12/9盤前》漁電共生+太陽能 這檔有戲

台股今（12/9）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.半導體庫存調整循環仍在如火如荼進行中，高盛證券調查發現，晶圓代工廠明年上半年的營運谷底可能比預期更深，與摩根大通先前提出觀點相呼應，不過，大哥台積電、二哥聯電產品定價依然穩固，明年下半年將迎來健康反彈，將目標價分別調升到600元與60.2元。

2.美債殖利率倒掛陰霾揮之不去，投資專家分析，這是美國景氣衰退的訊號，預估明年3、4月間，台股仍可能再次測底；惟12月年底資金行情仍在，可望由內資主導，投信、集團及政府基金「三資作帳」行情可期。

3.是方電訊（6561）11月營收2.65億元，相較去年同期成長11.99％，累計前11個月營收28.15億元，年增9.89％。是方電訊前三季每股稅後純益（EPS）已達8.56元，由於第四季獲利表現強勁，法人推估是方電訊今年EPS將超越11元。

4.美國8日公布的經濟數據顯示，就業市場目前無過熱跡象，有望讓聯準會放緩升息步伐，受此激勵，華爾街股市8日開高後震盪走紅，結束接連數個交易日的頹勢。

道瓊工業指數上漲183.56點或0.55%，以33,781.48點作收；標普500指數揚升29.59點或0.75%，收3,963.51點；那斯達克指數揚升123.45點或1.13%，收11,082.00點；費城半導體指數上漲71.48點或2.67%，收2,744.73點。

5.11月營收創高股逆勢走高，截至8日止，已公布11月營收的883檔上市櫃股中，已有60檔創下今年單月新高，其中兆勁、新晶投控、閎康、八貫、軒郁、宏觀、晶睿、jpp-KY、榮昌、台境、明揚、元晶、高力、胡連及穎崴等15檔個股漲幅皆逾3％。

6.IC設計服務廠世芯-KY（3661）第四季因委託設計（NRE）延後認列，IC載板及台積電CoWoS先進封裝產能限制解除，11月合併營收17.65億元，創下單月營收歷史新高。法人看好世芯-KY第四季營收將續創新高，全年獲利將賺逾2.5個股本，且明年營收及獲利表現會比今年好。

7.中美晶（5483）8日召開董事會，通過2022年上半年度盈餘暨資本公積發放現金股利案，每股擬配發3.2元現金股利。此外，也宣布擴增高效能產線，M6電池產線已全面量產，M10高效電池產線也完成建置，將逐步投產。

8.茂迪（6244）總經理葉正賢8日表示，茂迪首發的七股漁電共生案白蝦養殖已有成績，目前收成兩次、12月將收成第三次，預期明年下半年即可貢獻營收。公司現持有漁電共生案場已達33MW，建置中的還有18MW，目標全台可達50MW。

另外，太陽能市況熱絡，茂迪擴產同時做技術升級，尋求差異化發展。目前TOPCon訂單已達明年上半年，在台灣的生產線持續升級，預期2024年所有產能均是M10 TOPCon電池產品，大陸馬鞍山廠的模組產能到明年也會倍增至600MW。(閱讀全文)

9.中鋼預計本月中旬開出明年1月和第一季內銷盤價，開盤前韓國浦報台熱軋每公噸率先喊漲，每公噸漲價20美元，且越南河靜鋼2月盤價也蠢蠢欲動，為低迷的鋼市打了一劑強心針。

10.台達電（2308）在電動車部門營收續創歷史新高，樓宇自動化、IA（工業自動化）、電源、風扇事業等續強下，11月營收以357.08億元改寫歷史次高。

以10、11月營收合計已達712.38億元，12月營收若能繼續站在350億元之上，台達電第四季營收就有機會再觸及第三季所創下的歷史新高水準1,062.48億元，經濟規模也可望帶動台達電第四季獲利站在高點。

11.料況紓解，網通業最有感，遞延訂單持續發酵下，正文（4906）、普萊德（6263）11月營收雙創高，其中正文更在越南廠量產效益持續啟動下，繳出連續三個月營收創新高的佳績。

12.工業電腦營運再傳佳績，廣積（8050）受惠網通大單出貨放量，加上自動化工控需求延續，推升11月營收衝上6.8億元，年增49.71％、月增14.2％，創同期新高，累計前11月營收已經突破了60億元整數大關，達61.04億元，超越去年全年，改寫歷年營收高峰。

