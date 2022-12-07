12/7盤中熱門焦點股

今（12/7）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）11月營收登高 樺漢三引擎點「火」

工業電腦廠樺漢（6414）今無畏盤勢上下大震盪，開高持穩走高，迄中場11：36的市價暫報213元，上漲4.67%，表現不錯。

樺漢在工控設計、品牌通路、系統整合三大事業體業績同步向上，推升11月合併營收達124.89億元，月增18.6％、年增23.8％，改寫單月新高。前11月合併營收1,061.4億元，突破千億元大關，較去年同期成長25.6％，累計營收已超越去年全年1成水準。

樺漢表示，受惠歐美地區旗下金融零售、彩票博弈等客戶強勁訂單需求，包括自助ATM、自助結帳機、彩票博弈機等出貨暢旺，帶動匈牙利布達佩斯廠的產能稼動率提升，在併入新廠營收貢獻下，繳出年增率300.5％的跳躍式增長，挹注個體營收表現。

法人預期，隨著樺漢個體營運規模放大，有助堆疊集團全年經營績效表現，預期獲利有機會持續遞出優異成績單。（工商時報 陳昱光、數位編輯）

（2）10檔官股券商逢低護盤股 半導體及海空股占7檔

台股6日出現三大法人合計賣超172億元，是10月12日來單日最大賣超，八大官股券商逢低加碼護盤45.85億元，鎖定半導體三雄、櫃雙雄及航空雙雄大買，合計就占7檔，另分散在組裝、金控及生技龍頭指標股。

據統計，八大官股券商6日買超上市股達1億元以上有台積電、長榮、鴻海、陽明、華航、聯電、聯發科、長榮航、國泰金及北極星藥業-KY等10檔，其中，買超台積電13.7億元最多，其次為長榮也買超2.2億元，其他都在1億～1.8億元以上。

