12月8日一分鐘強弱勢股
12月8日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
上品(4770)
|
10
|
受惠晶圓廠擴大資本支出，獲利節節攀高，明年訂單已滿
|
營邦(3693)
|
9.99
|
11月營收年增翻倍，外資近日多站買方，昨股價奔漲停
|
宜特(3289)
|
9.94
|
亞洲車用電子驗證先行者，挾電動車概念，長線趨勢吸睛
|
亞洲藏壽司(2754)
|
9.93
|
年底旺季到，Q4營收看好；挾過年尾牙、春節出遊題材
|
事欣科(4916)
|
9.91
|
博弈、國防貢獻增，11月營收破3億創高，Q4業績看旺
|
六角(2732)
|
9.84
|
明年展店家數約350～400家，較今年新增家數近一倍
|
閎康(3587)
|
9.83
|
檢測商機湧現、客戶需求不斷增溫，11月營收創新高
|
雙美(4728)
|
9.74
|
成交量翻５倍增加、達1,194張，簇擁股價創歷史新高
|
嘉裕(1417)
|
9.68
|
搶下國軍海空制服市場，搭軍工與年底集團作帳雙題材
|
驊訊(6237)
|
8.86
|
元宇宙概念近日重起爐灶；交投回溫，股價收復前一日失土
製表：方歆婷
12月8日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅(%)
|
弱勢原因
|
視陽(6782)
|
5.35
|
股價漲多，獲利了結賣盤小幅調節下回落、破5日線
|
矽力*-KY(6415)
|
5.27
|
外資11月下旬來賣多於買，昨賣超664張、已連5賣
|
AES-KY(6781)
|
5.14
|
11月營收月減14％、降至10.86億元，創今年來新低
|
智擎(4162)
|
4.89
|
11月營收雙率雙減，年減4%、月減7.5％至2,034萬元
|
寶雅(5904)
|
4.79
|
外資終結連３買、轉賣271張；股價拉長黑K、破月線
|
臻鼎-KY(4958)
|
4.49
|
封控衝擊，11月營收月減29％、年減22％至150.21億
|
精華(1565)
|
4.2
|
11月營收失守4億元大關，連續2個月呈現雙率雙減
|
日友(8341)
|
4
|
外資11月下旬起天天賣超，近日擴大力道、昨賣730張
|
寶齡富錦(1760)
|
3.43
|
外資連2日大賣，昨賣超2,247張，合計達3,607張
|
保瑞(6472)
|
3.13
|
調整經銷合約，明年Q2起月營收約減5億元；投信連5賣
製表：方歆婷
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!