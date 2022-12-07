台股萬五攻防戰 「存股族」緊抱這族群

台股萬五攻防戰 「存股族」緊抱金融股

12月份以來，台股進入萬五攻防戰，第一金投信指出，2012年以來各月份股價表現顯示，歷年年底至隔年2月農曆年後月份，通常是台股表現較堅實的期間，平均上漲機率高、且股價呈現上揚，第一金投信指出，年底適逢大型機構資產配置調整期，加上台股過往多有元月行情與紅包行情等利多加持，市場預估台股明年股價的相對低點落在第一季、隨後股價可望呈現逐季攀升，以股市領先基本約一季至兩季的時間觀察，台股若見整理期提供加碼布局進場好時機。

今早金融股表現優於大盤，台新金(2887)、中信金(2891)及上海商銀(5876)都漲逾2個百分點。第一金投信也指出，統計近十年台股平均本益比為16.1倍，近一年股價修正中，已使得台股本益比回落至11倍水準，本益比位處十年平均值減一至兩個標準差間，過往台股本益比降至十年平均值減一倍標準差以下進場，資料統計，投資一年的正報酬機率超過九成，平均股價漲幅為14.5%。

中信金總經理陳佳文日前在法說會上表示，儘管9月底台壽淨值下金融資產未實現損失，高達900億元，但中信金累積未分配盈餘逾千億元，加上資本公積部位，仍有「發放股利能力」。年底時，會與金管會溝通可發放金額，希望明年還是維持穩定股利發放政策。該談話也穩定小股民信心。

台新金日前法說，總經理林維俊則表示，台新金8月處份了10億股的彰銀(2801)，目前存放在台新銀的現金部位仍有190餘億元。台新金目前並沒有現金的需求，不排除未來考慮併購或是對子公司增資。台新金扣除因交換債等存放在集保的彰銀股票外，仍有約5.1億股的彰銀股票可供出售。

（時報資訊 任珮云）