八大官股券商6日整體買超45.85億元，也是10月21日來單日最大買超。（工商時報 呂淑美）

（3）盤中熱門焦點股：

1.百達-KY(2236)：拿下比亞迪新款電動車與油電複合動力車零件供應五年大單，盤初爆量跳空漲停鎖死，直衝2餘月波段高價，漲停排隊買單達1300餘張。

2.聿新科(4161)：11月營收為1.05億元，年增27.32%，聞訊直攻漲停，攻克30元近1年高點。

3.健喬(4114)：明星藥品銷售長紅，11月營收年增32％，再創歷史新高，帶量大漲9%，創逾8年高價。

4.盛達(3027)：搶占儲能商機得利，10月獲利贏過Q3，挾量大漲半根停板，穩站五日線高檔區。

5.汎銓(6830)：11月營收年增25%，受惠各國自建半導體供應鏈趨勢，後市看俏，攻高觸漲停。

6.淘帝-KY(2929)：中國逐步放寬防疫管制有利營運，今日人氣爆衝、股價急奔漲停13.85元，拉出一根長紅棒，寫7月上旬來波段高價。

7.騰輝電子-KY(6672)：高毛利品占比升至40%，低接買盤強勁，今早勁揚逾8%。

8.樺漢(6414)：11月營收創單月新高，累計前11月突破千億大關，激勵早盤拉半根漲停。

9.尼克森(3317)：11月營收年減20.93%，但外資持續買超，股價逆漲逾6.5%。

10.華邦電(2344)：昨遭大摩重申減碼，外資並大舉賣超12424張，惟今早承接買盤轉趨積極，股價逆勢彈升近0.5%。

11.台積電(2330)：拜登站台亞利桑那廠，蘋果、AMD亦證實將採購此廠晶片，惟昨夜ADR仍跌2.52%，盤初股價開低回測月線後翻紅。

12.彰源(2030)：美國ITC正撤銷台韓特定有縫不銹鋼管反傾銷關稅命令，營運添利，激勵盤初股價彈升近3%，一舉收復5日線、季線。

13.新光鋼(2031)：鋼鐵需求可望回升，三大法人連6日買超且短均上揚，盤初股價彈升近3%，收穩5日線上。

14.金麗-KY(8429)：中國放寬防疫管制，吸引外資連兩日買超，今股價強勢攻高逾6%，站上盤面並飛過季線，直衝近2月高價。

15.寬魚國際(6101)：晉身解封概念股，年底將有蔡依林演唱會、明年初有王力宏參與拉斯維加斯演唱會，兩大話題吸金，盤初挾量直逼漲停。

16.帆宣(6196)：11月合併營收衝新高，今年業績拚登峰，股價慶賀，衝半根漲停板。

17.鴻碩(3092)：搭上新能源產業，明年營運勝今年，股價先前已修正，開盤逆勢攻高逾4%，叩關5日線。

18.毅嘉(2402)：外資連買2日，多方獲銀彈，抗跌守住5日線。

19.泰山(1218)：賣全家股份引爆戰火，消息面紛爭，走低2%再測38元支撐。

20.華新(1605)：明年營收看增2成，外資昨回補7359張，今早買盤進駐、漲逾2.5%。

21.大同(2371)：子公司得標台電儲能案26.25億元，今早震盪走高、漲幅1.8%。

22.寶一(8222)：陸製C919客機交機，承作發動零組件廠商間接受惠，早盤漲約2%。

23.台新金(2887)：不畏外資昨轉賣超，今早帶量反彈漲3%，一舉收復短均、月線及年線。

24.慧洋(2637)：前11月每股稅前盈餘達14.03元，寫下歷史新高。股價開高走高漲逾3.5%。

25.聯發科(2454)：預料11月營收下滑，外資續賣超，股價回測月線。

26.聯詠(3034)：11月營收連續兩個月回溫，股價翻紅回到300元關卡以上。

27.富鼎(8261)：11月營收年減40.29%，股價開低連三天下跌。

28.景碩(3189)：11月營收月減16.7％、年減14.1％，股價開低跌逾6.5%。

29.眾達-KY(4977)：10月每股盈餘1.02元，11月營收創新高報捷，一度帶量彈升3%，登2個月高價。

30.岱宇(1598)：旗下電動輔助自行車訂單滿至2024年，急拉大漲半根停板，衝上近3個月高價。

31.佐登-KY(4190)：陸清零政策鬆綁，美麗商機可期，價量俱揚、一度攀高4%，登上1年半高位。

32.長聖(6712)：雙軌布局，新藥細胞療法吸睛，11月營收年增16.89%，帶量強漲5%，站穩五日線。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）11月營收攀峰 帆宣訂單暢旺展笑顏

半導體廠務工程暨設備廠帆宣（6196）周三開高之後，始終屹立平盤之上，在高檔行進間清洗持股信心不足浮額，迄中場11：39的市價暫報125.5元，上漲2.45%，表現穩健。

帆宣公告11月合併營收達50.54億元，衝上單月新高。法人表示，帆宣受惠於客戶在美國設廠工程訂單進入認列高峰，今年合併營收有望大幅成長45％左右，並改寫歷史新高。

帆宣11月合併營收達50.54億元、月成長9.2％，相較去年同期成長19.8％。累計今年前11月合併營收為454.17億元，也是同期新高，更相較去年同期大幅成長50.2％。

法人指出，帆宣在今年下半年開始進入認列客戶在美國設廠訂單的高峰期，今年全年合併營收將上看年成長45％的新高，且當前帆宣在手訂單金額仍有600億元左右的高水準表現，使明年及後年的業績將持續有成長動能。

據了解，雖然目前半導體市況不佳，使部分晶圓代工廠設廠及擴廠訂單速度放緩，台積電雖然放緩了高雄廠的7奈米建廠速度，但28奈米製程新廠仍維持正常腳步，且美國鳳凰城的廠區將按照既定計畫執行，加上台積電在日本熊本廠的設廠速度不變，使廠務工程相關供應鏈仍可望拿下可觀訂單。

帆宣除了手握半導體晶圓廠的廠務工程大筆訂單之外，另外更受惠於極紫外光（EUV）曝光機設備需求暢旺，使美系設備大廠的委外零組件訂單仍維持成長動能，該領域將成為帆宣後續營運成長的主要關鍵之一。

