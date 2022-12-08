營收激勵 兆勁、閎康等15檔創高股吸金

隨著市場開始正視美國終端利率高於預期所帶來的影響後，股市開始反映明年經濟衰退與企業獲利下滑的衝擊，尤其今年最後一次營收成績單進入最後公布階段，11月營收成為股價強弱的重要依據，兆勁（2444）、閎康（3587）等創高股相對吸金。

美國長短天期公債殖利率倒掛情況加劇，美國三大投行在聯準會（Fed）利率會議的緘默期內，紛紛出面看空美國經濟前景，拖累加權指數8日跌破月線，成交值更回落到2,000億元以下，創12月以來新低，盤面漲跌家數各半，中小型股偏重個股表現，走勢強弱反映營收好壞。

醜媳終要見公婆，部分營收不如預期的個股在11月營收公布後，股價都出現較明顯的回檔，包含臻鼎-KY、景碩、台塑四寶等。反觀11月營收創高股逆勢走高，截至8日止，已公布11月營收的883檔上市櫃股中，已有60檔創下今年單月新高，其中兆勁、新晶投控、閎康、八貫、軒郁、宏觀、晶睿、jpp-KY、榮昌、台境、明揚、元晶、高力、胡連及穎崴等15檔個股漲幅皆逾3％。

其中半導體檢測大廠閎康受惠檢測需求暢旺，11月營收達3.85億元，年成長25.51％，改寫單月新高；展望後市，閎康客戶端需求不斷，且中日實驗室陸續建置，明年營收及獲利仍有機會挑戰歷史新高。股價經拉回後，8日再度在法人加持下以漲停價162元鎖死至收盤，持續逼近年初高點164.5元。

萬寶投顧董事長朱成志認為，Fed升息即將到頂，美元指數高峰已過，加上大陸進入解封前的準備階段，一旦大陸國務院交班完成，明年有望力拚經濟復甦，東西兩大陣營經濟表現都有望優於今年。台股短線雖因漲多回檔，但也不用過於悲觀，以內資為主導的中小型股活蹦亂跳，櫃買指數即將轉入多頭格局，有望成為年底投資主旋律。

國泰證期經理蔡明翰表示，今年前十個月資金受到通膨因素持續回流美國，11月開始趨勢出現反轉，年底前在聖誕節與後續的紅包行情加持下，大盤放眼到農曆年前仍具備站上萬五的機會。

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