14檔多方換手蓄勢攻 這檔交易爆17萬天量

台股「萬五」高檔震盪，投資專家預期，Fed升息力道放緩為大方向趨勢，預料資金動能持續輪轉，類股良性表態機率較高，挑選三大法人2日由賣轉買，成交量能放大，且月、季線走揚助攻，華新（1605）、中興電（1513）、鴻準（2354）等14檔股價有望接力表態。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，受惠熱錢回補，帶動台股持續向上攻堅，目前指數進入到「萬五」攻防。根據以往經驗來看，年底慣性是「群魔亂舞」、「百花齊放」資金行情，在各路買盤搶進之下，預期類股將輪動快速表態。

據統計，近期成為三大法人布局焦點，2日轉向偏多操作，成交量能放大，呈現「量增價揚」走勢，技術型態上符合月線、季線同步走揚，可望支撐股價表現的個股共有華新、中興電、鴻準、宜特、胡連、虹堡、正達、廣積、鈺德、翔名、新美齊、閎康、岱宇、世德等14檔，多方接棒心態顯現。

本土大型投顧業者分析，觀察大型權值股表現雖然較弱，但整體來看殺盤力道不重，盤面則由華新跳出檯面穩定軍心，中小型股各自發揮，綠能、網通、生技以及IC設計等題材股輪番上攻，維繫市場人氣。

台積電董事長劉德音透露對台灣電力的憂心，建議政府關心五年後電夠不夠用，把眼光擺在國內電力需求，引發電網系統供應鏈及綠電概念股表態上攻，機電大廠中興電強攻漲停、電線電纜大廠華新大漲6.3％，獲外資買盤積極敲進。

此外，胡連10月營收6.72億元、月增4.41％、年增43.9％，創單月歷史新高，市場看好，隨著第四季步入傳統旺季，營運動能持續攀升，11月營收表現可期，公司指出在中國大陸、歐洲、東南亞越南、印尼等市場皆看到不錯需求，下半年整體營運不淡。

宜特第三季財報大幅優於預期，主要受惠MA占比提升，產品組合轉佳，且公司提供MA/FA/RA Turnkey解決方案，因整體產能利用率提升，規模經濟挹注。

對此，法人分析，由於研發驗證分析委案訂單不斷，預期第四季可望維持強勁表現，看好全年營收再創新高。

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