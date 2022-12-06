12月6日一分鐘強弱勢股
12月6日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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東森(2614)
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9.95
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特定買盤敲進，股價帶量漲停，沿五日線上攻，技術線型偏多
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羅麗芬-KY(6666)
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9.95
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陸解封題材加持，中概生技股群起走揚，創收盤波段新高
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華城(1519)
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9.93
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法說行情點火，綠能、儲能市場前景看旺，外資連九日偏多加碼
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金麗科(3228)
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9.82
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多方資金簇擁，股價重返200元整數大關，向上挑戰季線反壓
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八貫(1342)
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9.65
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軍工概念股接力發酵，獲全球防彈裝備供應商大單，11月營收登頂
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達爾膚(6523)
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9.64
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生技族群輪動吸金，旺季效應助攻，股價放量強攻，登百元俱樂部
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常珵(8097)
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6.74
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切入電信直接供應市場，外資翻多操作，一舉收復半年線關卡
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芯鼎(6695)
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6.72
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鎖定車用商機，擴大布局車用智慧影像布局，明年營運添動能
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閎康(3587)
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6.46
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半導體大廠持續投入先進製程研發，檢測需求爆發，三大法人力挺
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和康生(1783)
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6.33
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資金轉進生技族群，外資連四買，股價沿五日線上攻態勢延續
製表：陳昱光
12月6日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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華祺(5015)
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9.92
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外資調節壓力未歇，股價跳空跌破月線，KD指標下彎
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保瑞(6472)
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9.91
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高檔了結賣壓出籠，土洋法人同步減碼，回測月線支撐
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瑞耘(6532)
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9.86
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股價上攻動能不足，短打資金下車，失守60元整數大關
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矽力*-KY(6415)
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9.84
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三大法人偏空操作，股價苦吞跌停，終結連三日上漲走勢
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美律(2439)
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8.44
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新機出貨高峰已過，11月營收雙減，外資大砍1,899張
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群聯(8299)
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8.36
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投信頻頻調節，連8日拋售持股，股價帶量跌破月線關卡
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九暘(8040)
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7.62
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多方追價意願薄弱，獲利了結賣壓加重，面臨季線保衛戰
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美時(1795)
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7.42
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買盤居高思危，三大法人同步賣超，KD指標高檔反轉向下
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網家(8044)
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6.68
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半年線下彎壓力沉重，外資加大減碼力道，股價拉回整理
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力智(6719)
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6.27
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IC設計遭調節，股價跌落300元整數關卡，半年線得而復失
製表：陳昱光
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