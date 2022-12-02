12月2日一分鐘強弱勢股

12月2日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

宏觀(6568)

10.00

資料中心光纖通訊新品出貨，全年營收挑戰歷年新高

廣宇(2328)

9.96

車用線束訂單穩定，以及轉單效益發酵，獲利成長可期

翔名(8091)

9.96

因應兩岸市場發展，持續開拓南京廠產能外，擬於嘉義建廠

中興電(1513)

9.95

華亞氫能園區2023年首季投產，氫能事業規模將逐步放大

普誠(6129)

9.95

受惠日本車載市場需求強勁，Q4營收挑戰11年來單季新高

生華科(6492)

9.93

旗下癌症新藥獲選美國衛院五年共同開發計畫，跳空漲停

矽力*-KY(6415)

9.90

新能源車需求續強，加上大陸去美化政策，明年營運可期

錸寶(8104)

9.89

面板業低谷已過，股價自底部展開反彈，順利攻克半年線

森崴能源(6806)

9.86

除出售電廠的一次性收入外，未來也將拓展綠電銷售業務

八貫(1342)

9.82

航太、救生訂單續強，加上防彈背心新單，能見度達明年Q1

製表：柯宗沅

12月2日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

天鉞電(5251)

7.47

外資單日賣超近千張，獲利回吐，技術面形成空頭吞噬型態

利機(3444)

6.50

Q4營運雖有驅動IC相關急單支撐，惟短線漲多面臨回檔壓力

勝品(6556)

6.05

股價連四日價量齊揚，創歷史新高後，高檔震盪拉回整理

耀勝(3207)

5.46

盤中遭空軍突襲，重摔跌破月線，回測前低48.15元支撐

營邦(3693)

5.28

股價沿10日線震盪走高，追價力道趨緩，然多頭格局延續

巨虹(8084)

4.80

股價淨值比高達22.2倍，高於產業及大盤平均，連兩日拉回

智邦(2345)

4.78

土洋法人同步做空，股價向下跳空，跌破短期均線及月線

三晃(1721)

4.37

外資連三日賣超，合計2,383張，股價衝高後旋即拉回

杭特(3297)

4.23

11月中旬起漲以來波段漲幅近六成，拉回修正乖離

志信(2611)

4.08

融資餘額增加、外資轉賣732張，多空交戰測試下方季線

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組