12/6盤前》市占不妙？高盛喊賣這檔IC

美股周一（12/5）大跌，預期台股極短線反彈氣勢將稍受衝擊，加上大盤自11月以來的波段漲幅已大，內資法人自營商逢高調節不手軟，使台股挑戰高檔年線或再等等。業內人士指出，盤勢在九合一大選後回歸基本面架構持穩行進，而且大陸防疫政策愈趨鬆綁，挹注全球產業供應鏈逐漸恢復正軌可期，台股後市不必過分看淡，個股依題材領先盤勢發展仍審慎樂觀。

台股今（12/6）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.外資11月以來買超台股2,026億元，推動台股11月以來指數上漲2,030點，光是一檔護國神山台積電（2330）就貢獻846點，占了本波上漲點數的41％，顯示美元走弱、新台幣升值、外資買超台股的一連串的題材持續發酵。法人建議，年底前布局外資回補的個股如聯電（2303）、永豐金（2890）等，可望搶搭年底作帳行情。

2.受惠ABF載板需求維持強勁，產能滿載帶動下，南電（8046）11月營收維持高檔59.5億元、僅小幅月減0.84％、年增25％，創單月歷史次高，累計前十一月營收達589億元、年增24.5％，續創歷年同期新高。

針對IC載板產業市況，南電於先前法說會上指出，BT載板雖然今年來受到消費性市場需求不振影響，但伴隨近期急單出現，預期消費性離底部已經不遠。而ABF載板則一直保持強勁，供需也尚未平衡，預期第四季至明年第一季，南電ABF都會維持滿載生產。

3.IC設計服務廠創意（3443）5日公告11月合併營收25.42億元，續創單月營收歷史新高。由於創意第四季委託設計（NRE）接案較上季明顯增加，特殊應用晶片（ASIC）量產因晶圓代工產能增加而提升，法人預估季度營收將較上季成長二成，續創季度營收歷史新高紀錄。

4.貿聯-KY（3665）5日公告11月營收47.88億元、月增1.37％、年增77.23％，累計前十一月營收達496.51億元、年增92.41％。貿聯先前提到，長期動能產品需求穩健，消費性市場需求則疲弱，因此預期第四季會較第三季高峰降溫，但仍會維持在高檔。

5.金管會5日公布，11月底外資累計淨匯入2,167.71億美元，等於11月單月增加92.2億美元（約新台幣2,849億元），創下外資史上單月最大淨匯入金額，比先前單月淨匯入第一名、2005年12月的85.27億元，還多出6.93億美元。

11月外資大幅度回頭，加上10月淨匯入4.63億美元，等於連兩個月淨匯入近新台幣3,000億。

6.台電強韌電網計畫，機電大廠華城（1519）受益，今年新接電力變壓器訂單28台以上，預計明年出貨20台給台電，目前訂單比去年同期成長3～4成，今年營收可望與去年持平，獲利則可超越2020年的EPS 1.75元。華城總經理許逸德表示，樂觀看待明年及未來二～三年營運。

7.佳世達（2352）11月合併營收191.93億元，月增1.4％、年減7.9％，累計今年前11個月合併營收達到2,218.45億元，比去年同期增加180億元，年增8.8％。

佳世達表示，集團旗下的網通事業、醫療事業和商業工業用產品等事業，客戶需求不墜，再加上零件供應改善，積極供貨，均較去年成長，並帶動11月整體營收較10月持平增長1.4％。第四季雖有大環境的通膨、升息等經濟挑戰，佳世達預先布局高附加價值新事業，同時積極平衡供需、擴大高利潤產品供貨及建立供應鏈韌性，因此佳世達整體營運表現仍較去年同期成長。

8.受惠於美元走弱與大陸放寬廣州、重慶等地管制措施，國際鎳價繼上周五每公噸飆漲逾1,200美元之後，LME鎳期貨價5日再度走高，盤中最高衝破2.9萬美元關卡，不僅連續第六個交易日上漲，且創近三周來的新高。

對於鎳價走高，不銹鋼盤元大廠燁興（2007）總經理陳森龍表示，在國際鋼鐵原料行情持續上漲與新台幣升值下，近日來整體不銹鋼交易市場氣氛好轉，也提振市場信心，有助於鋼廠接單氛圍，後市行情值得觀察。

