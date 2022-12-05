大陸防疫鬆綁 大摩升評陸股

摩根士丹利證券新興市場策略團隊登高一呼，升評大陸市場至「加碼」、並重申看好台股、韓股，並各調高50個基點的布局權重，隨大陸放寬防疫政策，大中華、東北亞市場總算合體。大摩判斷，亞洲與新興市場的新一輪多頭（new bull cycle）正式啟動。

摩根士丹利證券自兩個月前翻多亞洲與新興市場股市後，MSCI新興市場指數目前只離其設定點位不到3％距離，回顧總體經濟情況、市場與產業的發展前景，對新一輪多頭的信心度更高，因而將MSCI新興市場指數目標價的預期由1,000點，調升到1,100點，並重申看好新興市場。

大陸多地取消出行48小時核酸檢測要求，上海、武漢搭乘地鐵公車不用再查PCR陰性報告，浙江杭州也宣布，不再開展常態化PCR檢測，大陸各大城市陸續調整原本趨嚴的防疫措施，消息一出，外資圈也迅速應變，重新審視後疫情時期的大陸股市轉機。

摩根士丹利提出，觀察大陸新冠肺炎防疫政策，似乎正往可持續性方向調整，無論是官方公告或實際正採取的動作都是如此。大陸目前還處在確診案例上升環境中，更凸顯大陸政府放寬防疫政策破釜沉舟決心，因此，明年第二季開始恢復正常化的經濟活動與生活，應是可期待的。

大陸防疫政策鬆綁，堅定大摩升評陸股至「加碼」的決定，除把MSCI中國指數目標價由59點升為70點、恆生指數目標價升到21,200點，大摩同時把台股、南韓股市投資權重各增加50個基點，所持理由包括：南韓市場策略分析師才剛提高KOSPI指數的目標價；亞洲科技團隊甫檢視產業循環狀況，發現狀況並不差；另外，伴隨美國實質利率的轉變，美元走弱已經延續了一段時間。

大摩補充，新興市場的多頭循環通常始於美國經濟衰退，這次很可能也會出現這種狀況，不過，明年的衰退幅度恐較深，需要更長時間來消化，至於大陸從新冠清零政策過度到放寬措施，經濟增長與獲利復甦也不容易一帆風順，簡言之，投資亞洲與新興市場的報酬風險比依然誘人，卻不可疏忽眼前風險仍存。