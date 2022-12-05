12/5盤中熱門焦點股

今（12/5）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）軍工題材續燒 雷虎、漢翔短多吃香喝辣

軍工題材雷虎（8033）與漢翔（2634）今雙雙開出高盤，之後雷虎在開盤後13分鐘內強攻漲停板，漢翔漲幅也穩步擴大，盤中高點一度觸及38元，迄上午9：38的漲幅仍暫報大漲逾5%，表現不錯。

據了解，地緣政治緊張，帶動全球軍工商機誘人，空軍採購新型高教機-勇鷹號，將逐年汰換機齡老舊AT-3高教機及F-5部訓機，漢翔第四季計劃交付三架勇鷹號，明年交機17架。

此外，雷虎科技的無人機，搭配中華電信，搶攻無人機空中基地台系統商機，目前公司計畫重點，將繼續研發新型無人機，及申請經濟部科專計畫，藉以擴大無人機營運規模。

漢翔主力營收在軍機及民機，承製空軍的勇鷹號高教機，今年排定交機八架，其中，上半年及第三季分別交機二架與三架，第四季再交機三架。漢翔透露，高教機明年交機17架，成為公司營運的一大動能。

另外，虎尾科技大學結盟經緯及雷虎公司，與土耳其University of the Turkish Aeronautical Association及土耳其無人機企業Fly BVLOS Technology，共同簽署「台灣土耳其國際產學合作備忘錄」，建立長期策略夥伴關係。

雷虎科技也持續開發新型無人機及潛艇（ROV）產品。雷虎董事長陳冠如透露，公司已開發通訊指揮塔無人直升機，進行群飛作戰及防衛，並研發軍民通用大型直升機，可搭載主動相位陣列雷達（AESA），進行遠程軍事搜索任務，再結合低軌衛星通訊設備，讓公司產品躍升為軍工級的無人機。(工商時報 劉朱松、數位編輯)

（2）軍用品+航太訂單利基 八貫持續強攻

八貫（1342）今開出高盤後，於開盤10分鐘內，即見連續大單強拉至漲停板，表現出色。

八貫受惠接獲全球知名軍用品大廠訂單，間接打進北約軍隊防彈衣供應鏈，加上航太在手訂單推升，明年營運看漲，加上法人逢低布局興趣濃厚，帶動股價欲小不易，目前均線和KD指標均為多頭格局，成交量放大也有利多頭續攻。

八貫前三季EPS為5.29元，超越去年全年，法人看好全年EPS將挑戰7元。

目前看起來，八貫第四季產能維持滿載，明年預期隨著訂單成長與新產能逐步到位，包括德興一路第二期建廠完成後，第三台淋膜機、17台智能型高週波機台將陸續投入試量產。（工商時報 杜蕙蓉、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.漢翔(2634)：第四季計畫交付三架勇鷹號，明年交機17架，軍工題材熱，股價大漲逾5.5%。