13.十年來電子貨架標籤（ESL）累積出貨9億片，單今年就新增3億片。元太董事長李政昊表示，全球電子貨架標籤數量60億片，現在滲透率才10％，後疫情時代，美國零售通路也開始導入，未來成長會更大。元太也將投資幅寬更大的產能，搶大尺寸廣告看板商機。

14.晶睿（3454）搶安控頭彩，11月營收再創高，單月金額11.55億元、連二個月拿下歷史新高，也奠定第四季及全年營收同步攀頂的基礎。

晶睿在NDAA（國防授權法案；National Defense Authorization Act）撐腰下，今年業績一飛衝天，營收迭創新高，進入第四季之後，營收更是急遽拉高，繼今年8月以9.22億元寫下歷史新高後，直接跳階到11億元新門檻，10、11月接連以11.31億元及11.55億元再創歷史新高，倒吃甘蔗的表現可謂是令市場刮目。

15.緯創（3231）及旗下緯穎（6669）同步受惠伺服器產品出貨動能持續強勁，挹注11月合併營收皆以年、月雙增步調，同步登上歷年同期新高，累計營收更都已超越去年全年度表現，今年營收將再創新猷。

16.五家期貨商明年有望多發股票股利。金管會8日公布，有關期貨商管理規則修正，將現行提列特別盈餘公積超過實收資本額50％，超過部分二分之一可用來充作資本，修正為超過25％後，即可全部充作資本，預告已完成，且預告期間外界無意見，在近期發布施行後，有五家期貨商最快明年即可以收回特別盈餘公積，發放股票股利。

17.受惠於三大產品線包括美系客戶均熱片、車用IGBT散熱產品、伺服器ILM出貨持續放量，健策（3653）今年前三季以EPS 14.38元大勝2021年全年的EPS 9.88元，11月營收續贏，以11.96億元寫下歷史次高，僅略低於今年9月的12.05億元。

18.金像電（2368）8日公告11月營收29.1億元、月減2.44％、年增13％，累計前11月營收達302.27億元、年增25.03％。展望2023年，市場看好該公司受益於高階伺服器、高階交換器，可望維持不錯的成長表現。

19.第一金控自結11月稅後純益16.52億元，累計前11月的稅後純益達194.36億元，年增率3.9％，每股稅後純益（EPS）1.47元。

20.衝刺淨零碳排，行政院會8日通過「再生能源發展條例」修正草案，包含未來新建築物屋頂應設置太陽光電，離岸風電設置範圍也擴大，不再限於領海。經濟部說，希望爭取列為本會期優先法案，惟上路時間仍待討論。

21.資本市場波動太大，八家壽險公司陸續宣布進行金融資產重分類，第一金人壽8日宣布，將在明年1月1日進行重分類，以9月數字推估，淨值可增加25億元。第一金人壽亦是第八家宣布要重分類的公司。

22.永豐金控8日舉辦法說會，永豐金總經理朱士廷表示，明年金控會維持發放股利，由於過往配發率達6成，「會努力達到投資人期望」。至於股票與現金比例，永豐金財務長許如玫表示，要看子公司對資本需求，也要尊重主管機關態度。對於明年展望，朱士廷則以十字定調「迷霧依然在，但曙光乍現」。

23.加拿大央行周三（7日）宣布將基準利率調高2碼到4.25％，創下近15年最高水準。它還暗示，由於經濟成長可望放緩加上物價壓力出現緩和，這波激進升息循環可能接近尾聲。

24.由於投資人對能源價格與通膨的擔憂緩解，預期升息即將減速，帶動歐股從低谷復甦，本季以來（截至7日為止）歐股指標Euro Stoxx 50指數已飆漲18％，有望寫下2009年以來最佳單季表現。

25.車業龍頭和泰汽車樂觀看待明年車市，預估在各車商握有約6萬張待交車訂單支持下，明年台灣新車銷量可望較今年的43萬輛成長。和泰車今年儘管遭遇進口車大缺車的考驗，但在國產車銷量成長填補下，預估全年新車（小型車）銷量可達14.5萬輛，市占率33.7％將攀近六年高峰。

