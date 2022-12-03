近期市場預先反應美國聯準會（Fed）釋放的鴿派談話，資金行情熱度升溫，尤其被各國視為戰略產業的半導體產業，吸引市場資金搶進，法人篩選包括台積電、聯電、南電等16檔戰略物資概念股，有望狂吸金，並推升股市走揚。

16檔戰略物資概念股包括聯電、台積電、日月光投控、世界先進、欣興、景碩、南電、瑞昱、智原、采鈺、漢唐、晶呈科技、帆宣、敬鵬、貿聯-KY、富鼎，分屬晶圓代工、ABF載板、IC設計及IP股、台積電大聯盟、車用電子等五大類別，有望獲熱錢青睞。

群益投顧副總裁曾炎裕分析，美國升息循環接近尾聲，熱錢湧入威力深不可測，據央行總裁楊金龍表示，國際資金移動如氣候變遷，沒辦法準確預測，氣候變遷可以在幾天之內，把全年雨量都下完、乾旱時又非常乾旱，熱錢也是如此，進來時非常頻繁且集中。

受到市場預先反應升息趨緩的影響，美元指數短期回檔，加上美國科技股大漲，外資持續加碼台灣科技股與權值股。

12月6日台積電亞利桑那州5奈米廠將舉行首批機台設備到廠典禮，2023年第一季裝機階段，2024年量產，月產能2萬片。外資指出，美國廠成本較台灣高40％～50％，但仍是美國市場客戶首選，致使晶圓三雄包括台積電、三星及英特爾在美設廠，競逐美國市場。

第一金投顧董事長陳奕光指出，晶片重要性不遜於石油，各國皆視半導體為戰略性產業，晶圓代工、封測及IC設計等亦為台灣經濟支柱，當然也是以及台股的核心，在有「積」之彈帶動台股熊彈之際，半導體族群可視為戰略物資概念，列為選股優選。

台新投顧副總經理黃文清分析，美國聯準會主席鮑爾發表言論偏鴿派，激勵美股大漲，台股於1日也曾站上15,000點，2日則暫拉回整理，但盤面強勢股續強，台幣也持續升值，說明資金行情熱度不減。

他預計加權指數維持震盪走揚，強勢個股持續輪漲，近日可續偏多操作，建議優先留意2023年業績前景佳的個股。

安聯投信台股團隊也表示，選股可以長護短，聚焦長期競爭力強勁、有一定的護城河，短期受庫存調整及總體經濟大環境利空、造成股價大幅乖離企業，逢低加碼。

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