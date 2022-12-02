存股族的愛外資不買單 逾2個月狂砍34萬張

台股短線漲多回檔，今天小跌42.12點，收14,970.68點，失守15,000點關卡，仍守在5日均線之上，成交量縮減至2,230.99億元。累計本周上漲192.17點，周線連5紅。

今天外資轉為賣超，但金額很小僅0.51億元，投信買超6.73億元，自營商賣超36.71億元，合計3大法人賣超30.49億元。

外資今天買超第一名仍由元大台灣50反1蟬聯，續加碼3.5萬張。而外資期貨多單續減，繼昨天減少近萬口之後，今天再下滑1,843口，剩下1,055口。大買反向ETF且減碼期貨多單，顯示外資在指數逼近萬五之際，避險心態濃厚。

買超第2名為華新，今天加碼3.3萬張，累計連4買共6萬393張。鴻海先前遭連11賣，從昨天開始大買，合計2天敲進3萬962張。

今天外資對晶圓雙雄反手賣超，台積電減碼5,943張、聯電3,584張。日前因中國大陸可望放寬封控而一度大買的元大滬深300正2，今天卻登上賣超第一名。

值得注意的是，存股族的愛股玉山金，自從9月下旬以來，外資持續站在賣方，雖偶有買超，但波段持股不斷下探，累計9月20日至今天共減碼超過34萬張，是賣超最多的金融股。檢視玉山金基本面，前10月EPS仍有0.9元，雖較去年衰退逾2成，但與其他金控相比仍相對穩健，目前股價還在5年線之下，未跟上本波大盤反彈幅度。

展望後市，投顧分析師表示，在美國聯準會主席鮑爾鴿派表態之後，貨幣緊縮對股市的壓力可望大幅減輕，對利率最敏感的科技股將受惠最大。代表台股生命線的季線已開始翻揚向上，雖然短線指數漲多陷入盤整，但季線翻揚將成為多頭助攻力道。配合年底作帳行情，12月上漲機率高達8成以上，逢短線拉回建議偏多操作。

外資今天買超上市個股前10名為：元大台灣50反1(00632R)35,139張、華新(1605)33,383張、鴻海(2317)16,712張、中興電(1513)14,141張、永豐金(2890)10,940張、開發金(2883)8,934張、力積電(6770)7,817張、三商壽(2867)7,817張、群創(3481)7,586張、金寶(2312)6,012張。

外資今天賣超上市個股前10名為：元大滬深300正2(00637L)21,678張、國泰永續高股息(00878)13,417張、中鋼(2002)11,098張、臺企銀(2834)10,992張、玉山金(2884)10,637張、富邦越南(00885)10,230張、台泥(1101)8,435張、陽明(2609)7,020張、南亞科(2408)6,176張、期元大S&P原油反1(00673R)6,146張。

（旺得富理財網 王順泉）

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