事實上，極紫外光曝光機台當前不僅台積電、三星及英特爾導入應用在邏輯晶圓量產，且後續記憶體產品DRAM亦將需要導入EUV曝光機設備，使艾司摩爾（ASML）的EUV設備機台訂單動能已經一路排到2025年，使相關供應鏈都有機會同步受惠。

因此對於後續展望，法人認為，帆宣在台積電擴廠腳步大致維持正常情況下，明年半導體廠務工程接單表現有機會維持高檔水準，再加上極紫外光曝光機委外零組件代工出貨持續成長，帆宣明年營運仍有機會再度挑戰歷史新高的優異表現。（工商時報 蘇嘉維、數位編輯）

（5）營收連二月締新猷 jpp-KY高掛大紅燈籠

jpp-KY經寶精密（5284）周三無畏盤勢上下大震盪，開高之後，在早盤9：18即強攻漲停板，報63.1元，表現出色。

jpp-KY經寶精密公告11月營收，表現優於市場預期，經統計，11月營收達新台幣1.86億元（2.14億泰銖），月增8.8％，連續二個月創下營收歷史新高成績，年增59.58％。由於jpp-KY今年前三季每股稅後純益已達4.03元，第四季單月營收迭創新高之下，法人預期，jpp-KY今年獲利可望重返半個股本之上。

累計jpp-KY今年前11月營收已達新台幣16.21億元，年成長30.73％，9、10、11月在航太大幅回升下，營收屢破紀錄達到新高峰，jpp-KY表示，目前訂單持續滿載，惟12月歐洲耶誕節及感恩節長假，預期在短暫的休息過後，明年的營運將有機會更上一層。

經寶精密是深耕於泰國的精密金屬加工廠，專精於客製化精密金屬機構件的設計與開發，產品多元，橫跨航太、通訊、電子、醫療、汽車、食品加工業，為Airbus駕駛艙航電機構件在亞洲的少數供應商之一，自中美貿易戰以來，接獲來自中國的轉單需求，伺服器產品大幅成長，惟前兩年遭遇COVID-19疫情，航太產業急凍，雖然業績受到些許影響，公司趁機開拓其他新的產品線。

今年後疫情時代開花結果，不但泰國客戶的數位飲料機大賣，今年第三季開始，隨著航太產業的復甦，工廠陸續創下營運新紀錄，法國子公司也較疫情前同步成長10％～15％，第四季泰國工廠客改貨機的試產料號也順利出貨，造就9～11月的營收持續維持在高峰，公司目前也持續在調整產線，添購新機台，雖然歷年12月皆因歐洲放長假使得營運會稍微放緩，然而在航太、伺服器、數位飲料機等三大主力產品的帶動下，相對於今年上半年的低基期，明年業績有望再創新高。（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（6）奪陸電動車大單 百達-KY攻頂

百達-KY（2236）今（12/7）甫開市即跳高漲停板，短多呈現超強勢格局，令人側目。

百達-KY業績報喜，董事長黃亮茳6日在法說會上表示，拿下大陸比亞迪新款電動車與油電複合動力車零件供應五年大單，明年起大陸廠業績將以每年成長20％的高速成長。

黃亮茳透露，百達印尼廠切入知名日系汽車零件大廠、全球排名第六大的一階汽車零件大廠愛信（Aisin）集團供應鏈，樂觀印尼廠業績將跳增。

精密沖壓零件廠百達，以汽車零件生產為主要業務，目前新加坡、大陸無錫、印尼雅加達、匈牙利等地設有生產據點，布局亞洲、東南亞及歐洲市場。

百達去年合併營收13.68億元，稅後純益6,730萬元，EPS為1.47元；今年前三季合併營收10.26億元，稅後純益4,307萬元，EPS達0.94元。

黃亮茳表示，今年大陸業績雖受疫情影響使營業額持平，但今年在拓展新訂單上大有斬獲，拿下大陸知名自主品牌比亞迪汽車的新款電動車及油電混合動力車零件供應五年大單，隨著比亞迪在大陸及海外市場的銷售增長，且在現有客戶的訂單支持下，預期明年起每年營收將增長2成。

黃亮茳指出，今年集團表現最亮眼是印尼子公司，看準當地市場與印尼廠成長動力，今年初百達將原持股7成印尼子公司增持為100％全資子公司。印尼廠今年前三季營收年增16.43％，儘管面臨原材料漲價的考驗，但稅後純益率仍維持12％以上，主要因今年切入愛信集團供應鏈，樂觀印尼廠將進入業績跳躍增長階段。

