這檔金控曾遭狂殺35萬張 外資回頭連2買

台積電昨風光舉行美國廠移機典禮，但股價不領情連番下跌，台股大盤連3黑，今天再跌76.97點，收14,553.04點，成交量急縮至1,817億元。指數自本月1日反彈高點至今天，短短5個交易日已跌掉6百點，月線失守，季線在日前短暫翻揚後，又轉為向下。

今天外資賣超90.54億元，投信買超5.80億元，自營商賣超17.18億元，合計3大法人賣超101.92億元。

外資對台股已經連3天賣超，共提款262億元，買超個股也相對縮手。今天加碼張數第一名為緯創，僅6千多張。外資先前對玉山金一路倒貨，自9月下旬以來波段減碼超過35萬張，如今連續2天加碼，今天登上買超第2名，頗有由空翻多味道。

外資近期持續賣出晶圓雙雄，今天賣超第一名為聯電2萬張，累計連6賣共減碼5萬6,716張；台積電今天賣超3,133張，累計連5賣共2萬7,433張。

展望後市，永誠國際投顧分析師李蜀芳表示，台幣貶值、龍頭權值股拉回，台股進入修正，外資以基本面來看第1季至第2季最差，但資金面會領先基本面半年，因此判斷指數明年第1季不會破底，目前向下修正剛好布局明年長多主升段。短線者靜待日KD交叉向上，中長線投資人可在季線附近加碼。

外資今天買超上市個股前10名為：緯創(3231)6,707張、玉山金(2884)5,346張、寶成(9904)5,044張、虹堡(5258)3,014張、新唐(4919)2,882張、遠東新(1402)2,847張、大成鋼(2027)2,021張、環科(2413)1,864張、臻鼎-KY(4958)1,861張、世紀鋼(9958)1,786張。

外資今天賣超上市個股前10名為：聯電(2303)20,915張、臺企銀(2834)11,063張、三商壽(2867)10,819張、鴻海(2317)10,219張、國泰永續高股息(00878)9,011張、國泰金(2882)8,207張、群創(3481)8,143張、華航(2610)8,059張、華邦電(2344)7,277張、長榮航(2618)5,895張。

（旺得富理財網 王順泉）

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