9.氣動元件大廠亞德客-KY（1590）11月接單金額大於出貨，呈現淡季不淡，11月及前11月合併營收不論新台幣或人民幣計價，均創同期新高。法人預期，亞德客今年合併營收飆新高。亞德客表示，第三季是今年營運谷底，第四季需求慢慢回溫。

10.摩根士丹利證券新興市場策略團隊登高一呼，升評大陸市場至「加碼」、並重申看好台股、韓股，並各調高50個基點的布局權重，隨大陸放寬防疫政策，大中華、東北亞市場總算合體。大摩判斷，亞洲與新興市場的新一輪多頭（new bull cycle）正式啟動。

11.「護國神山」台積電中科擴廠邁大步！攸關台積電2奈米新廠籌設的「中科台中園區擴建二期開發計畫」，5日經環保署專案小組會議決議「有條件過關」，預計明年1月農曆年前將補正資料提送環評大會審查，中科管理局將力拚明年5月底前，交地給台積電興建先進製程晶圓廠，2奈米投資金額上看兆元。

12.伺服器遠端管理晶片（BMC）廠信驊（5274）5日公告11月合併營收達4.19億元，累計今年前11月合併營收為48.19億元，年成長幅度達47.5％。法人推估，信驊第四季營運有望繳出優於第三季的成績單，全年營收將可望順利達成公司先前預期的年成長45％水準。

13.挾著新機上市的餘威，大立光11月合併營收52.31億元，一舉寫下2020年11月以來的新高，月增，年增的雙成長佳績依然耀眼，不過隨著旺季效應告一段落，客戶需求似有轉弱跡象，大立光認了「12月拉貨動能看起來會比11月差」。（中性看待）

14.整合元件廠全訊11月營收暌違近五個月，再現億元規模，單月營收達1.04億元，月增、年增幅度皆為雙位數，表現出色，今年前11月營收達9.12億元，年增8.31％。全訊表示，第四季受惠國防標案產品出貨旺季，整體營運可望持續攀高。

15.歷經三年抗「疫」，大陸正步上解封之路，準備迎接疫後新生活。5日大陸多地取消常態化核酸檢測，進出公共場所不再查驗核酸結果。外媒披露，大陸擬於7日宣布新版10條防控措施，並正式下調新冠肺炎的傳染病防控等級。世界衛生組織（WHO）官員表示，樂見中國調整防疫策略。

16.由於國際廢鋼原料行情持續走揚，電爐大廠豐興（2015）5日開出本周盤價，調漲廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸調漲300～400元，漲幅約2.06％～2.88％，其中廢鋼若包括2日先行調漲200元，合計漲價500元，此舉為連續二周漲價，至於型鋼產品則維持平盤。

17.伴隨出貨持穩推進、材料-KY（4763）11月營收4.16億元，年增56％，為歷史次高；累計前11月營收38.68億元，年成長59％，創同期歷史新高。材料表示，目前訂單能見度良好，明年訂單也陸續談妥，成長動能可望延續到明年。

18.寶齡（1760）力拚拿百磷新藥一條龍生產，隨著併購正峰公司投入原料藥檸檬酸鐵產線效益逐步顯現，內部已規劃明年第一季前向美國FDA申請DMF（原料藥目錄）認證，年產能最大至100噸，有機會下半年投產，為明年營運增添強勁成長動能。

19.群電（6412）11月營收33.54億元，雖然比前一個月在十一長假影響下成長7.6％，但也比去年同期下滑10.7％，累計前11月營收為380.36億元，年增2.6％，仍創下同期歷史新高。群電表示，第四季營收年減幅度相對明顯，明年將優先聚焦於獲利提升。

20.受惠11月工作天數回復正常，LED廠弘凱（5244）、富采（3714）11月營收同步彈升，其中弘凱11月營收重返8,000萬元，以8,448萬元創下近七個月新高紀錄，月增幅擴大至27.4％，但年減17.5％。

21.致伸（4915）公告11月合併營收66.2億元，年減2.9％、月增5.8％。雖然11月因PC和消費性產品需求疲弱，整體營收小幅年減，因產品組合優化，毛利率持續提升等有利因素，獲利有望維持年成長。