百達在新加坡發展機器人新事業上也有表現，服務型機器人和機器人控制軟件系統已接獲訂單並開始出貨，目前除新加坡商場外，也在新加坡樟宜國際機場及多個學校有服務型機器人投入服務，樂觀東南亞各國疫情趨緩解封後，人流、商務活動恢復正常，將進一步推升服務型機器人需求。（工商時報 陳信榮、數位編輯）

（7）11月營收探近9月低 景碩觸跌停臉綠

IC載板廠景碩(3189)受步入淡季及消費性電子產品需求疲軟影響BT載板需求，2022年11月合併營收雙位數「雙降」至近9月低點。不過，累計前11月合併營收已超越去年全年、提前改寫年度新高。法人預期景碩第四季營收將季減5～10％。

景碩股價9月底下探87元的16個半月低點，隨後一路震盪走升，5日觸及140.5元的3個月高點。受11月營收明顯轉弱影響，今（7）日開低走低、一度下殺跌停價121.5元，早盤跌幅逾9％，表現明顯疲弱。不過，三大法人本周迄今合計仍買超728張。

景碩公布2022年11月自結合併營收30.01億元，較10月36.04億元減少16.72％、較去年同期34.94億元減少14.1％，為近9月低點，仍創同期次高。累計前11月合併營收396.18億元，仍年增達21.89％，已超越去年全年356.72億元、提前改寫年度新高。

景碩受市場步入淡季及消費性電子產品需求疲軟，對BT載板需求下滑影響，單月營收自10月起明顯走弱，所幸尚有ABF載板需求持續暢旺撐盤。法人預期，景碩第四季營收將季減5～10％，預期明年首季落底、第二季起有望回升。

展望2023年，景碩先前表示，先前供需短缺的ABF載板，目前雖因市況修正而轉為平衡，但報價維持平穩狀態，BT載板價格亦維持穩定，目前載板產業市況已經見底。明年尚需觀察俄烏戰爭及中國大陸封控2大變數，但就產業面或景碩本身營運「都不用擔心」。

景碩總經理陳河旭指出，雖然廠商持續開出新產能，但在人工智慧（AI）、高速運算（HPC）、軍事、工業用帶動下，ABF載板需求仍穩健成長。目前市場普遍預期景氣會在明年中旬反彈，待市況回穩、需求恢復正常後，屆時ABF載板供需將再度轉為短缺。

陳河旭預期，景碩明年ABF載板將持平或成長，主因消費電子需求尚待觀察、目前預期持平。他指出，BT載板雖然應用於智慧手機、記憶體、電視等較多，但同樣使用BT載板的車用電子未來需求成長可期，低軌衛星及軍工航太用載板等其他零組件需求亦看佳。

因應市況波動狀況，景碩同步放緩擴產進度。陳河旭表示，規畫分4期興建的六廠第一、二期擴產進度不變，預期至明年第三季，ABF載板月產能將自今年中的2600萬顆增至4000萬顆，而第三期擴產計畫則預計明年底確認。

歐系外資認為，景碩BT載板營收貢獻達5成，受消費終端需求疲軟影響較大，可能抵銷大部分ABF載板營收及獲利成長，影響景碩整體營運成長動能，對此下修景碩2022～2024年營收預期7％、15％及11％，維持「中立」評等、目標價自160元調降至135元。

不過，美系外資則認為，儘管ABF/BT載板需求短期受PC/NB及智慧手機需求疲弱影響，但長期需求後市將維持穩健，未來一年將看到更好的供需前景，對營收及獲利後市維持樂觀看法，維持景碩「買進」評等、目標價216元不變。（時報資訊 林資傑）

（8）外資評瑞昱短空長多 小升目標價至320

瑞昱(2379)11月營收表現低迷，日系外資出具最新研究報告指出，第一季應該就是瑞昱營運谷底，看好瑞昱的網通產品在定價、規格升級上保持樂觀態度，維持優於大盤評等、目標價由300元調升到320元。

