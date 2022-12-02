電動車點火 廣宇亮燈漲停 5檔鴻家軍剽悍

美股隔夜漲跌互見，台股今在權王台積電（2330）回檔觸及490元領跌下，跳空開低一度下跌近百點，不過鴻海坐鎮領軍集團股強勢表態，聯發科（2454）等獲買盤拉抬黑翻紅下，指數跌幅迅速收斂。鴻海（2317）昨獲外資翻多買超1.4萬張加持下跳空走高2％，領漲集團股廣宇（2328）亮燈漲停，鴻準（2354）、乙盛-KY（5243）、台揚（2314）、建漢（3062）、正達（3149）等剽悍勁揚，作帳行情提前啟動，盤面上表現相對耀眼。

鴻海（2317）電動車布局捷報頻傳，昨獲外資翻多買超1.4萬張，點火晨盤逆勢走揚2％，不但站穩百元大關，更一舉攻克季線與半年線，帶動鴻家軍集體士氣，廣宇（2328）獲買盤拉抬急攻漲停，攻上近半年高，成交量放大至近3萬張，乙盛-KY（5243）Q4營收仍看升，在外資連續買超相挺下，今日噴量大漲7％，飛越半年線至波段高峰，正達（3149）衝車用3D玻璃業務，力拚轉虧為盈，今日帶量拉出長紅棒，差一檔亮登漲停。

鴻海在半導體布局初見成效，日前找來蔣尚義助陣，穩住半導體半壁江山，也讓鴻海「2025年全球電動車市占率達5％」的目標達成率大增。鴻海董事長劉揚偉曾表示，明年為集團電動車事業的關鍵年，包括MODEL C預計下半年正式交車，俄亥俄州廠電動皮卡、INDI EV原型車及Monarch電動農用車陸續導入，而印尼電動巴士和電池生態系、高雄電池中心及墨西哥車用零組件廠，亦是發展重點。

分析師表示，極端氣候干擾及地緣政治導致能源供應危機降臨，部分國家面臨限電停電困境，太陽能與風力等發展備受重視，也帶動相關商機。投信法人指出，觀察產業面表現，包含電動車在內之相關的整車、電池，以及電控相關軟體，有望維持一定成長動能，長線看好可期。

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