22.八貫（1342）布局軍用供應鏈傳佳音，9月接獲全球防彈裝備供應大廠防彈背心外罩訂單，推升11月工業產品線年增逾2倍，帶動11月營收2.5億元，月增29.2％ ，創單月歷史新高，年成長35.8％；前11月營收23.5億元，年增28.2％。

23.慧洋海運（2637）5日公布自結11月稅前盈餘2.82億元，月減53.31％、年減71.54％，受到散裝船市況低迷、匯兌損失影響大，每股稅前盈餘0.38元；由於上半年營運表現佳，累計前11月稅前盈餘104.75億元、年增36.76％，每股稅前盈餘達14.03元，仍寫下歷史新高。

24.《華爾街日報》引述知情人士說法指出，陷入財務困境的瑞信（Credit Suisse）擬分拆投資銀行事業，包括沙烏地阿拉伯王儲、由巴克萊前高層經營的美國私募基金公司皆有意注資，承諾資金合計10億美元或是更高。

25.銅箔基板廠（CCL）聯茂（6213）5日公告11月營收24.11億元、月增14.8％、年減7.1％，是自8月谷底以來，營收連三月呈現季增，累計前十一月營收為267.79億元，較去年同期減少10.03％。

26.中央銀行5日公布11月底外匯存底月增94.09億美元至5,522.01億美元，暌違九個月後再創歷史新高，且月增金額創22個月來最大，主要原因有三，包括美元重跌效應、外匯存底投資運用逢「大月」收益較多，以及央行干預買匯。

27.晶圓代工龍頭台積電5日宣布，將會在台灣時間12月7日清晨舉辦首批機台設備到廠（First tool-in）典禮結束後，於10日在加州舉辦台積電投資人日（TSMC Investor Day）實體活動，會中就公司10月13日法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。

28.大陸各地持續鬆綁防疫措施，帶動陸港股匯5日出現狂歡行情。人民幣兌美元在岸價上演單日急飆千個基本點的歡慶走勢，最高回到6.94元區間。陸港股市也不遑多讓，滬指大漲1.76％重回3,200點，創下近三個月高點，港股恆生指數也大漲4.5％。

29.解封後客運衝衝衝，愈來愈多國籍航空擺脫虧損、擁抱獲利。交通部民航局公布今年前三季七家國籍航空營運狀況，三家獲利、四家虧損，比上半年多一家公司獲利。其中，中華航空前三季營收破千億元最高，但長榮航空獲利63.89億元略勝一籌，長榮旗下子公司立榮航空第三季獲利佳，帶動前三季獲利轉正小賺1.97億元。

華信、星宇、台灣虎航、德安等四家國籍航空，前三季營運仍在虧損，星宇虧損42.28億元、台灣虎航虧損24.6億元，兩者皆為興櫃公司，都有規劃申請或準備申請上市掛牌，希望能取得更多銀彈，趁解封後客運復甦擴版圖。

30.今年上市櫃獲利將大放異彩，獲利上看4.3兆元、配息挑戰2.8兆元，有望雙雙寫下歷史新高，0056元大高股息ETF追蹤的台灣高股息指數最新季度調整，首度將成份股上調至50檔，此次一口氣增加26檔高殖利率績優生，發布後首日交易奇鋐衝上漲停、大成鋼等15檔收漲。

31.英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）本周再度到訪亞洲，預期7日及8日將在台灣與宏碁、華碩等OEM廠高層會面，8日晚間則飛往韓國，9日與三星集團會長李在鎔見面。

32.泰山經營權之戰激烈攻防，公司派祭出焦土策略，上周五公告申讓重要轉投資全家便利商店的持股43,500張，泰山昨（5）日晚間召開重大訊息說明，表示已火速透過鉅額逐筆交易方式處分43,300張股票，總交易金額約80.97億元，處分利益約54.53億元。

33.國科會5日舉行委員會議，通過2050「淨零科技方案」，預計明（2023）年將投入119億元科技預算，投入低碳、循環及前瞻能源等五大淨零科技領域，同時發展氫能發電、打造全球首座百MW（百萬瓦）級浮動式離岸風電商轉，並建立鋰、鎳、金、稀土等關鍵戰略金屬物資回收應用機制。

