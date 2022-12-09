台積回神 華夏漲停 太陽能送暖 16檔發光

台股今天9日收盤報14,705.43點，漲152.39點，漲幅1.05％，成交量1,930.19億。電子指標股台積電今開高走高，終場大漲10元收在481.5元帶動下，推升大盤漲逾百點，加上貨櫃三雄放量上漲助攻，強勢衝破14,700點關卡，周線終止連五紅。

受到經濟部拍板未來屋頂須設置太陽光電設備激勵，包括達能、茂迪直接亮燈漲停板，帶動元晶、碩禾大漲超過7％以上，表現強勢。此外，台聚集團也強勢表態，華夏收盤攻頂24.35元，台達化收高逾5％，亞聚則站上28元上揚3％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計華夏、淘帝-KY、神準、均豪共16檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現亮眼，半導體、運輸類股波動最大，分別上漲2.05及1.99％，電纜類股表現疲軟，下跌1.05％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔8.21％以上漲幅，其中6檔觸及漲停為晟鈦（3229）、淘帝-KY（2929）、達能（3686）、華夏（1305）、雃博（4106）、聯德（3308），其餘依序為凱羿-KY（2939）、康那香（9919）、中化（1701）、盟立（2464）。

今日上市有10檔股票4％以上跌幅，其中1檔觸及跌停匯僑設計（6754），其他依序為致茂（2360）、嘉裕（1417）、飛捷（6206）、隴華（2424）、碩天（3617）、北極星藥業-KY（6550）、百一（6152）、尼得科超眾（6230）、來頡（6799）。

上市成交量前10名個股依序為元晶（6443）、華航（2610）、華新（1605）、聯合再生（3576）、聯電（2303）、長榮航（2618）、威盛（2388）、鴻海（2317）、宏達電（2498）、陽明（2609）。

上櫃有12檔9.27％以上漲幅，其中10檔觸及漲停，依序為神準（3558）、普萊德（6263）、上洋（6728）、新晶投控（3713）、營邦（3693）、泓格（3577）、茂迪（6244）、五福（2745）、尚凡（5278）、均豪（5443）。

今日上櫃有10檔股票有5.33％以上跌幅，2檔觸及跌停為昱捷（3232）、旺矽（6223），其他依序為尚茂（8291）、宇智（6470）、泰博（4736）、華祺（5015）、益得（6461）、系統電（5309）、世紀（5314）、雙美（4728）。

上櫃成交量前10名個股依序為健喬（4114）、宜特（3289）、元太（8069）、精剛（1584）、廣積（8050）、閎康（3587）、茂迪（6244）、亞元（6109）、合一（4743）、神準（3558）。

延伸閱讀

12/9盤中熱門焦點股

大戶吃貨+外資加碼 這檔金控股吸睛

2大師解讀美債倒掛惡化 台股年底前免驚

熊本廠之外 台積再傳擬在日本建新工廠