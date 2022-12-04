12/5盤前》優存美元賠匯差？專家解惑

台股今（12/5）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.晶圓代工龍頭台積電將於15日除息，台股年終大戲未演先轟動，股價1日一度衝破500元大關，改寫8月底來高點，海通國際證券最新指出，隨各項利空持續淡化，評價修復行情方興未艾，各大內外資研究機構觀點一致，高呼台積電「還沒漲完」！

2.股神巴菲特斥資1,280億元大買台積電1.39％持股，但全體股東人數卻連四周下滑！截至上周為止，台積電股東人數下滑至143萬3,721人，與11月4日歷史新高149萬5,968人相比，大減6萬2,247人，尤以1～5張及不到1張的零股股東人數大減5萬7,577人，減幅最大。

台積電小股東人數直直落，但持股逾千張大戶近一個月增加9人至1,481人。同時間，外資翻空為多，大買台積電472億元、買超10.26萬張，成股價反彈推手，持股率升至71.18％。

3.為了迎接下一階段的成長，台達電對內公告組織調整，資深副總裁鄭安將升任至執行副總裁、負責基礎設施範疇，台達電也首度將六大區域分公司與企業策略業務發展整合成全球事業營運單位，並指派原電源事業群總經理尹鏇博擔任全球事業營運的執行副總裁，兩位新的執行副總裁都向營運長報告，新的組織與人事預定在2023生效。

4.全球通膨壓抑消費性電子銷售動能，雖然晶片生產鏈進入庫存調整，但不僅IC設計廠及IDM廠集中資源投入新晶片研發，包括一線車廠及系統大廠也投入自有客製化晶片開案。業界預期在低軌道衛星、高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）加速器、車用電子、擴增實境（AR）裝置等五大新應用推動下，明年半導體矽智財（IP）需求將進入高速成長。

為了要在最短時間內完成新晶片的開發設計，包括台積電、三星、聯電等晶圓代工廠都已透過設計技術協同優化（DTCO）縮短晶片設計到投片的前置時間，並在設計中大舉納入已獲驗證IP，包括力旺（3529）、M31（6643）、晶心科（6533）等IP供應商直接受惠。

5.雖然消費性電子產品庫存去化將延續到明年上半年，但包括5G毫米波（mmWave）、低軌道衛星、WiFi 7等三大新通訊技術規格加快進入市場，檢測驗證服務商耕興（6146）受惠於新一代裝置驗證接單暢旺，訂單能見度直透明年下半年，看好今年營收及獲利創下歷史新高，且明年營運表現會比今年好。

6.據統計，近期成為三大法人布局焦點，2日轉向偏多操作，成交量能放大，呈現「量增價揚」走勢，技術型態上符合月線、季線同步走揚，可望支撐股價表現的個股共有華新、中興電、鴻準、宜特、胡連、虹堡、正達、廣積、鈺德、翔名、新美齊、閎康、岱宇、世德等14檔，多方接棒心態顯現。

7.搶占儲能商機得利，盛達（3027）今年獲利愈陳愈香，經結算10月單月EPS達0.25元，呈年增154％，不僅賺贏第三季全季，且累計前十月EPS也已達到0.69元，相較於去年全年EPS 0.21元，出現倍數成長。

8.影像訊號處理（ISP）廠芯鼎（6695）鎖定車用商機，擴大布局車用智慧影像布局，目前更推出具備人工智慧（AI）的智慧影像系統單晶片（SoC），且該款產品已經成功通過客戶端驗證。法人預期，芯鼎產品將有機會藉此攻入中國、歐美等全球市場，替明年上半年營運增添額外成長動能。

9.環保意識抬頭推動新能源車加速成長，以及近年汽車供應鏈受大環境干擾而生產不順，導致終端車廠庫存水位低，累積大量成車訂單未交，汽車PCB供應商表示，車市需求仍強，加上預期明年供應鏈不順的問題可望逐漸緩解，樂觀看待明年汽車板貢獻。

汽車板PCB供應商如健鼎（3044）、泰鼎-KY（4927）、敬鵬（2355）、燿華（2367）、定穎投控（3715）等，另外汽車朝電動化、自駕化發展，PCB材料高頻高速程度提升，如聯茂（6213）、台光電（2383）、騰輝（6672）也將同步受惠。

10.聖暉*（5536）集團持續深化多產業、多區域、多工種等三大發展策略有成，目前在手訂單高達330億元、接單規模創歷年新高，足以支撐集團未來一至一年半營運；且目前訂單認列進度未受全球通膨升溫、終端需求變化而有延後或砍單現象，有望推升集團未來營運維持雙位數成長力道。

11.隨著11月擺脫長假干擾，被動元件廠11月營收可望回溫，成為第四季營收基準最高的一個月份，龍頭廠國巨更受惠於本益比修正，股價創下減資掛牌以來新高紀錄，由於國巨75％產品屬於一至二年的長約，價格穩健，外資法人看好，國巨的稼動率可望於明年第一季後回升，2023年獲利上看6個股本。

