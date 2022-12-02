12月2日一分鐘強弱勢股
12月2日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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宏觀(6568)
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10.00
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資料中心光纖通訊新品出貨，全年營收挑戰歷年新高
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廣宇(2328)
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9.96
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車用線束訂單穩定，以及轉單效益發酵，獲利成長可期
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翔名(8091)
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9.96
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因應兩岸市場發展，持續開拓南京廠產能外，擬於嘉義建廠
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中興電(1513)
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9.95
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華亞氫能園區2023年首季投產，氫能事業規模將逐步放大
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普誠(6129)
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9.95
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受惠日本車載市場需求強勁，Q4營收挑戰11年來單季新高
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生華科(6492)
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9.93
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旗下癌症新藥獲選美國衛院五年共同開發計畫，跳空漲停
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矽力*-KY(6415)
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9.90
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新能源車需求續強，加上大陸去美化政策，明年營運可期
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錸寶(8104)
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9.89
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面板業低谷已過，股價自底部展開反彈，順利攻克半年線
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森崴能源(6806)
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9.86
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除出售電廠的一次性收入外，未來也將拓展綠電銷售業務
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八貫(1342)
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9.82
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航太、救生訂單續強，加上防彈背心新單，能見度達明年Q1
製表：柯宗沅
12月2日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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天鉞電(5251)
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7.47
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外資單日賣超近千張，獲利回吐，技術面形成空頭吞噬型態
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利機(3444)
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6.50
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Q4營運雖有驅動IC相關急單支撐，惟短線漲多面臨回檔壓力
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勝品(6556)
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6.05
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股價連四日價量齊揚，創歷史新高後，高檔震盪拉回整理
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耀勝(3207)
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5.46
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盤中遭空軍突襲，重摔跌破月線，回測前低48.15元支撐
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營邦(3693)
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5.28
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股價沿10日線震盪走高，追價力道趨緩，然多頭格局延續
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巨虹(8084)
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4.80
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股價淨值比高達22.2倍，高於產業及大盤平均，連兩日拉回
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智邦(2345)
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4.78
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土洋法人同步做空，股價向下跳空，跌破短期均線及月線
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三晃(1721)
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4.37
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外資連三日賣超，合計2,383張，股價衝高後旋即拉回
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杭特(3297)
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4.23
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11月中旬起漲以來波段漲幅近六成，拉回修正乖離
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志信(2611)
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4.08
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融資餘額增加、外資轉賣732張，多空交戰測試下方季線
製表：柯宗沅
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