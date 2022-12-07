12/8盤前》鎳價衝高 6檔營運加分

台股今（12/8）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.台積電台北時間7日凌晨在美國亞利桑那州鳳凰城Fab 21廠第一期舉辦首批機台設備到廠（First tool-in）儀式，宣布將開始興建第二期並導入3奈米製程。創辦人張忠謀表示，「自己過去夢想、就是在美國設廠」，現任董事長劉德音延續了他的夢。

劉德音指出，Fab 21第一期及第二期完工滿載後，年產能將逾60萬片晶圓，可帶來100億美元營收貢獻，終端產品市場價值估超過400億美元。

2.2023年金控公司配現金股利有「轉機」？金管會主委黃天牧7日在回答立委質詢金控獲利及股利大減時表示，配息是要在金融機構財務健全情況下發放，「要看金融機構提出的方案」。即金管會不排除可討論應變方案，讓金控公司在有獲利且資本適足率健全的情況下，能回應投資人想配現金股利的需求。

3.歷經白紙運動抗爭，大陸主要城市陸續放寬管制措施，市場樂觀期待動態清零政策的轉向可能，隨大陸重新步上解封道路，金麗-KY（8429）、鮮活果汁-KY（1256）等中概股開始上演落後補漲。

4.台灣上市櫃企業獲利在連兩年破4兆元後，2023年將呈雙位數衰退，兔年景氣撲朔迷離，第一金投顧預測，2023年台股指數先蹲後跳，第四季挑戰萬七關卡。

陳奕光看好四大類股，一是價值型，如貨櫃航運、二是景氣循環股，電子股如面板、記憶體、被動元件，非電族群則是金融、房地產，三是電動車，長期成長性高，四是戰略物資，如半導體產業。

5.俄烏戰爭掀起軍工熱潮，隨著各國競相投入軍用無人機的採購、部署與研發，軍用無人機前景也跟著燙金，根據市調預估，2022～2025年全球軍用無人機市場規模有望自165億美元成長至343億美元，年複合成長率達27.6％。

搶先布局軍用無人機零組件的台廠含聯發科（2454）、聯詠（3034）、新唐（4919）、盛群（6202）、亞光（3019）、中揚光（6668）、佳邦（6284）有望搶先受惠。

6.長榮航熬過2年～3年疫情危機，長榮航董事長林寶水7日表示，迎接解封商機，已新闢米蘭、慕尼黑航點，北美熱門航線洛杉磯、舊金山2023年每日飛航3班，整體而言，2023年客運一定旺，並喊出「長榮航營運持續成長，期望永遠有獲利」。

7.汽車業需求增溫，帶旺汽車動力暨安全零組件大廠智伸科（4551）及塑膠射出成型機大廠富強鑫（6603）11月及前11月合併營收均創同期新高，富強鑫最長訂單能見度看到明年第四季，隨著電動車及新能源產業帶動訂單增長，看好明年營運成長。

8.面對經緯航太、雷虎科技陸續推出無人機搶市，漢翔董事長胡開宏7日出席法說會透露，對於無人機發展，漢翔不會缺席，會做系統整合，跟民間產業結合，以協助產業發展無人機，目前公司已有標的案件進行中。至於軍用無人機研發，漢翔目前沒有計畫推動，因中科院已有軍用無人機研發，公司不會重覆投資。

9.三商美邦人壽投資長廖瑞雄7日在法說會表示，因為預判三大因素好轉，即疫情、地緣政治與通膨等情況緩解，明年不會比今年差，第四季已開始加碼台股，尤其是高股息型股票，看好明年行情，且台股反向ETF逐年降低部位，今年已執行完成，到9月底市價剩51億元。

10.台積電美國新廠（Fab 21）動起來，預計同屬5奈米家族的4奈米製程（N4）會在2024年進入量產，第二期3奈米產能會在2026年開出。包括蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳、超微董事長蘇姿丰等，均表示會在Fab 21投片。

11.技嘉（2376）在旗下主機板、顯示卡及伺服器等三大產品出貨、營收同步揚升下，11月合併營收強勁彈升、再度站上百億大關，月增幅逾三成、達到108.61億元。累計今年前11月合併營收984.39億元，年減幅收斂至13.8％，為僅次於去年同期的歷年次高。

