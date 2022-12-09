外資買超61億 台股反覆打底 聚焦8大族群

外資買超61億 三大法人買超台股50億元

外資等三大法人周五（12/9）合計買超台股50.98億元。包括外資與陸資隨美股反彈而由空翻多，單日買超61.56億元；投信法人今在高檔暫處壁上觀，單日僅買超4,692萬元；自營商自行買賣部分係買超3.1億元，避險部分係賣超14.15億元，合計單日賣超11.05億元。

業內人士指出，近期具題材股票輪動或處強者恆強格局，而電子股雖處景氣下修階段，但前波先行反映的短中期底部區，在本波趨堅整理架中多未再破底，加上大股東看多氛圍仍相對濃厚，挹注電子股逢低接手買氣仍大有人在，包太陽能、疫後消費之觀光與航空、低軌衛星、軍工概念、缺電概念、電動車（含電池）、AI物聯網及元宇宙等相關族群，值持續追蹤。

（工商時報 數位編輯）

台積電勁揚台股站回14700點 週線下跌終結連5紅

台積電勁揚、太陽能族群大漲，台股重返14700點之上，站回月線並收復5日線，終場大漲152.39點，收在14705.43點，台股今天也收週線，不過週線下跌265.25點，終結連5紅。

美科技股反彈，台股在台積電勁揚、太陽能族群衝鋒下開高走強，盤中聯袂收復14600點和14700點整數關卡，不僅收復月線約14660點，也重返5日線約14721點之上，午盤過後代表中小型股的OTC櫃買指數漲幅收斂，力守站穩10日線，尾盤電子續強，金融持穩。

終場台股加權指數上漲152.39點，收在14705.43點，漲幅1.05%，成交值來到新台幣1930.19億元，電子股勁揚1.34%，金融股小漲0.38%，航運股上漲1.99%。台股今天也收週線，週線下跌265.25點，終結連5紅。

主要電子權值股領軍，晶圓代工龍頭台積電勁揚，終場收在481.5元，上漲2.12%，聯發科走揚，終場收在729元，上漲3.4%；鴻海穩盤終場收在102元，小漲0.49%，日月光投控終場收在99.5元，上揚2.58%，聯電收在43.5元，勁揚2.35%。

太陽能族群受惠政府政策帶動股價大漲，茂迪鎖住漲停30元到終場，達能也鎖住漲停14.35元至終場，聯合再生終場收22.1元，勁揚5.24%，碩禾拉尾盤收121元，大漲8.04%。

金控股整理，其中富邦金收在57.5元，小漲0.88%，中信金收22.7元，小跌0.44%，兆豐金收31.15元，小漲0.16%，國泰金收41.1元，小漲0.86%。

航運股堅挺，長榮收154.5元，上漲2.32%，萬海收70.1元，上揚2.19%，陽明收62.8元，上漲2.95%；航空雙雄長榮航收28.35元，上漲1.07%，華航收19.65元、上漲1.81%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，年底前需關注的變數包括美國通膨以及12月以後美國聯準會（Fed）升息幅度、俄羅斯與烏克蘭戰爭後續情勢以及歐洲風險控制、中國COVID-19疫情解封後進展。

展望台股後市，沈建宏指出，半導體與科技產品仍在庫存調整修正，台股上市櫃公司獲利仍在下修循環，儘管歷史經驗美國期中選舉後，以及台股第4季上漲機率高，年底前台股加權指數預期反覆打底，仍有部分產業處成長期，預期資金會集中至相關產業，個股後續表現可優於台股。

(中央社)

《盤後解析》股匯雙揚 周線終止5連紅

在美科技股帶動下，台股今在電子股發威、大陸解封題材助攻下，加權指數開高震盪走高，成功站回月線，頗具股匯雙揚的氣勢，終場台股收漲152.39點、報在14705.43點、成交量為1930.19億元。台股周線終止連5紅、本周指數收跌265點。

在美科技股走揚帶動下，台股今電子族群受到激勵，指標權值股台積電(2330)開高走高，盤中過後股價最高拉到484.5元，終場收漲2.12%；聯電(2303)11月營收創同期新高，今股價亦開高走高、漲幅2.23%。聯發科(2454)今日11月營收公布在即，儘管公司先前已預告第四季恐為庫存修正反映營運最顯著階段，但因大陸解封，消費性電子市場被期待即將回溫，聯發科今開高走高、收漲3.4%。鴻海(2317)今則略顯震盪，股價小漲，漲幅多在1%以內狹幅小漲，終場收漲0.49%，股王大立光(3008)則開高走低，跌幅逾2%。

今盤面多方呈現題材股的多點開花，題材聚焦在大陸解封後的回溫期待行情，IC設計、太陽能、觀光、塑化以及生醫等族群。觀光股因邊境解封後出國旅遊人潮明顯暴增，五福(2745)放量直攻漲停價40元，領漲觀光類股，聯發國際(2745)、揚秦(2755)、漢來美食(2765)漲幅均逾4%，天蔥(2740)也上揚約3.5%。

電子股今霸氣回溫，在台積電、聯發科領軍下，半導體類股成交比重回到逾3成，聯陽(3014)大漲逾7%，世芯-KY(3661)、創意(3443)、矽力*-KY(6415)等均同步大漲。太陽能族群則有茂迪(6244)、達能(3686)鎖漲停，碩禾(3691)大漲8%。

大陸解封市場期待消費市場回溫，也帶動今生醫、塑化等強勢演出，生醫股有雃博(4106)直奔漲停，中化(1701)大漲逾8%，南光(1752)、美時(1795)、寶齡富錦(1760)也均勁揚。塑化股則有二線塑化華夏(1305)漲停鎖死。

分析師表示，大陸鬆綁防疫，不再對跨地區流動人員查健康碼、無症狀感染者與輕型病例可採居家隔離，科技股強勢反彈，今收復站穩月線，有利於後續反彈架構，目前指數守住頸線位置，短線可優先短打聚焦11月營收亮麗且技術面強勢個股。

下周一關注美聯儲、歐洲央行及台灣央行將陸續召開利率會議，預估美歐央行升息步調將放緩，但將持續收緊貨幣政策，另外，即將公佈美國物價、零售銷售，中國固定投資、零售銷售等數據，預計受通膨升溫、俄烏戰爭、防疫封控等因素，預期美中消費增長動能將減弱。

（時報資訊 王逸芯）