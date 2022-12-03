15檔尖兵掌旗 內外資齊搶進 中興電最狂

美國經濟數據好壞參半，壓抑美股表現，亞股2日普遍拉回，台股也承壓，終場失守萬五大關，權值股普遍熄火，改由中小尖兵掌旗，包括中興電（1513）、國巨（2327）等15檔，股本小於50億元個股，獲內外資齊按讚，股價逆勢收紅、氣勢高。

安聯投信台股團隊表示，受惠近期市場氛圍轉佳，投資人對於利多消息擴大解讀，以及對利空消息多抱持忽略的心態，有利市場維持震盪盤堅格局，盤面上類股輪動快速，短線上偏多格局不變。資金面上，近一周外資累積買超逾328億元。加上美元指數近期走勢相對疲軟的態勢，亦有助於提振資金面的支撐效益。

PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜則進一步指出，由於近期至農曆春節前的財報干擾降低，且外資即將放耶誕節與新年長假，有利給予內資股、中小型族群接棒表現空間。

台股2日有中興電、國巨、漢磊、精測、世紀鋼、視陽、旺矽、詮欣、天鈺、愛普*、葡萄王、儒鴻、華景電、華孚、勤誠等15檔，股本小於50億元的中小尖兵，吸引內外資連袂買超，簇擁股價逆勢大盤收紅，漲幅0.49％以上，以中興電衝上漲停最為強勢。

中興電深耕綠能產業多年，布局太陽能電廠、燃料電池、儲能系統等，營收比重已逾6成，前三季每股稅後純益（EPS）達3.6元，優於去年同期的2.93元、改寫同期高。中興電多角化發展成效將在2023年陸續顯現，包括參與台電智慧電表標案，以及電動車充電樁建置中、低功率汽機車也將進入量產，長線題材發酵。

日前甫減資的國巨，日前再傳收購。國巨斥資6.86億歐元，約當新台幣214億元，併購法商施耐德電機的高階工業感測器事業部，該事業部毛利率直逼50％，在2023年加入國巨集團後，可望帶動產品組合再升級。