12.美國在半導體等戰略產業對競爭的中國企業祭出嚴苛的限制，但最新動態顯示，在相關限制雙面刃的影響下，美國業界對於政策已有大幅反彈聲浪出現，目前美國國會正計劃放寬對於中國晶片的相關限制。

13.晶圓代工龍頭台積電長短線話題不斷，各界關注赴美設廠效益，外資不僅全面看好長線有助滿足客戶分散生產需求，短期營運方面，花旗環球證券研判，台積電11月營收將是短期高峰，帶動本季營收達成季增率持平財測目標，同時有望突破全年財測。

14.國票金控成立來首度辦理3億股現金增資，7日股東繳款已全數完成，總計募資30億元，每股認購價格10元，實收股款為30億元，已全數收足，並訂12月7日為增資基準日。

15.赴美設廠利多推不動，權王跌破月線！台積電美國廠移機典禮冠蓋雲集，惟7日股價卻「不賞臉」，領先大盤跌破月線，再探逾三周新低，惟法人認為，台積電波段漲幅已大，屬良性回檔，預期10日在美舉辦的台積電投資人日（TSMC Investor Day）可望釐清市場擔憂。（中性看待）

16.股王大立光（3008）股價走過幽谷，近期反彈至「2」字頭走穩後，花旗環球證券科技產業分析師陳佳儀及時送暖，看好營收年增回溫趨勢不止，將推測合理股價調升至3,000元，暌違近一年時間，終於又有外資看大立光股價登「3」字頭的可能性，格外令市場振奮。

17.LED封裝廠宏齊（6168）積極轉型，將資源重壓在Mini LED、Micro LED、IC封裝等三大應用，IC封裝因基期低，2023年可望衝上雙位數營收，公司看好明年各領域重啟成長動能，力拚2023年重返成長，幅度將達10％至20％，約當近五年營收次高紀錄。

18.英特爾7日首度在台舉辦永續日活動，廣達資深副總楊麒令重申明年伺服器業務仍能維持雙位數成長，只是成長率不如今年，主機板擴產將集中在泰國，明年中之後泰國產能貢獻度將拉高至5成。

宏碁共同營運長黃資婷則表示，宏碁不論是核心事業還是新事業「看到機會就撲上去」，明年初CES也將端出新品。

19.南光（1752）受惠日本客戶骨鬆藥將上市，台灣市場穩定成長，加上抗發炎用藥「命得生」注射劑得標大陸一次性採購，初估年出貨1,000萬劑，10月起開始出貨，目前已進入24小時加班狀態下，總經理王玉杯7日在法說會中表示，明年爆發力大。

20.內政部今年端出的300億擴大住宅租金補貼方案，共嘉惠30萬戶租屋族，並開放經濟及社會弱勢戶延長申請至12月30日。桃園市租賃住宅服務商業同業公會理事長劉貞君表示，加上未來三年政府將有千億租屋補貼投入，除了有助於健全租屋市場，每戶每月平均省下約5,000元，運用於擴大各類消費，將成振興景氣重要的一環。

21.消費性市況低迷，連帶影響NAND Flash控制IC廠群聯（8299）股價一度跌破月線，不過根據公開資訊觀測站最新統計，執行長潘健成逆勢加碼買進615.5張公司持股，顯示看好未來公司營運有望重新再起。（中性看待）

22.上銀集團旗下邁萃斯精密及大銀微系統兩公司，攜手購入新竹鳳山工業區土地興建新廠，7日舉行聯合奠基典禮，第一期工程投資35億元，預計2025年3月投產，除做為研發、生產製造與培訓基地外，也將生產齒輪磨床、刀具、精密定位平台及線性馬達等產品。

23.疫後拚觀光，交長王國材7日指出，明年觀光發展會以日本、韓國、新南向國家為推廣重點，希望儘速回到疫情前水準，力拚回到國際旅客600萬人次，並以2030年觀光總人數達到1,600萬人次為目標。

