4檔公股金融存股大比拚 達人力薦這檔

金融股擁有穩定的殖利率，向來是保守族緊抱的存股標的，然而今（2022）年正值升息循環浪頭上，金融股正處在風暴中心，外有全球股債崩殺、內有防疫險之亂，內外交逼，存股族望而卻步，理財達人建議，今年投資金融股，銀行優於壽險，尤以在美國設分行的業者飽賺存放款利差，其中公股又強過民營。

國泰金（2882）、富邦金（2881）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）等熱門金融股，今年前10月每股獲利全衰退，且金融股淨值大幅下滑，使得金控及銀行有增資需求，對明年發放股利有直接影響；保德信台股團隊認為，存股族必須精選標的，透過觀察資產組合及報酬率、預估淨值變化、每股獲利（EPS）變化等多項指標評估，且此時選擇金融股作為存股選擇，應著眼長線走勢與配息趨勢，而非明年單年度配息狀況。

金融股存股有四大優勢，包括基本面穩健、持續獲利、配息穩定、股價相對便宜及波動性小，其中又以公股行庫作為主要標的居多，每家銀行配息政策不同，兆豐金（2886）近三年發放股息大約80％、彰銀（2801）60％～70％、華南金（2880）40％～60％、合庫金（5880）60％～70％，兆豐金股息和股票比為5：1，股息稍微高一些，合庫4：1、華南為2：1。

填息為除息後股價上漲回除息前的股價，也意味著投資人真正把現金股利的獲利落袋為安；據存股專家股魚統計，除息當天完成填息的機率，合庫89％、彰銀65％、華南60％、兆豐43％，這四檔歷年填息機率70％以上，其中華南金、兆豐金填息率更是100％；綜合以上，存股族若要賺價差間賺股息，兆豐金將是首選。

（旺得富理財網 黃順德）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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