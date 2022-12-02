台積熄火 廣宇、中興電放量漲停 17檔狂飆

台股今天2日收盤報14970.68點，跌42.12點，跌幅0.28％，權王台積電股價熄火，盤中最低回測到490元，終場下跌6元，壓低電子股表現，聯電盤下震盪收跌0.2％、大立光則開低走高，收在平盤，而聯發科盤中雖然急拉翻紅，但尾盤仍不敵賣壓收跌2元，台股周線連五紅，本周上漲192點。

盤面上，鴻海集團股表現活潑，車用布局迎來成長題材，廣宇盤中帶量攻上漲停價位，正達漲幅逾9％，乙盛-KY也大漲半根漲停板；此外，台積電劉德音透露對台灣供電問題的擔憂，缺電概念股走揚，中興電股價帶量走高，收在漲停板價65.2元，華新同步走高飆漲逾6％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計錸寶、八貫、生華科、宏觀共17檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現亮眼，其中電纜類股波動最大，上漲4.79％，百貨及塑膠類股表現疲軟，下跌1.41％及1.11％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔9.29％以上漲幅，其中9檔觸及漲停為興能高（6558）、廣宇（2328）、中興電（1513）、華經（2468）、矽力*-KY（6415）、錸寶（8104）、森崴能源（6806）、八貫（1342）、誠研（3494）。

今日上市有10檔股票3.38％以上跌幅，依序為智邦（2345）、寶徠（1805）、三晃（1721）、志信（2611）、高林（2906）、嘉裕（1417）、環科（2413）、雄獅（2731）、奇偶（3356）、宏旭-KY（2243），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為華新（1605）、中興電（1513）、鴻海（2317）、宏達電（2498）、聯電（2303）、群創（3481）、裕隆（2201）、奇偶（3356）、漢翔（2634）、臺企銀（2834）。

上櫃有10檔8.75％以上漲幅，前8名都觸及漲停，依序為宏觀（6568）、翔名（8091）、普誠（6129）、生華科（6492）、樺晟（3202）、易威（1799）、天品（6199）、大江（8436），其餘為元隆（6287）、璟德（3152）。

今日上櫃有10檔股票有4.3％以上跌幅，依序為全域（3067）、天鉞電（5251）、利機（3444）、勝品（6556）、耀勝（3207）、營邦（3693）、巨虹（8084）、欣大健康（4198）、理銘（6212）、亞都（5703），今日無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為華星光（4979）、昇銳（3128）、台康生技（6589）、建達（6118）、創惟（6104）、普誠（6129）、台半（5425）、智擎（4162）、元太（8069）、合一（4743）。

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