12月5日一分鐘強弱勢股

12月5日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

龍邦(2514)

10.00

龍邦集團增持泰山達42.16%，上演經營權大戰

麗豐-KY(4137)

10.00

大陸防疫鬆綁，在大陸的營運將逐步回溫，股價漲停

芯鼎(6695)

10.00

推出具備人工智慧（AI）的智慧影像系統單晶片

雷虎(8033)

10.00

雷虎參加政府「無人機總體發展方案」，搭上軍工題材

廣錠(6441)

10.00

布局儲能商機，有望切入車用，攜手MIH搶攻V2G應用

華景電(6788)

10.00

主要客戶在新竹、台南裝機，明年營運有機會向上成長

昇陽半導體(8028)

9.98

再生晶圓擴產及晶圓薄化需求持穩，第四季營運可望續揚創高

奇鋐(3017)

9.96

12月19日起納入台灣高股息成分股，資金進駐

喬山(1736)

9.95

進入健身器材股旺季，且運費持續下滑的效益將逐漸顯現

中砂(1560)

9.87

明年H1 3奈米鑽石碟放量，12吋測試及再生晶圓可望滿載

製表：王淑以

12月5日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

泰山(1218)

9.97

龍邦集團整體增持泰山逾4成，經營權之爭開打

信驊(5274)

6.36

11月營收走弱，跌破5億元，並月減18.81%

正峰(1538)

5.31

第三季EPS為-0.16元，且總經理異動，股價走低

致振(3466)

5.10

財務低迷，致振前三季合併本期淨損163萬元

永豐餘(1907)

4.42

供應鏈失衡，永豐餘的工紙第四季以庫存去化為主

勝品(6556)

4.07

為安控廠，業績創新高及美國國防授權法案，股價大漲後轉跌

康呈(6236)

3.98

營運疲弱，第三季財務轉虧，EPS為-0.43元

佳世達(2352)

3.97

與大江基因展出基因科技，投入精準醫療，漲多拉回

璟德(3152)

3.66

手機需求下修影響大，待市場需求回溫，明年力拚成長

力旺(3529)

3.58

11月營收從高檔回落，達2.6億元，月減48.12%

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組