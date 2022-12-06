12月6日一分鐘強弱勢股

12月6日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

東森(2614)

9.95

特定買盤敲進，股價帶量漲停，沿五日線上攻，技術線型偏多

羅麗芬-KY(6666)

9.95

陸解封題材加持，中概生技股群起走揚，創收盤波段新高

華城(1519)

9.93

法說行情點火，綠能、儲能市場前景看旺，外資連九日偏多加碼

金麗科(3228)

9.82

多方資金簇擁，股價重返200元整數大關，向上挑戰季線反壓

八貫(1342)

9.65

軍工概念股接力發酵，獲全球防彈裝備供應商大單，11月營收登頂

達爾膚(6523)

9.64

生技族群輪動吸金，旺季效應助攻，股價放量強攻，登百元俱樂部

常珵(8097)

6.74

切入電信直接供應市場，外資翻多操作，一舉收復半年線關卡

芯鼎(6695)

6.72

鎖定車用商機，擴大布局車用智慧影像布局，明年營運添動能

閎康(3587)

6.46

半導體大廠持續投入先進製程研發，檢測需求爆發，三大法人力挺

和康生(1783)

6.33

資金轉進生技族群，外資連四買，股價沿五日線上攻態勢延續

製表：陳昱光

12月6日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

華祺(5015)

9.92

外資調節壓力未歇，股價跳空跌破月線，KD指標下彎

保瑞(6472)

9.91

高檔了結賣壓出籠，土洋法人同步減碼，回測月線支撐

瑞耘(6532)

9.86

股價上攻動能不足，短打資金下車，失守60元整數大關

矽力*-KY(6415)

9.84

三大法人偏空操作，股價苦吞跌停，終結連三日上漲走勢

美律(2439)

8.44

新機出貨高峰已過，11月營收雙減，外資大砍1,899張

群聯(8299)

8.36

投信頻頻調節，連8日拋售持股，股價帶量跌破月線關卡

九暘(8040)

7.62

多方追價意願薄弱，獲利了結賣壓加重，面臨季線保衛戰

美時(1795)

7.42

買盤居高思危，三大法人同步賣超，KD指標高檔反轉向下

網家(8044)

6.68

半年線下彎壓力沉重，外資加大減碼力道，股價拉回整理

力智(6719)

6.27

IC設計遭調節，股價跌落300元整數關卡，半年線得而復失

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組