2.八貫(1342)：軍工股強勢，外資2日轉買超1520張，早盤拉第2根漲停。

3.雷虎(8033)：力拚無人機國家隊，買盤相中營運價值，今早強拉漲停。

4.大成鋼(2027)：獲納0056成分股，吸引追價買盤湧入，股價開高急漲近6%，寫約5個半月高價。

5.南電(8046)：ABF載板需求旺，11月營收寫次高，今早一度勁揚5.5%。

6.生華科(6492)：CX-5461新藥利多續發酵，連拉兩根漲停歡慶，站上近3個月高價。

7.鈺緯(4153)：11月營收1.09億元、年增117.31%，聞訊亮燈漲停，登波段高。

8.大江(8436)：大陸逐步解封，美容、保健品需求將加溫，連拉兩根漲停慶賀，衝上近半年高價。

9.精剛(1584)：主攻國防航太領域，基本面無虞及題材發酵，早盤放量漲5.4%。

10.豐達科(3004)：11月營收年增88.46%，2日獲外資轉買超44張，盤初股價強漲逾4%。

11.威致(2028)：連四日買超計617張，推升盤初股價衝漲逾4.5%，登2餘月高。

12.三陽工業(2206)：法人看好全年獲利將攀峰，有望成為上市車商獲利王，盤初股價漲逾2%反應。

13.怡利電(2497)：高毛利率的HUD出貨看增，法人預期單季營收以及毛利率均有望優於Q3，2日獲本土法人搶進，推升盤初股價續漲逾2.5%。。

14.潤泰全(2915)：獲納0056成分股，加上2日三大法人合計買超2863張，激勵盤初股價漲逾4.5%，飆過5日線、70關。

15.誠品生活(2926)：疫後全力展店衝業績，可望增添營運動能，盤初股價大漲逾5%，衝8個月高價，企圖衝關60元。

16.晶華(2707)：上周飆漲30.%、周線連三紅，三大法人合計買超3,509張，今早小開低暫熄火。

17.長榮(2603)：土洋法人連二日賣超，早盤股價回落五日線之下。

18.威盛(2388)：集團做多，股價續強，但早盤大漲後翻黑。

19.創惟(6104)：明年有望切入蘋果供應鏈，股價連三天上攻，早盤續漲逾3%。

20.M31(6643)：明年半導體矽智財（IP）需求將進入高速成長。股價上攻平了本波新高。

21.日月光投控(3711)：第四季續旺明年也仍穩健，外資續挺，股價攻102.5元波段新高。

22.詮欣(6205)：挾電動車題材、前景看俏，早盤漲幅達4.6%。

23.國巨(2327)：受惠於本益比修正，市值重返2000億元。早盤續漲2.5%、改寫前高。

24.眾達-KY(4977)：前10月每股盈餘0.69元，明年審慎樂觀，差一檔亮燈漲停，站上2個月高峰。

25.宏達電(2498)：傳VR事業體赴美掛牌，公司雖不予評論，仍吸引買盤搶進，一度彈升逾3%，收復60元波段高。

26.鴻海(2317)：獲高盛升評「買進」，補漲行情啟動，日K連4紅，挺進半年線。

27.亞翔(6139)：台積電亞利桑那州「世紀級」上機典禮，概念股沾光，股價連日攀揚，今一度衝高4%，挺進4年半高點。

28.萬潤(6187)：台積電美國新廠上機典禮登場前夕，概念股狂賀，放量大漲7%，攻克半年線。

29.台玻(1802)：納入台灣高股息指數成分股，外資連買助威，一度大漲半根停板，衝上逾半年高點。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）產業景氣透曙光 宏捷科轉機值追蹤

砷化鎵廠宏捷科(8086)11月合併營收為1.25億元，月增1.21%，儘管智慧型手機終端需求未見起色，宏捷科表示，目前客戶預估產業有望在明年第1季落底，不過實際狀況可能要到農曆年後才會明朗，今天早盤股價開高，但之後拉回平盤附近狹幅清洗持股信心不足浮額。

大陸長時間嚴格封控及通膨升息讓智慧型手機產業持續低迷，大陸非蘋Android智慧型手機銷售慘兮兮，宏捷科第4季營運處於谷底，11月合併營收1.25億元，月增1.21%，但年減70.67%，累計前11月合併營收為20.37億元，年減53.4%。

受到終端客戶需求疲弱影響，宏捷科第3季本業營業淨損2437萬元，單季營業淨損率為4.13%，在業外挹注下，單季稅後盈餘為1372萬元，單季每股盈餘為0.07元；累計今年前3季營業淨利為3394萬元，營業淨利率為1.9%，稅後盈餘為8819萬元，每股盈餘為0.45元。

展望明年第1季，宏捷科表示，目前客戶預估產業有望在明年第1季落底，不過實際狀況可能要到農曆年後才會明朗。（時報資訊 張漢綺）

（5）MLCC廠防寒現金為王 國巨、華新科淡定微笑

台廠被動元件雙龍頭國巨（2327）與華新科（2492），今開盤後持穩走高，表現淡定穩健，迄上午10：36的市價分別暫報504元、90元，漲幅2.96%、1.81%。

MLCC廠今年前三季維持獲利，截至今年第三季底的帳上現金部位攀升，國巨突破370億元，華新科也逼近170億元，均為數季以來新高水準，現金滿滿有助於度過景氣寒冬，也替未來潛在的併購機會留伏筆。

MLCC廠大多為老牌廠商，過去十年沒有虧損紀錄，2018年獲利大爆發，累積龐大的現金部位。

根據各公司的資產負債表，龍頭廠國巨截至今年第三季底為止，帳上現金部位達370.7億元，季增3.9％，約略與去年同期相當，若加上可變現的短期投資201億元，國巨潛在可動用的資金部位達571.7億元，即使被動元件標準品持續去化庫存，國巨的資金水位足夠因應感測元件的併購案。

華新科因消費性電子比重相對較高，標準型產品承壓，今年前三季每股稅後純益滑落至4.4元，年減69.3％，遜於被動元件通路商，不過華新科截至今年第三季底，帳上現金達169.6億元，可以變現的短期投資約47.84億元，合計可動用資金約217.44億元，有利於度過景氣寒冬。

