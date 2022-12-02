和勤新品2023量產 營運添翼

和勤精機（1586）自結11月合併營收1.99億元，月增8.29％、年減16.17％；累計前11月合併營收23.33億元，年減2.59％。

和勤表示，2022年以來新產品營收顯著成長，還有多件開發案，2023年初陸續進入量產，將為公司帶來新的成長動能，且公司已積極往先進領域的電子機構件轉型。

和勤2023年第一季陸續還會有軍警零件等新產品量產，由於非車用零件導入量產的時程較短，很快就能產生營收貢獻，成為營收成長新動力，藉以淡化硬碟業務的影響。

和勤11月兩大業務的營收，分別為汽車零件1.65億元，占比82.62％；硬碟機構件（VCM Plate）0.13億元，占比6.76％。和勤表示，汽車零件穩步攀升、新產品貢獻拉升，緩解硬碟（HDD）零件客戶庫存調整衝擊。

在後硬碟時代，和勤除了保有高階儲存硬碟機種的零件供應之外，也積極往先進領域的電子機構件轉型，包括半導體產業、散熱系統、傳感器等領域，攻占硬碟之外的高階電子零件。至於，車用零件也將持續開發新能源車零件，發動機定子、轉子零件，可望在2023年放量。

和勤表示，2022年以來新產品營收顯著成長，還有多件開發案，2023年初陸續進入量產，將為公司帶來新的成長動能。

和勤說，汽車零件保持旺季水準，期間雖然有客戶搬廠的短暫影響，出貨遞延到下月，但汽車零件11月營收，仍是呈現月增、年增的雙增表現；硬碟零件客戶庫存調整，預期持續到2023年第一季，後續將恢復正常出貨。

和勤分析，下半年因電子產業持續去化庫存，和勤的硬碟業務也受到影響，若不計硬碟零件營收，和勤的車用零件與非車用新品的營收，均是成長表現。