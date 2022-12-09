12月9日一分鐘強弱勢股
12月9日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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淘帝-KY(2929)
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10.00
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大陸提「新十條」放寬防疫管制措施，中概股上演落後補漲
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神準(3558)
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9.98
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網通設備升級需求及晶片缺料問題緩解，全年營收提前創高
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普萊德(6263)
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9.98
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業績屢開紅盤，11月營收再度繳出1.82億元歷史新高表現
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華夏(1305)
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9.93
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PVC報價最遲明年Q1落底，加上高價庫存消化，營運有望好轉
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雃博(4106)
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9.93
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法說行情發酵，加上品牌再造效益逐步顯現，股價跳空漲停
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營邦(3693)
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9.90
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伺服器市場接單暢旺，11月營收達6.64億元、年成長1.32倍
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茂迪(6244)
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9.89
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高階TOPCon新產能開出，相關訂單能見度已達明年Q2
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五福(2745)
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9.89
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邊境開放後旅遊業迎來轉機，營運已從谷底慢慢復甦
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均豪(5443)
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9.86
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半導體營收比重明年可望過半，產品組合優化帶動獲利提升
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康那香(9919)
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8.41
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外資9日終止連三日賣超，轉買2,964張，助攻股價向上突破
製表：柯宗沅
12月9日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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昱捷(3232)
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10.00
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由IC通路跨足生醫產業，缺少買盤力挺，股價摜破月線
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匯僑設計(6754)
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9.97
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11月營收僅4.41億元，月減17.7％，創下半年以來新低
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旺矽(6223)
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9.69
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半導體景氣降溫，面板驅動IC客戶庫存調整恐到明年上半年
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致茂(2360)
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6.58
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電動車電池檢測設備需求看增，惟法人籌碼調節，失守年線
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宇智(6470)
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6.53
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技術面短線轉空，跌破多道均線支撐，外資單日轉賣568張
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泰博(4736)
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6.40
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11月營收創下今年新低，月減、年減呈現「雙率雙減」
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嘉裕(1417)
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6.21
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成衣服飾市況烏雲密布，通膨因素也造成營運成本增加
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飛捷(6206)
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5.90
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歐美客戶年底需求轉弱，部分訂單向後遞延，11月營收驟降
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華祺(5015)
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5.88
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Q4客戶開始調節庫存，接單放緩，毛利率預期自高點滑落
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益得(6461)
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5.80
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營收連五個月衰退，累計前11月營收較去年同期減少33.51％
製表：柯宗沅
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