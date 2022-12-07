12/7上市、櫃企業營運快報

今（12/7）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.智易(3596)11月營收月減年增，但依舊創下單月歷史第三高，以第四季來說，美國5G FWA CPE需求持續成長，法人預估，智易第四季營收仍能相較第三季有個位數成長。

另外，2023年家用網路CPE需求持續增加，5G FWA、PON、STB與WiFi Extender成為推升營運的要角，可望帶動三大產品線營收穩定成長。

2.台灣神隆（1789）、奈力生醫（Nano Targeting&Therapy，NTT）日宣布，雙方已簽定技術轉讓協議，針對利用「中孔洞二氧化矽奈米體（mesoporous silica nanoparticle，MSN）傳遞多西紫杉醇（docetaxel）治療腦癌」技術，建立合作發展計畫。

3.智邦(2345)11月營收雙增，為歷史第四高，累計前11月營收也創下歷年同期新高，智邦在400G交換器站穩優勢先發位置，隨著400G占比營收穩定成長，將有利維繫智邦長線營運動能。

4.明基材(8215)將於12月8至11日的台北國際建築建材暨產品展發表取得「高效能綠建材標章」的PDLC智慧調光膜。在各種應用中，智慧調光膜為設計師、建築師、業主提供可用於室內外窗戶的節能解決方案，透過高效的隔熱性能減少了家電能耗量，同時兼具空間視覺通透性與隱私感，該產品還因此成為全球首家取得「高效能綠建材標章」的智慧調光膜，並榮獲台灣精品獎銀質獎。

5.看好台日解封，雙方旅客明顯開始回溫，台灣虎航（6757）剛於10月16日開航桃園-札幌（新千歲）航線後，今（7）日再宣布將於明年1月17日正式開航桃園-新潟航線，成為台灣虎航飛往日本的第16個航點。