華城爆量漲停創去年5月來高 明年營運樂觀

華城電機5日法說會釋出台電強韌電網計畫、外銷、綠能及能源轉型，將是未來成長動能，目前在手訂單比去年同期年成長3～4成，今年營收持平、獲利可超越2020年水準，樂觀看待明年、未來2～3年營運。

本土法人6日出具報告，2022年部分個案因缺料及缺工而遞延出貨，訂單能見度長達2～3年，預估華城2023年營收年成長15％，營收成長可期，毛利率可望提升，6日股價大漲3.10元而以47.40元開出，追價買盤湧入，成交爆大量，逆勢至漲價48.70元，創去年5月以來新高。

華城指出，台電、外銷、儲能系統等綠能設備及市面用電，是華城營運四大支柱，其中，台電及外銷營收占比各30％～35％，綠電營收比重30％，剩下是台塑及長春化工等鋼鐵及化工業客戶。尤其，美國總統拜登去年提出七大領域2.3兆美金基建計畫，提振久廢待修等基礎建設工程。華城今年除大型變壓器外，民生小型配電變壓器也有展獲，今年交貨近77台電力變壓器（含345kV以上九台），出貨至美國、澳洲、日本、東南亞等現地安裝完工約51台電力變壓器、46台配電變壓器。

此外，華城也布局綠能產業，今年9月底第三階段離岸風電投標，未來除離岸風電、陸域變電站設備外，也會切入風機葉片組裝。許逸德表示，今年新接28台以上電力變壓器訂單，與過去不到10台，明顯成長，高階訂單比重及設備占比均拉高。

華城指出，今年因缺料及原物料上漲等因素，機電業交期都拉長，國外競爭對手交期延長為1年至1年半，無法如客戶原本預期6～8個月交貨，目前市場供不應求，也使得華城目前訂單年成長3～4成。囿於缺工及缺料等因素，今年前十月營收衰退，11、12月出貨增長，今年營收可望持平，獲利可超越2020年。

法人出具報告指出，華城前10月合併營收為56.43億，第四季向來是出貨旺季，主因是設備交付和工程承包趕在年底前完成，帶動變壓器、配電盤和工程收入提升。預估11、12月營收合計約30億。展望2023年營運成長主要來自一、台電強韌電網計畫，電力設備需求提升；二、離岸風機業務，風機塔架內的電力轉換器的零件，像是變壓器和配電盤；第三外銷需求強勁，美國總統拜登2.3兆基建計畫，對於大型電力設備的需求強勁，原本交期在6～8個月，現在來到12～16個月，華城在手訂單超過1年。

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