34.再生膠大廠保綠-KY（8423）董事長陳東興指出，受俄烏戰爭影響，下半年需求略為放緩，惟年底營運已漸復甦，明年第二季後狀況仍看好，印尼新廠目前甫建廠完工，設備也已進駐，預計明年第二季啟動試產，印尼除人口多外，後端輪胎廠包括住友、米其林等均有在當地投資，更具利基，預期未來市場規模將是馬來西亞的十倍以上。

35.法人分析，台電編列10年5,645億元的預算，是歷來台電單一性計畫最大金額。在台電強韌電網計畫、同時太陽能及離岸風電搭配儲能併網，將推升變壓器、配電盤、GIS等重電設備以及電線電纜需求，中興電為重電業龍頭，在產業能見度提升下，評價將被市場上修。

在上緯投控部分，法人指出，在疫情、供應鏈瓶頸等因素限制下，2022年前三季中國大陸風電項目建設低於預期，但預期第四季中國大陸風電項目將迎來集中交付併網，全年裝機規模仍有望達到50GW以上，將有助帶動上緯環保綠能材料出貨量提升。

36.11月台股上漲1,929.8點，漲幅14.9％，反彈上漲兩千點行情，觀察同期138檔台股基金（扣掉法人與N級別）11月表現，共有50檔績效勝大盤，更有七檔基金漲逾2成。

B.利空因子：

1.進入產業淡季循環，再加上鄭州疫情干擾，鴻海營收由雲端滑落，11月營收僅餘5,510.92億元，陷入月減29.04％、年減11.36％雙減的窘境，惟鴻海表示，月減幅度約略符合公司預期，就連第四季展望也會與外界的預期大致相當。

2.網通IC設計大廠瑞昱11月合併營收72.96億元，創超過一年半以來單月新低，並年減逾兩成。由於PC庫存仍持續調整，法人認為，瑞昱至少將維持營運平淡到明年上半年，代表後續業績可能再度下探。

3.美國服務業數據意外優於預期，使市場擔憂聯準會將持續鷹派升息，加上俄烏戰爭升溫，復以西方國家的俄油限價政策生效，種種利空拖累美股5日走低，道瓊工業指數盤中一度重挫583點。

道瓊工業指數終場下挫482.78點，跌幅1.4%，收報33,947.1點；那斯達克指數下跌221.56點，或1.93%，收在11,239.94點；標普500指數下滑72.86點，跌幅1.79%，以3,998.84點作收；費城半導體指數挫跌33.2點，或1.20%，收報2,738.0點。

4.高盛證券指出，聯詠股價自9月低點來反彈39％，表現凌駕大盤，但面板驅動IC（DDIC）競爭格局出現結構性變化，可能導致聯詠丟失市場份額，將投資評等降至「賣出」，推測合理股價砍至228元，不看好股價持續彈升。（閱讀全文）

5.龍邦國際一直以來以穩定泰山經營體系、協助公司長遠發展為目標，持續買進泰山股票為公司一貫立場。針對日前泰山董事會決議處分所持有之絕大部分全家股份之議案，事前既無詳細之評估，亦未於董事會中為詳細說明。

且因違反公司法必須經過股東會決議之規定，更對公司之經營有莫大之傷害，獨立董事杜英達已表示反對意見，本公司所屬之代表人董事於會中亦強烈反對，然董事會仍違法決議通過該等無效之議案。

本公司為保護泰山公司全體股東之權益，更於今日（12/5）去函公司與全體董事表明該等董事會決議依法無效，但仍發生如此憾事，本公司將採取所有法律程序，訴究相關人等之法律責任。

6.為對抗頑強不屈的通膨壓力，全球央行上月再度加速升息腳步，其中，全球十大主要國家央行在11月一共調升14碼（350個基點），這也讓上述央行今年來累計升息幅度已高達96碼（2,400個基點）。

7.美國食品藥物管理局（FDA）近日開始加強監管藥品市場，要求先前經由快速審查上市的新藥盡速完成後續臨床試驗，否則便要求業者將藥品下架，諸如葛蘭素史克（GSK）、羅氏（Roche）等藥廠都被迫停售新藥。

8.財新5日公布，大陸11月服務業採購經理人指數（PMI）較上月下降1.7至46.7，創下6月來新低，且生產、需求均連續第三個月於收縮區間，顯示大陸服務業景氣仍受到需求收縮、供給衝擊和預期轉弱三重壓力夾擊。