24.台積電砸逾兆元赴美國亞利桑那州鳳凰城設立兩座晶圓廠，海空運業喜迎貨運新大單。這項美國史上最大外商投資案之一，據了解，動用多家貨代業者，及海、空運公司，陽明等有跑美國線的船公司，及華航等航空公司，自去年底開始陸續為台積電運送機台設備、人員等，海運到美西港口後透過卡車運送，運費已較去年翻倍漲。

25.攸關權證避險降稅的《證交稅條例》修正草案，將於8日行政院拍板定案。未來稅率從千分之3降至千分之1，為期五年。據悉，送入立法院後，將力拚本會期三讀通過。

26.受到內外需求疲弱與大陸嚴格封控的影響，重擊生產與消費，拖累大陸今年前三季GDP增速僅為3％。近日大陸中央與地方陸續對封控鬆綁，知情人士透露，大陸政府高層正在探討將2023年GDP增長目標設定在5％左右，顯示官方正著力使經濟和社會生活擺脫疫情影響，儘早步入正軌。

27.大陸逐步放寬防疫管控，眼看2023年開放有望，機構看好網科股將在該背景下受益。中信里昂最新報告指出，近期跌落谷底的網科族群有望大幅反彈，阿里、騰訊等網路巨頭是首選標的。

28.國際能源總署（IEA）發布最新報告指出，俄烏戰爭加速再生能源發電，2025年再生能源將取代煤炭，躍居全球最主要的電力來源。

29.台積電5奈米晶圓廠移機典禮，美國總統拜登親自出席、並宣揚為美國製造的一大里程碑。台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真7日指出，台積電受到美國政商界高度重視，在美國市場取得超越英特爾的氣勢，估計在代工技術無敵下，當地訂單量也會對英特爾、三星形成壓力，全球半導體市場會有新的競合現象。

30.台積電宣布在美國400億美元投入先進製程，再度引發「去台化」疑慮。行政院副院長沈榮津7日受訪強調，台積電此時東進美國「時機很恰當」，是企業布局上的最佳時間點，也是爭取客戶重要策略。他並透露，未來台積電也有望到歐洲設廠。

31.台積電東進，引發台灣產業空洞化的論戰，工商協進會理事長吳東亮7日指出，台積電到海外投資，是台灣經濟力向海外延伸，若台積電不去美國投資，競爭對手也可能會去，長期來看，這反而是好的決定，不會因此就讓台灣的產業空洞化。

32.國發會主委龔明鑫表示，台積電赴美投資新廠，部分人士炒作「去台化」議題「完全不存在」，美國投資產能僅占台積電產能很微小比例，「台積電最先進製造仍在台灣，台廠也是最賺錢的工廠」。經長王美花也說，台積電從3奈米到1奈米皆依計畫執行，台灣是台積電最重要的生產基地。

33.作為大陸下半年度財經政策前瞻的中央經濟工作會議，預定12月中下旬召開，這是中共二十大後的首個高層級經濟會議，廣受各方關注。中共中央政治局6日召開會議，提出2023年經濟工作要堅持穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，優化疫情防控措施。

34.電感廠今展科（6432）公布11月營收，受惠於11月工作天數回復正常、面板廠急單湧入，今展科單月營收達9,025萬元，月增27.47％，登上近六個月以來高點，儘管急單效應仍在，不過12月有年終盤點，將干擾若干急單效應。

35.工業電腦廠事欣科（4916）受惠博弈、軍工客戶積極回補庫存，拉貨力道顯現，帶動11月營收跳增至3.09億元，繳出年增97.72％、月增16.9％的亮眼成績，重返3億元整數大關之上，創近兩年半新高。

36.葡萄王（1707）11月營收11.62億元，創下歷史新高，月增36.55％、年增9.86％；累計前11月營收92.81億，年增6.15％；法人看好全年營收衝破百億元大關，將可輕鬆達標。

37.擴展全建材整合，環泥（1104）副總侯智元7日指出，將三路並進推進全建材服務領域，將引進日本Nichiha外牆板及屋頂板等建材；另外也將持續擴充石膏板產能，投資第二產線提升市占率過半；並規劃拓展預拌混凝土據點由中南部北上，尋求新據點通路。預估明、後年的資本支出在5～10億元。

