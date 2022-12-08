均熱片終端應用壙大 外資逆風敲這檔

一詮獲利疲 外資逆風敲進

一詮(2486)今年第四季受需求不振、業外恐轉衰，獲利不容易，但全年度仍可望維持獲利水位，公司11月初決議買回庫藏股，維護股東權益，股價期間大漲45.17%，周三雖受展望逆風以及大盤疲弱，單日股價跌近8%，但外資逆勢敲近2560張，甩開連7賣超局面，周四股價相對有撐。

LED相關產品會隨著市場競爭者越來越多，一詮其占比降五成，近年更著重在陶瓷基板、均熱片、IC導熱片等開發。一詮今年第三季導線架(LED/SMD)占營收比重降至42.77%、均熱片(半導體)升至19.18%、IC導線架8.10%、TV背光模組14.30%、陶瓷基板8.57%、其他7.08%。

一詮銷售占比，大陸比重略降至61.43%，台灣17.82%、泰國9.87%、韓國3.53%、其他7.35%。

一詮今年前三季營業收入40.41億元，營業毛利4.48億元，毛利率11.10%，大降9.07個百分點，營業損失0.26億元，營益率-0.66%，同樣減10.44個百分點，稅後淨利1.03億元，年減71.94%，每股盈餘0.49元，相較去年同期1.74元下滑，營收、獲利下滑趨勢皆顯示市場變化之快。

一詮11月營收4.04億元，年減17.50%、月減6.75%，終止數月來下滑趨勢；前11月營收48.24億元，年減12.04%。

一詮各個產品應用別展望，今年產品比較好為均熱片，均熱片終端應用廣，如網路通訊、5G、影像、遊戲控制、車用電子等，比重較大在網通和5G，受到消費性調整庫存、市場需求影響較小，但今年產值每個月1.30-1.5億元，稼動率僅六成，預估第一季庫存會消化完成，整體需求明年三月會逐步增加，預估明年均熱片營收占比可到14%，均熱片業績可望年增30%。

今年毛利率排序，陶瓷電路最高，LED導線架居次，隨後為IC導線架、均熱片、電視背光模組。一詮去年宣布在今年擴產，但受到需求不佳影響，稼動率下降而拖累毛利率。但法人評估，除了電視背光模組外，一詮其他產品線毛利率仍可望維持成長趨勢。

一詮均熱片擴增產能方面，預估明年擴充增逾3成，LED導線架和陶瓷基板也持續擴充產能，訂單能見度可掌握到1至2個月。展望明年，狀況仍未明朗，明年第一季仍處調整庫存階段，均熱片第二季需求快速帶動下，而導線架等其他產品則觀察3月、第二季，可望第三季整體恢復正常機會較大，明年第三季營運相對可期。

一詮財務協理暨發言人楊柏榮提到，陶瓷基板受車用題材表現不俗，車用應用在日行燈、頭燈，若車用明年需求續揚，陶瓷基板會有不錯成績，IC導線架今年營收看好將倍增，明年業績目標拚增5成以上。

法人預估，一詮今年第四季依目前需求來看，表現恐比第三季略疲弱，獲利方面，營益率前三季吃虧，但仍有兌換利益1.7億元，不過11月台幣升值使兌換損失提升，衝擊業外，加上需求不振，第四季獲利機會恐不大，但今年全年度仍可望維持獲利。

（時報資訊 葉時安）