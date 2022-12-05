12月5日一分鐘強弱勢股
12月5日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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龍邦(2514)
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10.00
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龍邦集團增持泰山達42.16%，上演經營權大戰
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麗豐-KY(4137)
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10.00
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大陸防疫鬆綁，在大陸的營運將逐步回溫，股價漲停
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芯鼎(6695)
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10.00
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推出具備人工智慧（AI）的智慧影像系統單晶片
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雷虎(8033)
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10.00
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雷虎參加政府「無人機總體發展方案」，搭上軍工題材
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廣錠(6441)
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10.00
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布局儲能商機，有望切入車用，攜手MIH搶攻V2G應用
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華景電(6788)
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10.00
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主要客戶在新竹、台南裝機，明年營運有機會向上成長
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昇陽半導體(8028)
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9.98
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再生晶圓擴產及晶圓薄化需求持穩，第四季營運可望續揚創高
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奇鋐(3017)
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9.96
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12月19日起納入台灣高股息成分股，資金進駐
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喬山(1736)
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9.95
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進入健身器材股旺季，且運費持續下滑的效益將逐漸顯現
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中砂(1560)
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9.87
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明年H1 3奈米鑽石碟放量，12吋測試及再生晶圓可望滿載
製表：王淑以
12月5日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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泰山(1218)
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9.97
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龍邦集團整體增持泰山逾4成，經營權之爭開打
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信驊(5274)
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6.36
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11月營收走弱，跌破5億元，並月減18.81%
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正峰(1538)
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5.31
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第三季EPS為-0.16元，且總經理異動，股價走低
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致振(3466)
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5.10
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財務低迷，致振前三季合併本期淨損163萬元
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永豐餘(1907)
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4.42
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供應鏈失衡，永豐餘的工紙第四季以庫存去化為主
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勝品(6556)
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4.07
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為安控廠，業績創新高及美國國防授權法案，股價大漲後轉跌
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康呈(6236)
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3.98
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營運疲弱，第三季財務轉虧，EPS為-0.43元
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佳世達(2352)
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3.97
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與大江基因展出基因科技，投入精準醫療，漲多拉回
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璟德(3152)
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3.66
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手機需求下修影響大，待市場需求回溫，明年力拚成長
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力旺(3529)
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3.58
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11月營收從高檔回落，達2.6億元，月減48.12%
製表：王淑以
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