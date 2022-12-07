台積壓盤 資金湧3類股 台股早盤震盪整理

台股加權指數7日開低在14,708.08點，權王台積電（2330）美國廠舉行移機典禮，但股價開低在477元，大型權值股包括聯電（2303）、聯發科（2454）、台達電（2308）紛紛往下，台積電概念股、10月業績成長股、生技股皆有多頭點火，台股早盤指數下跌60餘點，持續震盪整理。

升息、衰退疑慮罩頂，再加上臉書母公司Meta Platforms Inc.大跌，衝擊美國四大指數6日全面下挫。

道瓊工業平均指數12月6日終場下跌1.03％（350.76點）、收33,596.34點。那斯達克指數下跌2％（225.05點）、收11,014.89點。費城半導體指數下跌2.36％（64.52點）、收2,673.53點。

元富投顧指出，儘管近期各項經濟數據表現不錯，但是市場依舊認為，聯準會（Fed）今年激進的貨幣緊縮政策，確實可能造成經濟衰退疑慮，2023年若持續激進升息，美國經濟的傷害會更大，因此，一般仍相信12月13～14日的貨幣政策會議，升息2碼的機會較大。

而升完後，美國實質利率將來到4.25％～4.5％，2023年5月可能來到升息的頂峰，達到5％～5.5％，也就是12月仍有可能是此次升息的高峰，明年再升空間有限，下半年或2024年將轉為除息，美股提前在今年第四季到明年第一季落底，台股預料也是如此。

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