12月7日一分鐘強弱勢股
12月7日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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健喬（4114）
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10
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策略聯盟經銷代理產品成長強勁，11月營收4.01億元，再創歷史高
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泰福-KY（6541）
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9.96
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將正式進軍ADC新藥研發市場，利多激勵股價漲停、逼近40元大關
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jpp-KY（5284）
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9.93
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航太產業需求大舉復甦，營收連兩月締造歷史新猷
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益得（6461）
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9.92
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母公司健喬大漲激勵，股價齊攻漲停、衝破季線，創逾兩個月高
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聿新科（4161）
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9.89
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11月營收首度突破億元大關、達1.05億元創新高，股價創近一年高
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雃博（4106）
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9.86
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生技股再扮資金避風港，股價帶量攻漲停，成交量創逾七個月高
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金麗-KY（8429）
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8.29
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大陸鬆綁防疫管制，中概股得救，口罩令解除，面膜需求回溫可期
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優盛（4121）
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7.06
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轉投資、持股約51％連鎖藥局佑全9日登戰略新版，受題材激勵
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騰輝電子-KY（6672）
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6.81
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車用、軍工、航太產品需求增溫，11月營收4.37億元，創近半年高
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日友（8341）
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6.38
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彰濱廠稼動率回升，11月營收3.66億元創新高，大陸事業有望回溫
製表：鄭郁平
12月7日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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星通（3025）
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9.96
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訂單延遲出貨影響，11月營收1,894.7萬元，月減61.89％、年減59.9％
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金麗科（3228）
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9.86
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11月營收年月雙減，技術面又遇季線反壓，外資連二賣728 張
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景碩（3189）
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9.67
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步入淡季、消費電子需求弱，11月營收雙位數雙降，創九個月低
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奇鋐（3017）
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9.27
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投信逢高獲利了結，連四賣5,335張，拖累股價漲多後連兩日回檔
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建準（2421）
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8.93
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11月營收13.17億元，月減2.68％、年減0.67％，引失望賣壓、失守月線
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南電（8046）
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8.54
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漲多股短線急殺，回補5日多方缺口，三大法人同賣3,028張
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一詮（2486）
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8.22
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消費性產品需求弱，前三季本業小幅虧損，明年Q1仍看保守
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欣興（3037）
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7.98
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景碩營收探低，ABF三雄齊受累，投信連二賣4,394張，股價破月線
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華星光（4979）
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6.82
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6日打入處置股後量縮拉回、失守5日線，KD指標死亡交叉
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亞元（6109）
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7.94
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股價6日盤中創逾12年新高後，連兩日回檔，獲利了結賣壓沉重
製表：鄭郁平
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