今年即使整體科技產業景氣低迷，絕大多數的被動元件廠仍維持獲利狀態，除了不缺現金之外，也進一步衝高每股淨值，對照目前的股價，無論是本益比（PE）或是股價淨值比（PB）仍屬低檔，以國巨為例，第三季底的每股淨值衝上287.06元，今年在現金減資以前，股價一度觸及262元低點，第三季股價表現格外弱勢。

華新科的每股淨值達92.09元，由於今年度的業績疲軟，反映在股價上，華新科2日最新收盤價僅收88.4元，還不到每股淨值，股價淨值比不到1倍。

禾伸堂現金部位雖未明顯提升，但是每股淨值也攀升至60.02元。

因終端需求不容樂觀，絕大多數的被動元件廠對於明年上半年景氣仍謹慎保守以對，第一季因農曆新年導致工作天數減少，加上年後缺工為常態，大部分廠商預期，景氣可能於第一季觸底，但需求何時回溫？仍需觀察農曆年後的需求。（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（6）擴大布局車用商機 芯鼎高掛大紅燈

影像訊號處理（ISP）廠芯鼎（6695）鎖定車用商機，擴大布局車用智慧影像布局，目前更推出具備人工智慧（AI）的智慧影像系統單晶片（SoC），且該款產品已經成功通過客戶端驗證。法人預期，芯鼎產品將有機會藉此攻入中國、歐美等全球市場，替明年上半年營運增添額外成長動能。

芯鼎持續進攻車用影像技術方案，芯鼎指出，晶片中內建了AI邊緣運算能力，使用公司研發的盲區偵測（BSD）演算法，可以辨識出汽車、機車、行人，並且在緊急時刻送出警告訊息給駕駛，這個新式的安全駕駛功能預計將於2023年在市場上看到。

芯鼎表示，從SoC從實際景物的影像到顯示的延遲低於 50毫秒，這比目前市面上的產品縮短了50％以上，也就是說，當汽車時速每小時100公里，對比下 可以多出1.4公尺安全距離的反應時間。

供應鏈指出，芯鼎開發的智慧影像晶片已經成功通過客戶驗證，預期明年將開始放量出貨，且有機會藉此攻入中國、歐美等全球市場，使芯鼎車用出貨動能將維持穩健成長動能。

影像技術的提升使得攝影鏡頭已經普遍應用於現在的汽車上，在眾多ADAS系統中，電子後照鏡應該是成長最快速的產品之一，並已經出現在商用車及乘用車的準前裝或後裝市場上，芯鼎表示，公司持續研發影像相關ADAS解決方案。

芯鼎指出，電子後照鏡是透過攝影鏡頭及顯示螢幕的結合來取代傳統的車外後視鏡與車內後照鏡，透過裝設在汽車四周的攝影鏡頭將汽車周圍的即時影像傳送至車艙內的多個顯示螢幕中，讓駕駛可以觀察車外的狀況。

跟傳統的後照鏡差別在於，電子後照鏡提供了更寬廣的視野，可減少盲區，夜間昏暗情況下也能清晰看到景物，也可減少其他車輛光線的直射。目前市場上，電子後照鏡在某些車型中已列為車廠選配，於交車時即可提供，在不遠的將來，也有可能成為電動車的標準配備。

芯鼎公告今年前十月合併營收達9.67億元、年減3.7％。法人預期，芯鼎明年將有機會藉由擴大車用、智慧安防等業績比重，推動全年業績成長一成左右水準。（工商時報 蘇嘉維、數位編輯）

（7）H2營收、獲利將優於H1 華城持穩走高

變壓器大廠華城電機（1519）因台電啟動強韌電網計畫而受益，下半年營收及獲利可望優於上半年，前三季EPS從去年同期0.46元增至1.38元，創同期第四高，5日下午舉行法說會，說明營運現況及未來展望，股價先表態，上漲0.50元而以43.20元開出，追價買盤湧進，推升股價最高達44.50元，中場漲幅超過2.81％。

華城生產變壓器起家，主要客戶是台電，近年經營觸角延伸至電動車充電樁及充電站運營，也曾參與海洋、海能及允能等離岸風電的陸域升壓站建置，打算參與第三區塊風力發電機艙開發，正與國外廠商洽談合作。

華城目前訂單能見度超過50億元，雖然缺工及缺料等問題逐漸獲得解決，今年出貨仍受影響，第三季合併營收為16.45億元、本期淨利1.3億元，EPS由去年同期0.18元倍增至0.52元，前三季合併營收50.85億元、本期淨利3.47億元，EPS從去年同期0.46元增至1.38元，創同期第四高。

華城10月合併營收5.58億元，年減1.58％；前十月合併營收56.43億元，年減13.51％。（工商時報 沈美幸）