9.通膨和升息潮讓大型行庫現在對先進國家的商用不動產授信開始拉警報，歐洲尤其首當其衝，知情人士透露，大型行庫已陸續啟動對歐洲商辦不動產授信的減碼，原因在於憂心商辦的物業管理者因為升息而「入不敷出」，無法以現有的租金收入應付暴增的利息負擔。

10.全球最大車市大陸已成為電動車紅海，面對越來越多的當地競爭對手，傳美國明星品牌特斯拉在降價銷售後，已考慮減少約20％的Model Y產量，應對當前市場需求不如預期的狀況。

11.歐洲療養院集團Orpea S.A.（歐葆庭）傳出債務重整，踩雷的全是公股銀且皆無擔保。金管會主委黃天牧指出，此案正在債務協商中，金管會已派團隊去歐洲檢查，正在路上，一周內可給書面報告。

12.南非幣基金傳出配息款及贖回資金均延遲繳付的情況，已在金融圈引發相關連鎖效應，包括大型公股行庫在內的多家國銀財富管理部門已緊盯其他南非幣基金的付款狀況，並且與發行的投信公司保持密切聯繫，每日緊密追蹤。

13.擁有7.79兆元龐大資金部位的中華郵政，明年預計將加碼台股約100多億元，較今年目前實際投入289億元的金額明顯縮水。

14.市調機構研究顯示，儘管伺服器因物料供應改善，使整機出貨有所提升，加上中國電信業者標案及字節跳動需求，資料中心建置進度並未受到明顯影響。但整體企業用固態硬碟（enterprise SSD）市場仍不敵NAND Flash跌價衝擊，第三季市場規模季減28.7％達52.212億美元，在需求低迷情況下，預期第四季企業用SSD合約均價將再跌二成。

15.疫後全球健身器材業出現商用產品需求轉強、家用產品需求轉弱市況，健身器材大廠喬山、岱宇最近強推商用產品新機種，搶攻年終旺季的銷售商機。喬山表示，12月是商用產品裝機旺季，將是公司全年營收最高峰；同樣的，岱宇第四季推出全新智能化重訓設備-Srvo搶市，試圖開創新局。

16.房價高漲，過去新北蛋白區還有2字頭預售屋房價，今年全數消失，根據台灣房屋調查，新北市去年預售屋房價2字頭的鶯歌、八里、淡水和三芝等四個行政區，時隔一年，房價全奔上3字頭，除了三芝外，總價則全數站上千萬。

17.晶技（3042）成為鴻海鄭州廠生產不順受災戶，晶技11月營收月減12.14％、僅有9.51億元，是近兩年多來單月營收罕見低於10億元之下，法人表示主要是受到鴻海鄭州廠i14 Pro系列生產不順，蘋果11月下單比減少三分之一影響，不過蘋果對補上產量缺口信心滿滿，也讓晶技12月營收回升程度可能取決於鄭州廠趕工進度。

18.高速傳輸介面IC廠譜瑞-KY（4966）11月合併營收10.88億元，寫下2020年5月以來低點，由於庫存至少將調整到明年。法人預期，譜瑞-KY營運可能需靜待明年中過後的回補庫存需求，業績才有望重新再起。譜瑞-KY 11月合併營收月減5.8％，相較去年同期減少37.0％。累計今年前十一月合併營收為191.10億元、年成長5.9％。

19.電池模組廠陸續公布11月營收，高價股AES-KY（6781）受到通膨衝擊入門款二輪電動車銷售，導致產品組合改變，11月營收降至10.86億元，月減14.35％，為今年以來新低紀錄，但AES-KY認為僅是短期影響，資料中心備援電池（BBU）2024年挑戰30％的目標不變。

20.受大陸疫情封控影響，工紙大廠榮成（1909）公告11月營收43.56億元，年減18.2％，月減7.4％；自結單月稅前虧損2.71億元，比10月虧損擴大58％，為連續第五個月虧損，換算單月每股稅前虧損0.22元。

累計榮成今年前11月稅前虧損6.27億元，每股稅前虧損0.49元，今年轉盈目標恐無望，全年損益可能創下近20年以來最差成績。

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