半導體擴產需求旺 亞翔攻逾5年半高價

工業機電系統整合工程業者亞翔（6139）受惠半導體產業擴產需求，2022年迄今營運成長動能暢旺，在手訂單規模續增。亞翔股價自10月底起震盪走升，今（6）日開高後上漲2.86％至37.8元，創2018年5月中以來逾5年半高價，截至午盤穩揚近2％。

亞翔2022年第三季合併營收創96.31億元新高，季增26.57％、年增達87.53％，歸屬母公司稅後淨利2.65億元，季增達51.77％、年增達6.15倍，為揭露合併財報以來歷史次高，每股盈餘1.17元。

累計亞翔2022年前三季合併營收247.7億元、年增達62.44％，已提前改寫年度新高。歸屬母公司稅後淨利6.86億元、年增達3.61倍，改寫同期新高，每股盈餘3.04元，亦創2006年以來近16年同期高點。

亞翔10月自結合併營收33.69億元，月增5.97％、年增達81.2％，創同期新高、歷史第三高。累計前10月合併營收280.9億元、年增達63.63％，持續改寫年度新高。截至第三季合約負債達108.17億元，在手訂單規模持續增加。

亞翔主要承接兩岸半導體、面板及生技廠的機電及無塵室工程案，受惠半導體產業擴大資本支出，公司對2022年營運展望樂觀。近期接單亦再傳捷報，取得新加坡Fab12i廠區P3新廠的廠務設備訂單64.88億元，累計已取得聯電新加坡新廠逾256億元訂單。

（時報資訊 林資傑）

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