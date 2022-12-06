外資賣超131億 台股測這關卡是布局佳機

外資賣超131億 三大法人賣超台股171億元

外資等三大法人周二（12/6）合計賣超台股171.68億元。包括外資與陸資賣超131.41億元；投信法人買超1.06億元；自營商自行買賣部分係賣超13.15億元，避險部分係賣超28.17億元，合計單日賣超41.32億元。

業內人士指出，美股近期走勢，除邊走邊觀察最新且陸續出爐的相關經濟數據外，企業財報與營運展望、美元指數及十年期公債殖利率的趨勢也在觀望之列。

不過，即便Fed於十二月再升息2碼，預期美元指數再創新高機率不大，且十年期公債殖利率也不致再寫新高，加上大陸逐漸解封可期，全球消費與供應鏈恢復正軌屬正向，使美股後市不必過分悲觀，相對台股波段適度向上修正空間，也值持續追蹤。

業內人士表示，台股今雖跌破5日線，唯並未破壞月線及季線將形成黃金交叉趨勢，因此盤勢若持續回測月線，仍是逢低篩選價值投資、高股息殖利率及轉機股等族群佳機。

（工商時報 數位編輯）

台積電跌逾2% 台股重挫逾250點失守14,800點

美服務業數據意外攀升，市場擔心美聯準會（Fed）持續擴大升息，使美科技股重挫，台股今天由台積電帶頭下殺逾250點，指數震盪收在最低點14728.88點。

加權指數連破14900、14800點整數關卡，終場收在14728.88點，重挫251.86點，跌幅1.68%，成交值新台幣2441.78億元，8大類股齊跌。

晶圓代工龍頭台積電位於鳳凰城的晶圓廠6日將舉行移機典禮，為宣揚在美製造政績，美國總統拜登可望親自出席；但受美科技股下挫影響，台積電收在最低價478元，大跌11元，跌幅2.25%。晶圓代工廠聯電收44.5元，下挫1.98%。

蘋果光學鏡頭供應商大立光自結11月營收52.31億元，創24個月新高，盤中股價震盪，但收在平盤2290元；鴻海收103元，下挫2.37%。

群益投顧副總裁曾炎裕接受電訪表示，台股電子股下跌，主要與美科技股連動，若美聯準會12月如市場預期升息2碼，屆時美科技股可望有表現機會，進一步帶動台股。

曾炎裕指出，外資在11月買超台股，帶動新台幣升值，為防止新台幣快速升值，央行是否力守30.5元關卡成觀察指標，匯率的變化也將影響資金進出台股。

(中央社)

《盤後解析》台積壓尾盤 重挫251點丟五日線

美股昨夜受升息疑慮衝擊大跌，亞股今日也一片慘綠，在各方空軍壓境下，加重了台股衝關萬五反壓，除了權值大軍疲弱不振，近期強勢的軍工、ABF、生醫、航運等族群也紛紛回調，致使大盤一路開低走低，接連跌破5日線、14900、14800關，臨收台積電(2330)再遭空頭狙擊，股價由485元急殺至478元，影響大盤急墜約40點，終場集中市場收14728.88點，重挫251.86點，總成交值增至2441.79億元；櫃買市場收190.04點，大跌2.94點，日K止步連4紅，5日線亦告失，總成交值放大至854.72億元。

台股今日跟隨美股腳步拉回整理，PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，這波反彈台股維持高檔震盪，預料在外資連續數週明顯回補帶動下，有利於本波台股反彈氣勢，將維持輪漲態勢。

孫傳恕指出，雖然主計處公布最新經濟預測，下修今明年GDP至3.06%及2.75%，並且認為美國及歐洲日前公布的晶片法案將對全球半導體供應鏈造成影響，為牽動未來經濟情勢發展的主要不確定因素之一，值得長期密切關注，不過，針對明年台灣半導體展望，工研院預估台灣半導體產業在2023年產值將可達5兆台幣，年成長率達6.1%，優於全球。

盤面上，台積電收盤前最後一盤爆出1.5萬張大量，收在全日最低478元，下跌2.25%；聯發科(2454)收在725元，下跌1.89%；鴻海(2317)收在103元，下跌2.37%；生技族群多數黑壓壓，但羅麗芬-KY(6666)、達爾膚(6523)挾著大陸區解封題材，股價雙雙收在漲停板；軍工概念股續熱，八貫(1342)收在漲停板125元、雷虎(8033)收在47元，上漲4.21%。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，聯準會鮑爾轉為鴿派的談話，強化市場對快速升息將放慢的預期。即使美國通膨好轉，鮑爾仍強調恢復物價穩定還有很長的一段路，利率會保持在限制性區間一段時間，直到政策傳導有效帶動通膨回落出現實質進展，這波通膨抗戰即將從急速升息轉向維持高利率區間，但未來政策動向仍將取決於數據表現。

（時報資訊 郭鴻慧）

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