12.PMOLED面板廠錸寶（8104）受到顯示器產業低潮衝擊，今年營運表現也遜於去年。展望2023年，和日商Futaba合作的代工服務將從第二季開始貢獻營收，能源事業也可望維持兩位數的成長，預期明年營收、獲利將雙雙恢復成長。

13.2050淨零碳排將制定的12項關鍵戰略年底將出爐，其中能源是重中之重。根據規劃，太陽光電和離岸風電裝置容量到2030年合計將達43.1GW，據經濟部估算，2026～2030年之間，光、風電將有近2兆元新增投資規模。其中，離岸風電的開發場域預計2031年之後將擴大到領海外，氫能在2030年將達混氫5％發電示範目標。

14.2日櫃買盤勢延續漲勢，收高191.88點且周K線連五紅，本周將領先挑戰年線196.79點。2日帶量攻堅強勢股，包含台康生技、合一、元太、創惟、昇銳、M31、信驊、力旺、聯亞、立端、茂達、旺矽等，值注意。

15.MLCC廠今年前三季維持獲利，截至今年第三季底的帳上現金部位攀升，國巨突破370億元，華新科也逼近170億元，均為數季以來新高水準，現金滿滿有助於度過景氣寒冬，也替未來潛在的併購機會留伏筆。

MLCC廠大多為老牌廠商，過去十年沒有虧損紀錄，2018年獲利大爆發，累積龐大的現金部位。

16.台積電董座劉德音擔憂台灣五年後缺電的話題，引爆具台電強韌電網計畫受益題材，且前三季獲利飆高的士電（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）及華城（1519）四檔機電類股目前在手訂單50～230多億元，未來二～四年營收可望維持成長的趨勢，上周股價先表態上漲。

17.受惠開放邊境管制、防疫鬆綁、口罩解禁等復甦題材輪番加持，觀光股搭上「解封概念」、「脫罩概念」列車仰攻，包括晶華（2707）、雲品（2748）、寒舍（2739）等觀光飯店，以及王品（2727）、八方雲集（2753）、美食-KY（2723）、漢來美食（1268）、亞洲藏壽司（2754）等連鎖餐飲集團，近日股價均受到資金關愛接連上漲表態。

18.銅箔基板廠（CCL）聯茂（6213）今年受到消費性市場需求不振影響，整體營運略顯疲弱，不過公司看好隨市場庫存漸漸去化，後續又有高階伺服器、高階車用電子雙動能挹注，力拚2023年營運復甦期。

19.遠傳的創新能源解決方案大有斬獲，據了解，遠傳打入台電微電網市場，已協助台電在望安島建置微電網；除此，台電的智慧電表核心網亦由遠傳負責建置。

20.三陽集團慶豐收，今年汽機車銷售雙雙逆勢成長，暌違20多年後，重登台灣機車銷售龍頭寶座在望，本業營業利益大幅提升下，法人看好全年獲利將攀上歷史高峰，有機會成為上市車商獲利王。

21.交通部招商大會敲定本月7日登場，鐵道局加碼推出高鐵台南站產專區一案，這次共計推出69件民間投資及重大工程採購案，釋出商機達到1,879億元，再創歷史新高，明年引資規模有望成各部會領頭羊。不只鐵道局，港務公司、台鐵局旗下大案都將陸續釋出，紛紛向建商、壽險業者等潛在投資者招手。

22.看好美元仍將居強勢地位，台灣銀行從12月1日起再大幅拉高美元優存利率，目前臨櫃及網銀最新優存利率最高行情已分別達4.268％及4.208％，較11月的優存利率再拉高0.38～0.4個百分點，也是這波台銀美元優存利率首度站上4％以上。

23.醫療科技展4日圓滿閉幕，今年除了東協醫院來台尋找戰略夥伴，攜手進軍國際市場外，在BIO+ICT結盟也成趨勢下，英特爾結合華碩、醫揚等18家台灣生態系廠商參展；大江基因與佳世達合作，明年啟動細胞新藥臨床前開發；宏碁AI助攻三顧個人化「腫瘤新抗原DC」篩選，突顯生技與科技打群架模式逐步落地。

24.各大銀行積極推出美元優存方案，針對投資人應如何選擇是否投入資金搶進美元，大型行庫高層建議，此時要再進場存美元優存的民眾，可精算潛在匯差與利差間的對比再決定，以免賺到高利卻賠上匯差。

行庫主管說，而且美國即使要降息，估計最快也要等到2024年，因此相對於國銀提供半年、九個月的最長存期，目前民眾進行美元優存，應仍處於匯率安全的狀態。（閱讀全文）

25.台灣農林9月初處分位於南港軟體園區的總部辦公室，以10億元出售給工業電腦廠廣積，淨處分利益高達6.13億元。針對此案，農林董事長吳清源首度表示，農林一直虧錢，賣掉南軟辦公室，是因整體金融界不穩定加上升息浪潮，所在的準備，農林新辦公室也將暫時移往新竹湖口。

據了解，台灣農林在三陽集團董事長吳清源入主三年後，啟動改造計畫，處分位於台北南港的總部辦公室，並與多家太陽能業者接線，預計將於苗栗、南投與老埤等茶場，開放200～300公頃土地，設置太陽能電場，估計一年土地租金收益，就可達1.5億～1.6億元，經此調整，明年至少不虧損，再朝向獲利之路邁進。

