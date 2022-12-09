12/9上市、櫃企業營運快報

今（12/9）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.大型物流商嘉里大榮（2608）為提振獲利，7月起推動營運變革，透過與客戶議價取回優惠折扣，並依客製化服務收費，疏解部分成本壓力，帶動第三季毛利率回升至19.14％，達今年來高點。在大環境嚴苛下，以提升獲利能力為本。

2.金像電(2368)因在Intel及AMD新一代平台伺服器市佔提升，且高階網通產品需求強勁，明年第1季營運不看淡，有望比今年同期好，法人普遍看好金像電明年營運可望受惠於兩大伺服器新平台產品逐步放量及高階網通設備持續高成長，預估明年業績可望再創新高，每股盈餘上看11元。

3.MOSFET(金氧半場效電晶體)概念股力士(4923)11月合併營收為8005萬元，月成長14.15%；累計前11月合併營收達10.3億元，較去年同期成長1.79%，並續創歷年同期新高。力士預估，PC/NB庫存調整期有望在2023年第二季逐步緩解，主要客戶對於明年市場業務保有一定能見度。

4.台新金(2887)11月自結稅後淨利23.7億元，包含台新創投持有鑽石生技(6901)股票(帳列 FVPL)認列的12.4億評價利益，累計每股稅後淨利(EPS)1.06元。

5.福貞-KY(8411)11月合併營收新台幣7.39億元，月增14.81％，年減4.30％，主要是因為近期中國大陸部分地區因疫情防控，致區域物流降載而影響出貨，前11月合併營收77.73億元，年增11.89％，則持續受惠今年新竹廠加入營運與山東廠新產線挹注所帶動。

6.櫃檯買賣中心審議通過綠茵生技公司(6846)上櫃案。

綠茵生技公司110年合併營業收入為6億9376萬7000元，稅後盈餘為1億3277萬5000元，每股盈餘為5.21元；111年前3季合併營業收入為5億292萬1000元，稅後盈餘為1億1309萬8000元，每股盈餘為4.57元。

7.台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下特殊合金材料廠精剛(1584)公告11月份自結營收為新台幣1.78億元，年增39.83%、月增21.71%，再度衝上歷史新高紀錄；累計1-11月營收為15.09億元，年成長54.21%，同樣改寫歷史同期新高。精剛對未來營運仍正面看待。

8.朋億*(6613)受惠兩岸半導體產業客戶訂單需求強勁，旗下高潔淨度化學品供應與分裝設備系統設備、氣體二次配系統訂單與工程服務等銷售提升，11月合併營收10.76億元，月增72.07％、年增61.16％，創單月新高；累計前11月合併營收77.70億元，年增44.56％。