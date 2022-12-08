美債倒掛惡化 台股年底前免驚

美債殖利率倒掛陰霾揮之不去，投資專家分析，這是美國景氣衰退的訊號，預估明年3、4月間，台股仍可能再次測底；惟12月年底資金行情仍在，可望由內資主導，投信、集團及政府基金「三資作帳」行情可期。

美國2年期及10年期公債殖利率倒掛情況持續，第一金投顧董事長陳奕光分析，這是美國景氣衰退的訊號，依歷史統計，從公債開始殖利率倒掛到景氣落底，平均約須經過15個月，預估將到明年7月將進入衰退，而通常股市會提前3個月落底，也就是說，明年4月台股會落底，屆時將再一次測底。

富邦投顧董事長蕭乾祥也指出，美債殖利率倒掛，代表美國聯準會（Fed）從今年3月起快速升息累計15碼，由於12月及明年第一季還會再升息約4碼～5碼，在升息循環尚未結束前，美債殖利率倒掛的情況還不會改善，但股價會在第一季落底，預估可能會回測萬三或萬四關卡，端視這波年底及農曆年前，台股指數會攻到多少而定。

陳奕光說，美Fed將在台北時間15日凌晨公布點陣圖，屆時可更清楚看出明年2月及3月美升息幅度，目前要留意美消費者物價指數（CPI）在商品通膨觸頂後，2023年可能出現的薪資通膨。

蕭乾祥及陳奕光一致表示，美債殖利率倒掛是因美國快速升息，如此一來，引發美國經濟景氣將衰退的疑慮，台股與美股連動性強，台股也難免受到衝擊，前波台股已反應此利空回測12,629點，近來反彈後陷入整理，但年底資金行情還在。

專家指出，儘管12月中下旬後，可能有外資年底長假效應，但台股將改由內資主導，從8日加權指數跌0.53％、櫃買指數小漲0.31％可看出端倪；12月底台股將在投信、集團、政府基金三資作帳行情下，新曆年封關看萬五、農曆年封關看15,500～15,600點，幾乎成市場的共識。