38.喬山（1736）7日公布自結11月合併營收37.39億元，月增15％，年增37.97％，為單月歷史第三高，累計前11月合併營收291.1億元，年增9.73％，創同期新高。喬山表示，第四季為健身器材最旺一季，預計12月合併營收將維持在高檔。

39.近日來受惠於大陸優化防疫管控措施，與大陸不銹鋼價繼續走強，國際鎳價反轉走高，每公噸鎳期貨價衝破2.9萬美元大關。受此激勵，國內不銹鋼廠接單氣氛好轉，受惠廠商包括燁聯（9957）、唐榮（2035）、允強（2034）、新光鋼（2031）、彰源（2030）、運錩（2069）等相關鋼廠。(閱讀全文)

40.證交所總經理簡立忠在KY股業績發表會致詞指出，今年來上市公司基本面表現良好，前三季全體上市公司稅前盈餘達4.05兆元、年增8.02％，KY股年增更高達32.1％。

41.上市櫃公司11月營收公布進入倒數計時，目前已有包括長聖（6712）、健喬（4114）、M31（6643）、聯亞（3081）等20檔上櫃公司，單月營收創歷史新高，由生技股與電子股分庭抗禮。

B.利空因子：

1.11月進出口吹冷風！財政部7日公布11月進出口統計，出口今年首見雙位數衰退、年減13.1％，創七年來最大降幅。五大類、11大項貨品皆墨，連寄予厚望的電子零組件類也終結連42紅；五大出口地區，除日本外，陸港、東協、美歐同步衰退。財政部統計處長蔡美娜直言，數字相當不理想，可說是「暗淡無光」。

2.海外需求減弱，加上本土疫情擾亂生產及物流活動，大陸11月進出口衰退幅度擴大，且遠遜市場預期。其中，出口年減8.7％，降幅創逾兩年半最大。分析指出，隨著2023年全球需求走弱，未來一段時間出口將進一步萎縮，大陸經濟將更加依賴內需。

3.美股投資人持續評估聯準會鷹派升息的可能性，以及相關政策對於美國企業的影響，華爾街股市7日開盤後在平盤附近震盪，終場近乎持平。

道瓊工業指數微幅揚升1.58點或0.00%，收33,597.92點；標普500指數小挫7.34點或0.19%，收3,933.92點；那斯達克指數小跌56.34點或0.51%，收報10,958.55點；費城半導體指數微跌0.28點或0.01%，收在2,673.25點。

4.中美外交角力延伸到波斯灣國家，美國總統拜登7月剛結束被認為毫無收穫的沙烏地阿拉伯訪問行程，中國國家主席習近平已抓準時機於7日出訪沙國並出席「中阿峰會」。中沙計劃簽定價值293億美元商業協議，與陷於谷底的美沙關係形成強烈對比。（中性看待）

5.台積電美國新廠舉行首批機台設備到廠典禮，美國總統拜登（Joe Biden）親自出席並在致詞時指出，美國製造回來了，台積電成功推動美國製造業的進程，更可稱為製造業的推手，並且把更多的供應鏈帶回美國，此舉可能會改變半導體的遊戲規則。

台積電創辦人張忠謀25年前曾在美設立過8吋晶圓廠，但當時遇上了成本、人員、文化等種種問題，當劉德音接下董事長一職後，決定赴美投資，顯示台積電已經準備好了。不過張忠謀也提到，在全球地緣政治格局變化下，「全球化幾乎死了，自由貿易也快死了，很多人仍然希望這些能回來，但我認為他們不會回來了。」（中性看待）

6.台積電在美國亞利桑那州鳳凰城Fab 21廠第一期舉辦首批機台設備到廠（First tool-in）典禮，並在2024年開始量產5奈米家族的4奈米製程。集邦表示，目前全球性的通膨造成原物料價格上漲，已然導致晶圓價格漲價。長期來說，「逆全球化」趨勢使得各地營運成本墊高，恐怕仍將為各晶圓廠帶來龐大的定價壓力。