26.產油國聯盟OPEC＋在4日會議上，同意維持其目前產量目標不變，因為難以評估中國因防疫封控而導致經濟持續放緩，和七國集團（G7）對俄羅斯原油價格做出上限規定等對油市的影響。（中性看待）

27.貨櫃運價一路殺到底，海運業哀嚎。市場傳出，海運聯盟Ocean Alliance、THE Alliance旗下部分船公司CEO強調獲利的重要性，趁著歐洲自11月底開始拉貨、大陸鬆綁清零政策趕出貨好過年，醞釀在農曆年前祭出「微漲價」策略，從微幅調漲歐洲線運價下手，展開運價止穩行動。

28.今年觸抵歷史新高的汽油價格，被看成是美國通膨壓力加劇的元凶之一，但近來直直落持續探底，均價已跌到比俄烏戰爭前還便宜。有分析師預期，美國汽油價格在耶誕節前，會跌破每加侖3美元。

29.證券商自營部位從11月7日～12月2日止買超股有：國喬、中興電、宏達電、利奇、凌巨、正崴、世紀鋼、承啟、宏泰、威強電、萬海、精元等，這些個股多屬於高殖利率股、低基期股、中低價股，12檔中就有7檔股價低於50元。

30.ABF族群股價反彈，法人持續正向看待後市，中信投顧指出，ABF長期需求不變，明年營運逐季成長，初評景碩（3189）給予「買進」投資評等；金控旗下投顧則預期欣興（3037）明年獲利續創佳績，同樣給予「買進」投資評等。

B.利空因子：

1.美中歐三大經濟體同步放緩，受到通膨、戰爭、防疫三大因素壓抑貨量需求與供給，使全球海運業艙位供過於求，拉低運價情形惡化，第四季到明年第一季傳統淡季，將主要依賴長約、控艙兩招自救。法人估，長約占比高的船公司至少可以撐到明年4月，長約占比少或沒有的船公司挫咧等。

2.聯合國糧農組織（FAO）資料顯示，小麥與砂糖等全球糧價已跌回至一年前水準，但民眾對此無感。因穀物產量前景不明朗，加上能源價格和薪資走高，令食品雜貨零售價因為經營成本的高漲而難以下降。

3.富士康鄭州代工廠近日在疫情波及下，影響iPhone出貨量。外媒3日引述知情人士透露，蘋果已加快把部分生產轉出中國的計畫，並要求供應商更積極規劃把組裝移往印度和越南等國，尋求減少依賴富士康等台灣組裝廠。

4.儘管大陸政府極力穩房市，多數房企償債壓力依舊不清。近期大陸多家機構陸續公布11月房地產市況，其中克而瑞地產研究中心2日報告顯示，2022年前11個月，大陸百強房企累計銷售業績年減逾40％，11月單月年減超過25％。

5.主計總處甫完成的統計指出，去（110）年我國受僱人員報酬占GDP比率降至43.03％，創下歷年最低，這一方面是反映產業結構的變化，另一方面也反映長期以來台灣所得分配不均度持續擴大，值得注意。

6.美國家庭好不容易因汽油價格回跌喘一口氣，入冬後的暖氣帳單又將增加荷包負擔。尤其美國東北部首當其衝，今年冬天面臨嚴寒加劇、燃料油價格飆漲及燃料供給短缺的完美風暴。

7.根據佛蒙特州當地媒體報導，美國晶圓代工大廠格芯（GlobalFoundries）近日在佛蒙特州Essex Junction城的晶片廠舉辦線上會議，會中宣布今年底前全球將裁員800人，約占全球15,000名員工總數的5.3％，並以非生產製造端的員工為主，包括高階主管在內。

8.看景氣更保守？全球品牌服飾廠庫存去化速度不如預期，在下單動能減弱下，國內紡纖廠對第四季到明年首季營運已趨謹慎。上中下游產業供應鏈包括遠東新、新纖、南紡、力麗、冠星-KY等觀察，全球高通膨、經濟衰退對產業景氣的衝擊將會持續到明年第二季。

9.連續兩個月漲價之後，電視面板價格漲勢在12月告終，TrendForce研究部副總范博毓表示，年終促銷表現普通，12月又是季底品牌廠不急於回補庫存，因此12月電視面板價格無力續漲、全面持平。雖然需求未見回溫，但是面板廠嚴控產能利用率、緊守價格，預期未來二個月面板價格仍維持平穩。（中性看待）

10.消費性市場在下半年步入景氣寒冬，原先業界預期雙十一及歐美感恩節購物可望加速去化市場庫存，但供應鏈坦言市場買氣依舊疲弱，使得去化庫存時間再度拉長。法人指出，布局消費性市場為主的微控制器（MCU）廠凌通（4952）、松翰（5471）及盛群（6202）等業者營運恐將維持平淡，靜待明年下半年市場需求回溫。

11.外資從11月7日起啟動買超模式，但前波與政策站在同一陣線逢低加碼的證券自營商，則趁機逢高調節持股。

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