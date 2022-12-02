明泰、仲琦 11月營收唱高調

基於公司治理考量，以往營收公布都趕末班車的網通股，2022年也相繼加速營收公告速度，包括明泰（3380）、仲琦（2419）、互動（6486）均已將營收公布的日期提前到每個月2日。

其中，搶頭香的明泰和仲琦受惠於缺料遞延訂單加持，11月營收續創唱高調，年增率均逾7成，互動則逆勢走跌逾1成，形成兩樣情。

明泰11月營收順利守住30億元關卡，以30.48億元，寫下歷年同期次高，較2021年同期的17.89億元，年增70.39％，累計前11月營收299.88億元，直逼300億元城下，較2021年同期的250.88億元，年增19.53％，已超越2021年全年278.6億元的表現。

展望未來，明泰亦相對樂觀，明泰表示，雖然第四季營收恐與第三季持平或略減，但受惠於區域都會網路產品出貨成長，帶動產品組合優化，第四季毛利率仍可望優於第三季，展望2023年，在訂單能見度達2023年上半年，部分產品甚至到年底的狀況下，再搭配上越南廠稼動率提升，2023年營運續強可期。

不讓明泰專美於前，仲琦11月營收同樣以11.39億元拿下歷年同期次高的成績，不過在年增率的表現倒是略勝一籌，相較2021年同期的6.18億元，年增率擴大至84.34％，在網通股中暫居冠，另累計前11月營收109.39億元，亦較2021年同期的86.67億元，年增26.21％。

相形之下，互動11月營收則有些偏弱，僅達到1.66億元，仍較2021年同期的19.33億元下滑13.98％，不過，累計前11月營收14.7億元，倒是扳回一城，順利較2021年同期的14.62億元，微增0.53％。