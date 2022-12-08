盤中》Q4指數打底 台股留意7大族群

烏俄核戰風險升高、美債殖利率曲線倒掛惡化等因素，美股四大指數小跌作收，但台股在台積電(2330)、聯發科(2454)都跌破月線支撐，台股盤中15000點失守，指數下跌超過150點，但預估成交金額不到2,000億元。

國泰證期顧問處分析指出，目前台股5日均線出線下彎，進一步觀察大盤從11月7日指數站穩5日線以來，5日線雖然曾經二度被跌破，但後續大盤在2日內均能有效站回5日線之上；而以今天觀察，大盤跌破月線支撐，是否回測半年線後重回5日及月線之上，將是近期觀察重點。

對於台股後市看法，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，年底前需關注的變數包括：1、美國的通膨數據是否能有效降溫？12月以後FED升息幅度是否趨緩？2、俄烏戰爭的後續情勢變化，以及歐洲的風險是否能獲得控制；3、大陸雙11促銷旺季是否符合預期，以及企業財報與法說會展望。

歷史上美國期中選舉以後，以及台股第4季上漲機率均高，因此年底前台股有機會延續反彈行情。不過，應注意的是，半導體與科技產品仍在庫存修正，台股企業獲利仍在下修循環當中，因此，即使台股有很高的機率出現跌深反彈行情，但預期第4季台股加權指數仍是在反覆打底的過程。

類股操作上，沈建宏認為，即使台股企業後市成長力道趨緩，但仍有部分產業處成長期，預期資金會集中至相關產業，相關個股後續表現可望優於台股指數，看好汽車與電動車供應鏈、經濟解封受惠股（航空、航太、零售等）、低軌道衛星供應鏈、生技族群、伺服器與資料中心供應鏈、再生能源、系統性風險下跌下股價超跌且兼具高股息與產業成長性等7大族群。

（時報資訊 莊丙農）

延伸閱讀

軍用無人機供應鏈 6檔受惠

公股金控明年股息 這3家可望配逾1元

陸新十條上路 15檔中概股重啟漲勢

主跌段要來了?專家揪黑天鵝:2類股趁早賣

他在台積電15載僅50萬年薪？網抖關鍵