7.半導體產業知名分析師陸行之則持保留意見，他認為，T公司（即台積電）加碼在美投資金額後，以營收年複合成長率等假設基礎不變條件下，拉高美國廠資本支出，形同提升低毛利美國廠營收比重、折舊費用，對於一直在精算台積電獲利前景的外資分析師不算好消息。

8.受制大陸防疫管控干擾，油價、塑化及電子材料行情趨緩，台塑四寶11月營收除台塑逆勢小增，其餘趨緩下滑，11月合計營收1,313.45億元，月減8.7％，年衰退13.3％；其中，台塑月增1.9％，南亞月減5.4％，台塑化、台化也因煉油歲休，及油價、ABS、PS報價下滑干擾，營收月減11.1％、12.3％。

9.摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）與高盛執行長蘇德巍（David Solomon）周二不約而同警告，指通膨高壓恐傷害消費者需求，進而令美國經濟陷入衰退深淵。為了因應經濟前景黯淡，高盛與美國銀行表示可能裁員或放緩召募速度。

10.儘管消費者支出持續增長，但澳洲第三季經濟擴張比前一季放緩，增幅不如市場預期。分析師認為，這反映出通膨高漲以及一連串的升息對該國的衝擊開始顯現，預料將拖累明年經濟表現。

11.儘管產油國計畫減產，西方對俄羅斯石油也祭出新制裁，但市場更擔心全球經濟走疲限制能源需求，國際油價周二重挫，倫敦布蘭特原油期貨更一舉摜破80美元重大支撐，創今年1月以來新低。

12.受制終端需求減少超過預期，加上美國石化因應年底財產稅，大量低價出口亞洲，產品跌幅超過預期，台塑修正第四季營收成長看法，轉為與南亞、台化及台塑化一樣，預估第四季營收比第三季表現趨緩。

13.外媒引述消息報導，蘋果醞釀多年的自駕車計畫因技術困難重重，不得不修改設計放棄全自駕目標，並將預定上市時間延後一年至2026年。消息一出蘋果股價應聲下跌，也讓主要合作夥伴樂金電子（LG）股價暴跌。

14.去年因散戶大軍軋空而股價暴漲的迷因股在今年紛紛退燒，諸如電玩零售通路GameStop、美國連鎖電影院營運商AMC等自今年以來股價大幅拉回，反映疫情過後投資人趨向謹慎，股市投資回歸基本面。

15.在面臨龐大贖回潮後，私募巨頭百仕通（Blackstone）與喜達屋資本集團（Starwood Capital Group）近日相繼宣布旗下旗艦房地產基金限制贖回，顯示投資人急欲撤資走人，恐連帶波及商用不動產市場發展。

16.車廠「元旦漲價」行動再添大咖成員，國內市占率第二高的中華汽車宣布，旗下多款國產乘用車，及得利卡、中華尖兵P350等商用車，明年元旦起漲價1萬元，成為繼裕隆日產、和泰汽車後，第三家元旦漲價的國產車廠。

17.記憶體模組大廠威剛（3260）7日公告11月合併營收26.21億元，較上月減少3.5％，持續受到記憶體價格走弱，以及終端市場需求不振影響。威剛預估DRAM現貨價將趨於穩定，合約價有機會在2023年第一季後跌幅收斂，第二季價格築底回溫。（暫中性看待）

18.臻鼎-KY（4958）7日公告11月營收150.21億元，月減29.11％、年減22.39％。臻鼎表示，因大陸封控措施延續，影響手機旺季的供應鏈出貨步調，導致11月部分訂單拉貨減少，不過隨著供應鏈正逐步恢復，臻鼎也將積極配合出貨，致力將影響幅度降到最低，預期全年營收與淨利仍將續創歷年新高。（中性看待）

19.PCB鑽針廠尖點（8021）7日公告11月營收2.78億元、月減2.6％、年減15.7％，前11月營收32.47億元，較2021年同期減少5.3％。

20.電源管理IC廠相繼公告11月合併營收，其中力智（6719）、來頡（6799）等11月合併營收皆持續下探。

21.台驊控股（2636）7日公布11月營收14.12億元，月減10.78％、年減61.63％，累計前11月合併營收269.89億元、年減17.17％，主要受到海空運市場需求疲弱，連動運價持續下滑影響。

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