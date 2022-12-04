內資作帳行情蠢動 欽點投信愛將

台股在12月第一個交易日即強勢攻上萬五，指數自底部反彈以來大漲2,522點，不過位處高檔，市場警戒心起，加上美股拉回，12月2日萬五大關得而復失，收在14970點，上周整周上漲192.17點或1.3％，周K連五紅。目前短線漲幅已大，指數累積過大正乖離，國泰證期顧問處協理簡伯儀預期，漲多整理台股有修正空間。盤面轉由中小型股作帳點火，櫃買指數領先大盤站回200日均線，內資鎖定中小型股拉抬，可望接手年底作帳行情主戰場。

回顧上周五（12/2）投信買超前十名依序為：中鋼（2002）買超9,320張、開發金（2883）買超8,350張、臺企銀（2834）買超2,352張，分居前三大；國泰金（2882）、南亞（1303）、聯強（2347）、中興電（1513）、瑞昱（2379）、大聯大（3702）及鴻準（2354）皆在前十之列。其中，開發金、中興電、鴻準上周五也獲外資分別買超8,934張、14,141張、1,072張，可說是雙重寵愛。

開發金控今年前三季累計稅後純益突破新台幣200億元，達到203.2億元，於金控同業中排名第四，每股稅後純益（EPS）為1.21元；旗下中國人壽前三季稅後純益為181.7億，其中新契約價值利潤率上升至36.8％，防疫險重傷保險業的時代，表現相對傑出，累計近5日三大法人買超達48,689張。

台積電董事長劉德音上周在三三會的例會演講的QA時段透露對台灣電力的憂心，缺電題材成熱門焦點，中興電身為電網系統供應鏈一員為直接受惠者，在台電推動十年斥資3,000億元的強化電網韌性計畫，中興電今年已接獲台電超高壓345KV的GIS（氣體絕緣開關設備）開關訂單，金額160餘億元，這股熱度使得中興電身價鍍金，上周五爆量直衝漲停板，直創二個多月高價，累計近5日三大法人買超達8,499張。

鴻海（2317）電動車布局捷報頻傳，帶動集團股吃香喝辣，旗下鴻準（2354）獲投信連二買，外資、自營商也偏多加碼，在電動車趨勢下，鴻準受到法人看好，上周在50元附近整理結束，股價連三跳，來到54.6元，登上近5個月的高峰，累計近5日三大法人買超達4,704張。

外資11月回補台股1,867億元，助攻指數爆衝1,929點的最大推手，惟12月有聖誕假期接近，關注外資是否開始會有放假跡象。2日盤面轉由中小型股作帳點火，櫃買指數更領先大盤站回200日均線，內資可望接手年底作帳行。元大投顧指出，聯準會會議將於12/13～14召開，消息面左右股市動向，觀望氣息濃厚，加上本周11月營收公布高峰，數字好壞直接影響個股短線走勢，由於大盤短線漲幅不小，大型股追價不強，中小型股輪動快速，操作切忌追高殺低。

（時報資訊 張嘉倚）

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