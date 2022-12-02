德微Q4營收估小降 拚明年Q2回溫

二極體廠德微（3675）公告11月合併營收1.70億元，寫下2022年3月以來低點。

法人指出，德微在第四季仍持續受到消費性景氣不佳影響，單季營收將小幅衰退，預期最快2023年第二季才有機會重新回到成長軌道。

德微11月合併營收月減2.5％，相較2021年同期降6.9％。累計2022年前11月合併營收達20.07億元、年成長7.2％。

法人指出，德微在2022年下半年開始受到消費性庫存調整影響，使二極體出貨及封測接單表現不如2022年上半年水準，且第四季更有客戶庫存盤點影響，因此預期德微第四季合併營收將比第三季下滑個位數水準，使下半年營運呈現逐季減少態勢。

進入2023年後，由於目前供應鏈普遍對2023年上半年消費性市場抱持保守態度，同時庫存水位預期要到2023年第二季底才有機會降至相對合理水位，因此法人預期，德微可能也難逃這波營運低迷態勢，使2023年第一季營運仍可能將維持在淡季表現。

不過，由於德微目前正在積極衝刺車用封裝自動化產能及高毛利的TVS產品線，預期將可望自2023年第二季起開始逐步發酵，且將帶動2023年第二季營運開始逐步升溫，也代表屆時德微營運將有機會力拚重回成長軌道。

德微表示，公司仍持續著手進行產能整併精進計畫，及同時著手下一代新產品生產線設備進廠安裝，預計在2023年上半年建置完成，預計下半年將開始進入產品驗證、試產，且將在第四季放量生產，公司推估與現有產能相比，將呈現「倍數成長」。

供應鏈指出，在電動車及混合能源車等成長趨勢不變情況下，德微在車用封裝產能將可望承接大量母公司達爾委外訂單，使德微在2023年占營收比重將明顯超過1成，加上工控類後，兩者占營收比重將超越4成。