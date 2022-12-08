12月8日一分鐘強弱勢股

12月8日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

上品(4770)

10

受惠晶圓廠擴大資本支出，獲利節節攀高，明年訂單已滿

營邦(3693)

9.99

11月營收年增翻倍，外資近日多站買方，昨股價奔漲停

宜特(3289)

9.94

亞洲車用電子驗證先行者，挾電動車概念，長線趨勢吸睛

亞洲藏壽司(2754)

9.93

年底旺季到，Q4營收看好；挾過年尾牙、春節出遊題材

事欣科(4916)

9.91

博弈、國防貢獻增，11月營收破3億創高，Q4業績看旺

六角(2732)

9.84

明年展店家數約350～400家，較今年新增家數近一倍

閎康(3587)

9.83

檢測商機湧現、客戶需求不斷增溫，11月營收創新高

雙美(4728)

9.74

成交量翻５倍增加、達1,194張，簇擁股價創歷史新高

嘉裕(1417)

9.68

搶下國軍海空制服市場，搭軍工與年底集團作帳雙題材

驊訊(6237)

8.86

元宇宙概念近日重起爐灶；交投回溫，股價收復前一日失土

製表：方歆婷

12月8日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

視陽(6782)

 5.35

股價漲多，獲利了結賣盤小幅調節下回落、破5日線

矽力*-KY(6415)

 5.27

外資11月下旬來賣多於買，昨賣超664張、已連5賣

AES-KY(6781)

 5.14

11月營收月減14％、降至10.86億元，創今年來新低

智擎(4162)

 4.89

11月營收雙率雙減，年減4%、月減7.5％至2,034萬元

寶雅(5904)

 4.79

外資終結連３買、轉賣271張；股價拉長黑K、破月線

臻鼎-KY(4958)

 4.49

封控衝擊，11月營收月減29％、年減22％至150.21億

精華(1565)

 4.2

11月營收失守4億元大關，連續2個月呈現雙率雙減

日友(8341)

 4

外資11月下旬起天天賣超，近日擴大力道、昨賣730張

寶齡富錦(1760)

 3.43

外資連2日大賣，昨賣超2,247張，合計達3,607張

保瑞(6472)

 3.13

調整經銷合約，明年Q2起月營收約減5億元；投信連5賣

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組