26.醫療法投資限制鬆綁，生醫業者樂觀看待法規的突破，並展開布局卡位。包括台大、長庚、北醫、中國附醫、榮總、義大、彰基等業者，因積極育成小金雞的醫院，最有機會擴大投資力度，且除了台灣市場，甚至不排除攜手前進東協。

27.疫情持續降溫，指揮中心指揮官王必勝8日宣布，針對跨年等歲末大型活動，不會加嚴管制，但建議在人潮擁擠無法保持社交距離等狀況下，仍可配戴口罩。另外，12月10日起探病者，若未出現新冠症狀且非自主防疫、自主健康管理者不用出示快篩。

28.為達成2050淨零，經濟部希望再次推動節能設備汰換補助，並已將相關預算送立院審議，規劃明年（2023）編列20億協助民間700萬台汰換老舊冷氣與電冰箱，暫定每台補助3,000元，另商業服務業汰換節能設備10億元，總計30億元。相關補助待立法院通過後，民間節能補助追溯到明年元旦起算；另商業補助是新制度，因此從3月開始申請，不回溯。

29.三種醫療法人投資緊箍咒大鬆綁。衛福部醫事司發布規定，訂定醫療法第35條醫療法人投資限制，衛福部次長石崇良指出，投資限制鬆綁後的最大突破，是符合條件的醫療法人，將不再受到投資單一公司不可超過實收股本20％的限制。

30.國際油價重挫，綜合研究智庫分析對台灣經濟的可能的利多，包括：內需意願提高、油電國營事業虧損減少，貨幣政策維持致升息暫緩的三大利。

31.針對半導體未來發展，蔡明介8日指出，全球化也好，在地化也好，大家都知道科技的重要，半導體又是科技最重要基礎，聯發科從這個角度舉辦「智在家鄉」活動，就是要讓社會上的問題能用科技解決，而解決方案都會用到半導體。

32.為穩定穩價，行政院8日宣布，12月底屆期的大宗物資等關鍵原物料減稅措施，將延長1季到明年3月。至於稅損部分，財政部估計三個月約97億元。

33.造市利多！行政院會8日通過攸關權證避險降稅的《證券交易稅條例》修正草案，未來稅率從千分之3降至千分之1，為期五年，上路日期則在新法公布的六個月後。根據財政部預估，修法後每年可增加8億稅收。

34.汽車金融雙雄和潤（6592）、裕融（9941）營運衝鋒，受惠於中古車、機車、商用車等「非新車」融資分期業務成長，和潤11月合併營收衝上20.74億元，再創單月新高，前11月營收超越去年全年；裕融前11月賺近55億元，EPS達11.42元，改寫同期新高紀錄。

35.影音揚聲器系統製造商東科-KY（5225）前三季業績大成長，稅後純益3.1億元、每股稅後純益（EPS）5.09元，創疫情來新高，全年獲利有高機率突破去年的3.52億元，執行董事張東益指出，明年還有四項新品將啟動量產，看好營收、毛利率均可較今年成長。

36.信邦（3023）8日舉行法人說明會，董事長王紹新表示，截至11月為止，信邦營收已達282億元，比去年成長20％，今年全年超過300億應不成問題。放眼明年，雖然大環境仍不明朗，不過預期受惠風電、電動車等綠能相關產業持續挹注成長動能，維持雙位數成長的目標不變。

37.系統電子（5309）8日召開法說會，董事長李益仁表示，今年全球經濟環境嚴峻，但公司三大產品線出貨強勁，今年業績都有雙位數的成長表現。系統電今年也擴大歐美國際級大客戶，並啟動美國設廠計畫，看好明年需求強勁、獲利展望樂觀。

38.旺季效益發威，汽車零件族群東陽（1319）、和大（1536）前11月合併營收均已超越去年全年，全年獲利較去年成長的態勢確立。後疫情時代接單成長，東陽、和大均樂觀明年營運向上。

39.專攻中高階自行車組裝的明係（6804）集團總經理黃慶忠8日在法說中表示，看準全球節能減碳意識抬頭，歐美市場持續以政策推動自行車代步通勤趨勢，帶動高單價電動輔助自行車（E-bike）強勁成長，明係專為歐美品牌代工與MIT在地生產策略優勢，在生產上較不易受貿易戰與大陸限電政策影響。

