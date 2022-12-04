台股周K線連五紅 力拚站穩萬五關卡

台股延續震盪攻堅行情，上周指數上漲192.17點及周K線連五紅，高檔曾達15,152點。本周盤勢拚站穩萬五關卡，市場聚焦上市櫃公司11月營收及權值股走勢，關注大立光、台積電等最新業績及股價表現。

九合一選後政治不確定因素消除，上周外資持續買超效應，單周買超達328.58億元，投信也買超31.24億元，自營商則賣超157.16億元，法人合計買超202.63億元。2日法人淨賣超30.77億元，其中投信買超6.50億元，外資賣超0.51億元，自營商賣超36.7億元。但外資在期貨市場則減持多單，2日外資的台指期多單未平倉降為1,055口，周減持多單3,695口。

11月中旬上市櫃公司第三季財報公布後，進入財報空窗期，月營收成為研判基本面業績重要指標，本周密集公布11月營收，其中大立光慣例5日公布上月營收，成為研判蘋果供應鏈業績的先行指標，也牽動光學族群走勢。大立光與信驊股價互有消長，2日大立光收平盤2,290元，信驊當日強漲3.4％收高2,280元緊追在後。

上周台股彈上萬五，周指數高低檔15,152點及14,449點，2日震盪收14,970.68點，本周持續萬五關卡攻防戰，台積電為首權值股走勢攸關指數能否站穩萬五。台積電上周股價反彈到508元高檔，2日收低492.5元，由於6日台積電美國亞利桑那州新廠舉行首批機台設備到廠典禮，美台高階政府官員與會，台積電高層對半導體產業景氣及美國在內的海外布局等訊息，備受全球法人關注，也將影響股價再挑戰500元關卡。

康和證券投資總監廖繼弘指出，大盤11月上漲1,929.8點，大漲14.9％，月成交量達4.95兆元、為6月以來最大量；技術面月K線拉中長紅突破下降線，9月KD值交叉交向上，中長期修正調整後轉強；大盤周RSI、9周KD值向上過50以上，10日線、月線、季線形成多頭排列格局，9月KD值交叉向上，中期反彈走勢強化為中長期反彈行情，有利延續震盪趨堅行情。