12月7日一分鐘強弱勢股

12月7日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

健喬（4114）

10

策略聯盟經銷代理產品成長強勁，11月營收4.01億元，再創歷史高

泰福-KY（6541）

9.96

將正式進軍ADC新藥研發市場，利多激勵股價漲停、逼近40元大關

jpp-KY（5284）

9.93

航太產業需求大舉復甦，營收連兩月締造歷史新猷

益得（6461）

9.92

母公司健喬大漲激勵，股價齊攻漲停、衝破季線，創逾兩個月高

聿新科（4161）

9.89

11月營收首度突破億元大關、達1.05億元創新高，股價創近一年高

雃博（4106）

9.86

生技股再扮資金避風港，股價帶量攻漲停，成交量創逾七個月高

金麗-KY（8429）

8.29

大陸鬆綁防疫管制，中概股得救，口罩令解除，面膜需求回溫可期

優盛（4121）

7.06

轉投資、持股約51％連鎖藥局佑全9日登戰略新版，受題材激勵

騰輝電子-KY（6672）

6.81

車用、軍工、航太產品需求增溫，11月營收4.37億元，創近半年高

日友（8341）

6.38

彰濱廠稼動率回升，11月營收3.66億元創新高，大陸事業有望回溫

製表：鄭郁平

12月7日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

星通（3025）

9.96

訂單延遲出貨影響，11月營收1,894.7萬元，月減61.89％、年減59.9％

金麗科（3228）

9.86

11月營收年月雙減，技術面又遇季線反壓，外資連二賣728     張

景碩（3189）

9.67

步入淡季、消費電子需求弱，11月營收雙位數雙降，創九個月低

奇鋐（3017）

9.27

投信逢高獲利了結，連四賣5,335張，拖累股價漲多後連兩日回檔

建準（2421）

8.93

11月營收13.17億元，月減2.68％、年減0.67％，引失望賣壓、失守月線

南電（8046）

8.54

漲多股短線急殺，回補5日多方缺口，三大法人同賣3,028張

一詮（2486）

8.22

消費性產品需求弱，前三季本業小幅虧損，明年Q1仍看保守

欣興（3037）

7.98

景碩營收探低，ABF三雄齊受累，投信連二賣4,394張，股價破月線

華星光（4979）

6.82

6日打入處置股後量縮拉回、失守5日線，KD指標死亡交叉

亞元（6109）

7.94

股價6日盤中創逾12年新高後，連兩日回檔，獲利了結賣壓沉重

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平