40.亨泰光（6747）受惠角膜塑型鏡（OK鏡）銷量成長，自結11月合併營收5,008萬元，連續七個月創同期新高，年增8.9％；累計前11月合併營收6.91億元，已超越去年全年水準。

41.台陸接棒解封，年底旺季來到，觀光、飯店、旅行社股等股價8日齊步大漲，亞洲藏壽司（2754）、六角（2732）收漲停，晶華（2707）、美食-KY（2723）、雲品（2748）及老爺知（5704）等近五日獲外資買盤搶進，買超約各一、二千張。

42.製鞋業的豐泰（9910）、志強-KY（6768）、鈺齊-KY（9802）因去年同期越南疫情比較基期較低，自結11月及前11月合併營收聯袂成長。

43.伴隨晶圓廠擴產資本支出計畫持續推進，帶動氟素內襯設備、槽車、管線需求，上品（4770）連五季獲利創下新高，11月營收5.61億元，月增19.1％，年成長18.78％；前11月營收55.39億元，年成長 61.22％。

南寶（4766）受惠鞋材接著劑業務動能持續強勁，11月營收19.86億元，月增6.5％，年成長16.4％，改寫同期新高；前11月營收202.77億元，年增24.5％，已超越歷年全年表現，續創高峰。

B.利空因子：

1.受經濟衰退擔憂衝擊需求的影響，美國原油價格周三跌至今年低點，汽油價格一個月來下滑12％，但對緩解民眾通膨壓力效果有限。原因在於今年冬季美國取暖費用估上漲雙位數百分比，其中取暖用油支出恐年增45％。

2.今年全台房市交易量面臨32萬棟保衛戰，明年大選年是房市雙面刃，「三利多、二利空」將影響房市走勢，政府爭取年輕族群選票，平抑房價仍會是住宅政策主軸。其中，最關鍵的「平均地權條例修法」何時通過，為重要觀察指標，預料「政策」仍是影響明年房市的重要力量。

3.美國10年期與2年期公債殖利率差距逾80個基點，倒掛幅度達1980年代以來最嚴重的程度，這個顯著指標指出，「鮑爾衰退」即將來臨。有女股神之稱的方舟投資創辦人伍德（Cathie Wood）表示，聯準會（Fed）「犯下嚴重錯誤」，忽視這項經濟衰退警訊。

4.國際油價持續走低，第四季已較今年頂峰價位下跌4成。顯示石化產業的疲弱將會持續到2023年，擴大為上下游產業鏈業庫存去化難題及投資動能降低，估計會衝擊到明（2023）年台灣GDP年增率。

5.金融市場變幻莫測，國際油價抹去今年漲幅以及美國消費者物價指數（CPI）年增率將見頂走跌。國泰證期專案協理簡伯儀認為，雖然美國CPI年增率觸頂，美國聯準會（FED）的升息步調趨緩，12月將升息2碼，但美股本波反彈仍屬於熊市反彈。（中性看待）

6.根據跨國風險管理公司韋萊韜悅（WTW）發布最新調查，基於通膨壓力沉重與就業市場緊繃，明（2023）年美國薪資成長將達4.6％，創下15年最高紀錄。基於薪資快速增長將使美國更難擺脫通膨怪獸，瑞銀警告聯準會（Fed）可能被迫將聯邦基金利率升高到5％之上。顯示聯準會升息之路還很漫長。

7.市調集邦科技指出，受惠蘋果iPhone新機備貨需求帶動蘋系供應鏈拉貨動能，推升第三季前十大晶圓代工業者產值季增6.0％達352.05億美元，但無奈全球總經表現疲弱、高通膨及中國大陸防疫政策持續衝擊消費市場信心，下半年旺季不旺，延遲庫存去化，使客戶對晶圓代工業者訂單修正幅度加深，預期第四季營收將因此下跌，正式結束過去兩年晶圓代工產業逐季成長的盛況。

8.波士頓顧問公司（BCG）全球榮譽主席漢斯─保羅8日接受本報獨家專訪指出，美國要求台積電赴美投資，是分散全球半導體過度集中亞洲的必要作法，現在8成製造在東亞，尤其是台灣和大陸，是錯誤的；且台灣經濟發展高度集中在半導體產業，以台積電單一公司「保護台灣」，也是錯的。