瑞昱11月營收僅72.96億元，月減少9.81%，年減少20.57%，為近21個月來新低。累計前11月營收1054.13 億元，年增加9.43%。

日系外資表示，瑞昱11月營收顯示其單月運行率低於預期，故預估瑞昱的庫存修正可能自PC產品線蔓延到網路產品，也修正幅度也恐超乎預期，並預期瑞昱的盈利年增回正的時間恐拉長，只是，目前到2023年還有四分之一季度，網路產品的修正有可能只是短期小問題，很大程度上還是對瑞昱網通產品在定價、規格升級上保持樂觀態度，其盈利能力能可望高於疫情前，因此，維持優於大盤評等、目標價由300元調升到320元。

日系外資表示，瑞昱11月營收表現不如預期原因可能是整個PC、網路產品線的訂單削減幅度超出預期，主要是客戶端在宏觀逆風下對年終庫存仍持謹慎態度，估計瑞昱第四季營收將季減少22%、至232億元，緊隨其後的是考慮到淡季和可能持續的庫存，故2023年第一季應大致持平，明年第一季應該就是瑞昱營運谷底。

日系外資最後強調，瑞昱結構性前景依然完好，仍處於產業有利地位主要歸因於WiFi6/6E、2.5G等N&C產品規格不斷升級以太網和 10G PON，以及共享管理型交換機市場，隨著升級的滲透率提升，有助於瑞昱毛利率維持在40%的中高水平。（時報資訊 王逸芯）

（9）11月營收攻頂 健喬帶量鎖漲停

健喬(4114)11月營收4.01億元，年增32%，再創歷史新高，累計前11月營收39.32億元，年增35%，今日股價帶量奔漲停，鎖在45.1元，創8年多來的高價。

健喬明星重磅藥愛克痰趁全球缺貨之際在東南亞市場攻城掠地，而國內也持續維持高成長姿態。11月營收中愛克痰仍然佔近16%的健喬單家營收。發泡錠劑型及小鳥包顆粒劑型合計相較於去年同期成長近80%，前11月愛克痰國內營收已經較去年成長近60%。

除了愛克痰持續稱霸市場外，泌尿道用藥也是出貨暢旺。治療前列腺肥大適應症的Urief由於持續的行銷投入，在病患數持續增長的同時，得以維持同適應症不同成分市場領先者的優勢，11月營收佔健喬單家營收的9%，較去年同期增長22%。同為泌尿領域治療尿崩症的的沛卜淨Desmopressin由於行銷策略成功，健喬市占大幅提升，較去年同期成長29%。治療膀胱過動(OAB)的Oxbu也不遑多讓較去年同期成長21%，一旦明年Uritos進入市場與Oxbu合體將以搶攻OAB市占第一為目標。

新品方面，購併瑩碩的藥證樂癇(治療癲癇三個劑型)，治療氣喘的欣必復Synbufu MDI(益得於今年於TFDA查登的新品)都將進入市場創造營收，2023年營收成長仍樂觀以待。（時報資訊 郭鴻慧）

（10）大陸解封添動能 鮮活一度衝漲停

鮮活果汁-KY(1256)11月營收雖然還是衰退，不過，大陸開始解封，將為營運增添活水，今日開平走高，一度衝上漲停板287元，隨後雖遭打開，但漲幅仍在8%以上。

鮮活果汁11月合併營收新台幣1.84億元，年減7.76%，前11月合併營收37.64億元，年減率13.04％。鮮活表示，中國大陸從10月中下旬開始疫情多點爆發，部分重災區至今仍處於封控中，由於10月份以後屬於傳統淡季，加上疫情催化、經濟低迷，終端消費信心薄弱，降低消費等因素影響，導致銷量出現下降。

展望後市，鮮活致力研發健康茶飲的原料，並加強對產品的質化發展，擴大與同業的競爭門檻，產品多元組合強化市場通路，憑藉集團共配模式，及每年總產能可達13萬噸優勢，除形成供貨保證，並得以保持銷售市場持續拓展，未來將持續優化產線，以期疫情與防疫管制趨緩，民生經濟逐步復甦，提振餐飲消費力，推升公司營運表現。（時報資訊 郭鴻慧）