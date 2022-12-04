股神巴菲特斥資1,280億元大買台積電1.39％持股，但全體股東人數卻連四周下滑！截至上周為止，台積電股東人數下滑至143萬3,721人，與11月4日歷史新高149萬5,968人相比，大減6萬2,247人，尤以1～5張及不到1張的零股股東人數大減5萬7,577人，減幅最大。

台積電小股東人數直直落，但持股逾千張大戶近一個月增加9人至1,481人。同時間，外資翻空為多，大買台積電472億元、買超10.26萬張，成股價反彈推手，持股率升至71.18％。

法人預料，台積電大戶持股比率不斷拉高，有助籌碼穩定，且2022年度第二季每股2.75元現金股息將於15日除息，將配發股利總額約713億元，因公司產業龍頭地位確立、中長線成長動能無虞，本次除息行情可期，也同步推動台股年底作帳行情。

台積電位於美國亞利桑那州的5奈米12吋晶圓廠Fab 21廠，美西時間12月6日辦理首批機台設備到廠（First tool-in）典禮，美國總統拜登、商務部長雷蒙多將親自參與。本土投顧主管指出，隨台積電多元布局悄然成形，地緣政治風險大幅降低，美國廠第二階段建置將以3nm（奈米）為主，若以第一階段從動土到設備產線建置完畢，推估3nm產能最快將於2025年下半年貢獻營收。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台積電全年獲利上看兆元，佔上市櫃獲利四分之一，美國亞歷桑納新廠盛大移機典禮，美台高階政要將與會，對中長期股價有正面性幫助，台積電持續成為台股領頭羊，12月台股可望延續反彈行情。

統一投顧董事長黎方國認為，晶圓代工產業自第二季底進行庫存調整，所幸車用與HPC需求仍佳，台積電存貨將明年上半年調整完畢。目前台積電現金殖利率約2.2％，與美國十年期公債殖利率3.49％仍有一段差距，但在股神巴菲特大買穩定市場軍心，有利台積電本益比向上調整，長期走勢樂觀以待。

中信小資高價30ETF經理人張嘉祐指出，聯準會放「鴿」消息，外資連數周回補台股，11月累計買超1,867億元，其中買盤集中在半導體及金融族群，預料集團作帳行情有機會讓台股在12月仍維持高檔，續強機會仍大。

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