根據BCG分析，台灣和大陸的製造、封測代工產能占全球62％，歐洲占12％，美國只有2％；美國企業則支配著全球晶片製造設備供應鏈，市占率約41％，大陸僅5％或更低。

9.受美債殖利率曲線倒掛惡化，經濟衰退隱憂再起，以及俄烏戰爭恐面臨升級風險，促使外資賣超力道擴大，連三日偏空操作，台股8日再跌76點，收14,553點，失守月線關卡。成交值能也急凍至1,838.57億元，為12月以來首度量能低於2,000億元，觀望情緒轉趨濃厚。

10.快閃記憶體大廠旺宏董事長吳敏求8日表示，台灣擁有好的工程師與良好的工作態度，是最適合半導體生產的地方，並認同台積電創辦人張忠謀的全球化與自由貿易幾乎已瀕臨死亡的論點，因美、中的半導體投資都已變成國家出錢。至於明年市況，吳敏求認為在俄烏戰爭、美中貿易、疫情三大變數影響下已無法預測。

11.泰山經營權激烈過招，市場派大股東龍邦昨（8）日首度公開出面，痛批公司派火速變賣金雞母全家的行為是「強盜」，擬在最快時間內召開股東臨時會，讓泰山董事會能即時反應最新股權結構。

12.泰山公司本月5日以鉅額逐筆交易處分4.33萬張全家股票，引起股東爭議，證期局副局長張子敏8日表示，已要求證交所調閱泰山相關資訊，儘快在一周內釐清三件事，一是泰山董事會開會過程是否完整；二是重大訊息公告事項是否完整；三是內控作業是否有瑕疵。

13.台灣機械設備、工具機11月出口雙雙負成長，機械出口更連續四個月衰退。

14.幣圈風波不斷，加密貨幣崩盤及交易所倒閉噩耗頻傳，歐洲央行執委會成員帕內塔（Fabio Panetta）指出，加密資產已成「一代泡沫」，凸顯出對該市場嚴加監管及加強風險管理的必要性。

15.特斯拉自豪的自駕系統釀成多起事故，面臨司法機構調查，加上創辦人馬斯克（Elon Musk）收購推特後涉入政治惹議，這家全球電動車龍頭的光環不再，品牌形象一落千丈。

16.根據大陸海關總署官網8日資料，原訂2023年5月或2024年3月到期、共890項的台灣水產品序號，狀態幾乎都已變成「暫停進口」，僅剩一項顯示「有效」。在兩岸關係未見緩和之際，外界聯想，可能是大陸再度以農漁產品作為制裁台灣政府手段。

17.受到燃油汽車銷量減弱及消費不振下，大陸11月乘用車（指座位不超過九人的汽車）零售量為164.9萬輛，年減9.2％，為今年5月以來年增率再現衰退。

18.擺脫十一長假的干擾，MLCC廠11月營收同步彈升，龍頭廠國巨（2327）單月營收重返百億水準，達100.03億元，月增2％，年增12.9％，為歷年同期最佳，不過隨著歐美聖誕節及年終盤點逼近，法人預期被動元件廠12月營收將季節性回落，且國巨認為，標準品存貨調整將比預期延長。（中性看待）

19.IC載板大廠欣興（3037）公告11月營收126.64億元、月減5.32％、年增23.24％，為單月歷史第三高，累計前11月營收1,298.39億元、年增37.65％，超越歷年全年營收表現。

展望後續，公司先前已指出，考量大環境仍有諸多不確定因素存在，消費性需求尚未回溫，後續市況仍要持續觀察，不過對於第四季展望不看淡，預期與第三季持平或略為成長。（中性看待）

20.受制油價下跌、大陸疫情管控起伏干擾，台聚集團11月營收全面走軟，呈現月、年雙減，其中，亞聚（1308）因PE、EVA行情聯袂拉回整理，11月營收7.95億元，月減9.65％％，年衰退24.61％，前11月營收89.85億元，年增3.89％，成集團目前唯一整體營收成長者。

21.全球第四大壓縮機廠瑞智（4532）因北美及歐洲市場需求不如原先預期熱絡，旺季不旺，11月及前11月銷售台數、合併營收雙雙下滑，初估12月銷售及出貨可望優於11月，但仍較去年同期衰退。

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