12/2上市、櫃企業營運快報

今（12/2）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.中租-KY(5871)旗下新加坡子公司中租金融服務（CIFSS）1日完成2.84億美元聯合授信案簽約，並將中租-KY永續作為納入聯貸條件。此案原規畫募集2億美元，最終結案金額2.84億美元，超額比例達1.42倍，顯示銀行團對經營團隊肯定，並對其未來營運深具信心。

2.台灣醫療科技展登場，佳世達（2352）與大江基因（6879）聯袂展出各項投資於基因科技，而衍生的專科檢測、精準用藥指引與治療服務，未來期盼將能嘉惠更多患者提升治療效率與醫療品質。

3.9月改為季配、躋身規模百億級高股息ETF之列的元大台灣高息低波(00713)，繼首次季配配發1.45元後，今年第二次季配息公告，每受益權單位擬發放1.45元，與前次配息金額一致，以11月30日評價日收盤價計算，年化配息率為7.4%，未來將於12月16日除息，想參與配息的投資人，最晚在12月15日前買進並持有皆可領息。

4.華航(2610)台北-宿霧昨日正式首航，宿霧為華航在菲律賓布局的第二個定期航點，加上台北-馬尼拉、高雄-馬尼拉航線，每周共計提供21班次，連結台灣至菲律賓首都城市及渡假區，旅客往返將有更多直航選擇。

5.櫃買中心表示，「元富那斯達克亞洲（日本除外）高股息指數投資證券」（證券代號：020013；簡稱：元富亞洲高股息N） 及「永豐金櫃買富櫃200報酬指數單日正向2倍指數投資證券」（證券代號：02003L；中文簡稱：永豐富櫃200正2N），到期日為111年12月26日，自111年12月27日起終止櫃檯買賣。

6.台灣彩券在2日推出3款新種刮刮樂─ 「黃金大連線」、「金鑽寶盒」、「百萬年終獎金」，其中「百萬年終獎金」60個頭獎100萬元，市面上最多百萬獎項，而3款新品總獎項超過442萬個，總獎金逾25.5億元，讓民眾年終獎金有機會再加碼。

7.財政部北區國稅局2日表示，近來接獲民眾電話詢問，若報廢中古汽車後購買新古車，可否適用貨物稅條例第12條之5規定減徵退還貨物稅？

北區國稅局說明，所謂「新古車」是指已先行請領牌照之車輛。部分經銷商基於業績考量，會採先掛牌再減價銷售策略，以略低新車價格銷售已掛牌之新古車，而消費者購買該新古車後，係向監理機關辦理「車籍過戶」手續，而不是「新領牌照登記」，二者不同，故該新古車無法適用貨物稅條例第12條之5減徵退還新車貨物稅之規定。