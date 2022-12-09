12月9日一分鐘強弱勢股

12月9日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

淘帝-KY(2929)

10.00

大陸提「新十條」放寬防疫管制措施，中概股上演落後補漲

神準(3558)

9.98

網通設備升級需求及晶片缺料問題緩解，全年營收提前創高

普萊德(6263)

9.98

業績屢開紅盤，11月營收再度繳出1.82億元歷史新高表現

華夏(1305)

9.93

PVC報價最遲明年Q1落底，加上高價庫存消化，營運有望好轉

雃博(4106)

9.93

法說行情發酵，加上品牌再造效益逐步顯現，股價跳空漲停

營邦(3693)

9.90

伺服器市場接單暢旺，11月營收達6.64億元、年成長1.32倍

茂迪(6244)

9.89

高階TOPCon新產能開出，相關訂單能見度已達明年Q2

五福(2745)

9.89

邊境開放後旅遊業迎來轉機，營運已從谷底慢慢復甦

均豪(5443)

9.86

半導體營收比重明年可望過半，產品組合優化帶動獲利提升

康那香(9919)

8.41

外資9日終止連三日賣超，轉買2,964張，助攻股價向上突破

製表：柯宗沅

12月9日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

昱捷(3232)

10.00

由IC通路跨足生醫產業，缺少買盤力挺，股價摜破月線

匯僑設計(6754)

9.97

11月營收僅4.41億元，月減17.7％，創下半年以來新低

旺矽(6223)

9.69

半導體景氣降溫，面板驅動IC客戶庫存調整恐到明年上半年

致茂(2360)

6.58

電動車電池檢測設備需求看增，惟法人籌碼調節，失守年線

宇智(6470)

6.53

技術面短線轉空，跌破多道均線支撐，外資單日轉賣568張

泰博(4736)

6.40

11月營收創下今年新低，月減、年減呈現「雙率雙減」

嘉裕(1417)

6.21

成衣服飾市況烏雲密布，通膨因素也造成營運成本增加

飛捷(6206)

5.90

歐美客戶年底需求轉弱，部分訂單向後遞延，11月營收驟降

華祺(5015)

5.88

Q4客戶開始調節庫存，接單放緩，毛利率預期自高點滑落

益得(6461)

5.80

營收連五個月衰退，累計前11月營收較去年同期減少33.51％

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組