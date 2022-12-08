通膨率觸頂回跌 法人：美股仍屬熊市反彈

金融市場變幻莫測，國際油價抹去今年漲幅以及美國消費者物價指數（CPI）年增率將見頂走跌。國泰證期專案協理簡伯儀認為，雖然美國CPI年增率觸頂，美國聯準會（FED）的升息步調趨緩，12月將升息2碼，但美股本波反彈仍屬於熊市反彈。

近期國際金融市場波動劇烈，多、空的經濟數據齊發，美國股、債市場上演「壞消息就是好消息」模式，讓全球投資人必須將經濟數據反著解讀。

其中擔憂經濟衰退，6月以來倫敦布蘭特原油及紐約西德州原油跌勢加重，目前已經跌回俄烏戰爭之前的水準，抹去了今年的上漲幅度，原本油價走跌反應經濟疲弱預期，但投資人樂觀認為有望降低通膨。

聯邦投信投資長吳裕良表示，影響美國CPI最大是房屋、房租，占CPI比重30％～40％，考量房價趨緩、房租滯後性（房租晚於房價後走跌），再加上油價占美國CPI比重為6％～8％，油價重挫有利於CPI逐步緩降。

針對國際油價跌至今年以來最低點，第一金投顧董事長陳奕光特別提出衡量經濟趨勢變化的「金油比」數值，提醒投資人，美國2023年經濟可能面臨衰退。

陳奕光說，「金油比」是每盎司黃金價格與每桶原油價格的比值，目前為17.2，顯示資金轉向避險的黃金，一旦超過17.7以上，代表經濟陷入衰退，資金緊縮效益會逐步顯現。

陳奕光表示，美國CPI已見頂，激勵美股上演報復性反彈，但美國非製造業的就業仍火熱，為了不讓通膨失控，美國2023年的終點利率可能會比預期還高，讓股、債操作上更不容易，猶如走鋼索。