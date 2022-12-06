散裝尬貨櫃 這航運股近月漲逾2成

風向轉！貨櫃三雄退流行？這檔散裝股價近月狂噴22％

「疫情塞港」題材的紅利退散，上海航交所貨櫃運價指數（SCFI）連24周下跌，低運價持續惡化！據法國海運諮詢機構Alphaliner研究報告指出，全球貨櫃商年第四季獲利將呈現斷崖式下跌，有些公司與第三季相比獲利甚至季減7成。

中國大陸載運鐵礦砂、煤礦等需求減弱，波羅的海乾散貨指數（BDI）為散裝原物料的航運運價指標，自8月來一路走跌，加上最大稻米出口國印度9月禁止碎米出口等因素，11月BDI大跌515點至1,299點，達今年最低點，12月北美穀物旺季減弱，受到美國乾旱、鐵路罷工等因素影響出貨，恐將持續度小月。

財經專家指出，貨櫃航運最高峰已過，近兩年榮景不再，股價還會有下修空間，這波反彈建議站在賣方；至於散裝航運，今（2022）至明（2023）年散裝船新增供給將降至相對低檔，明年後恐造成供需失衡，加上歷年第四季與第一季都屬傳統旺季，研判散裝航運將有一波反攻行情。

觀察近月航運股股價變化，貨櫃一哥長榮（2603）反彈14.39％，陽明（2609）小漲4.25％、萬海（2615）有11.56％漲幅。散裝航運漲兩位數的個股，包括裕民（2606）22.78％、正德（2641）19％、四維航（5608）13.8％、中航（2612）12.5％、益航（2601）10％，而龍頭股慧洋-KY（2637）漲幅僅5.46％，散裝航運漲勢明顯強過貨櫃輪。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）