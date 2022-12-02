12/2盤中熱門焦點股

今（12/2）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）力拚車用成長 廣宇轉機衝漲停

拚車用成長，廣宇（2328）今開高之後欲小不易，完全不理會盤勢拉回震盪，迄上午9：42已帶量衝高至漲停板，報39.75元，表現搶眼。

廣宇持續拉高車用比重，除了去年新併進來的安徽蕪湖廠持續加入量產行列外，也將目光轉向四川，擬在四川興建車用線束廠。廣宇表示，四川新廠目前已在就簽約細節協商中，如無意外，今年底就會投產，隨著產能放大，初估今年車用占比將達到10％，明年占比則有機會朝13％～15％挺進。

裕隆與鴻海合作的Model C量產車Luxgen n7首波預購熱烈，日前更應市場需求，開放第二波預購，被視為高壓線束及部分周邊線束主力供應商的廣宇動向也備受關注。

除了來自相關的訂單挹注外，中國車廠需求持續高漲，也激發廣宇在車用布局的雄心。廣宇近年持續擴大產線布局，繼去年併進安徽蕪湖廠後，廣宇透露現已在四川覓得新廠，目前正在與對方細節進行協商中。

廣宇指出，四川新廠以組裝線為主，從洽定到投產需時較短，如無意外，今年底前就可以投產，明年就可以開始貢獻營收。

除了中國之外，廣宇在馬來西亞和泰國也都有車用產線的布局，廣宇指出，東南亞市場因美中貿易戰出現了轉單效應，近幾年成長很快，也新增了不少新客戶及新應用，未來若訂單持續成長，不排除也會在當地籌設車用線束廠，以就近供貨。

隨著新產能的持續開出，廣宇表示，今年第三季底車用的營收占比已逼近1成，今年全年占比站上1成，應該不困難，展望明年，隨著四川的產線加入生產陣容，預估占比還會再拉高，有望挑戰13％～15％，以線束貢獻的營收年增率來看，則有機會超出2成。

廣宇指出，因旺季效應發酵，往年第三季都會是旺季的頂點，今年第三季又增加了匯兌的業外挹注，對第三季的獲利表現深具信心，至於第四季，雖已進入淡季，但因接單狀況不錯，營收表現雖不若第三季，但季減幅度可望大幅縮減。（工商時報 鄭淑芳、數位編輯）

（2）低軌衛星將進入收成期 宏觀短多氣勢如虹

射頻IC廠宏觀（6568）延續昨日強勁大反彈氣勢，今開高之後不回頭，迄上午9：56再度攻頂，短線已連續兩個交易日高掛紅燈籠，表現耀眼。

宏觀10月合併營收1.32億元，繳出單月歷史新高，且相較9月明顯成長超過4成。宏觀第三季營運雖受客戶庫存調整影響，不過第四季有望在資料中心光纖通訊新產品出貨，及客戶拉貨小幅回升帶動下，營運有機會同步觸底回溫，低軌道衛星布局將在2023年逐步進入收成期。

法人指出，宏觀在歷經客戶第三季大幅庫存調整後，客戶已開始小幅回補庫存，加上光纖通訊、物聯網等相關布局開始展開，第四季營運有機會從谷底爬出。

據了解，電視市場庫存調整約一年，宏觀部分產品出貨雖受影響，不過由於具搭配8K電視客戶的射頻IC產品線，因此出貨動能相對有撐，加上衛星電視在晶圓代工產能供給逐步趨緩後，市場需求也開始回溫，成後續出貨成長主要動能。

此外，宏觀在資料中心市場也已卡位成功，主要鎖定伺服器連接線材的光纖傳輸晶片，並具備25G、100G等產品線，開始搶食歐美網通大廠的訂單，且現在與資料中心客戶的新開案正進行中，預期2023、2024年有機會再度拿下新訂單，使宏觀相關訂單穩健看增。

法人表示，雖然電視市場需求不振，但宏觀持續提升市占率，第二季開始打入日本市場，在北美市場的滲透率亦有所提升，2022年電視產品線營運成績仍可望優於2021年。

至於寬頻射頻產品線，衛星相關營收受到疫情反覆及主晶片供給吃緊影響，整體接收市場需求放緩，但第四季已見回溫，宏觀已投入開發低軌道衛星相位陣列天線中的波束成型晶片，預計2023年上半年開始送樣。

整體來看，法人預期，宏觀2022年合併營收仍有機會挑戰優於2021年，並且再度寫下歷史新高，雖然獲利表現因第三季營運受庫存調整衝擊，但獲利水準仍有望保持高檔，2023年有機會力拚重返成長軌道。（工商時報 蘇嘉維、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.矽力*-KY(6415)：中國去美化政策加上新能源車需求，明年營運先蹲後跳，股價飆上漲停。

2.生華科(6492)：CX-5461獲選進入美國NIH旗下NExT Program五年共同開發計畫，跳空漲停慶賀，飛越半年線。

3.八貫(1342)：接獲軍用大單、航太在手訂單推升，今早跳空漲停，晉升百元俱樂部。

4.廣宇(2328)：營運將受惠美禁令轉單，及集團股作帳行情加持，爆量直奔漲停。

5.華經(2468)：基本面穩健拚佳績，外資昨小幅回補，今早放量長紅、強勢登頂。

6.大亞(1609)：台積董座劉德音拋出電力需求議題，缺電概念股有戲，早盤漲逾3%。

7.台積電(2330)：股價近3日累計漲18元，昨夜ADR回落0.36%，加上高層首度證實憂心電力供應，今股價開低8.5元、為490元，5日線警報響。

8.三陽(2206)：11月銷售市占率37.9％，估拿下年度冠軍，盤初股價漲約2.5%，觸及季線。

9.為升(2231)：增資股昨上市，外資昨買超19張，盤初股價續彈升近2.5%，守穩5日線上。

10.誠品生活(2926)：吉隆坡店12月17日開幕，為首度進軍東南亞，加上今下午受邀兆豐證法說，盤初股價續一度衝上54.4元、漲幅逾3%。

11.泰山(1218)：市場派大股東龍邦持續加碼泰山，持股達42.16%，市場想像泰山恐再掀起一波經營權之爭，股價在46元高檔震盪。

12.長榮(2603)：每周五下午有運費指數公布，第四季不旺，股價小幅開低。

13.燦星旅(2719)：國境解封利多持續，股價再創37.85元新高。

14.信驊(5274)：股價與大立光拉近至30元，股王爭奪戰再起。

15.威鋒電子(6756)：宏達電集團股續強，股價再創波段新高235元。第4季營收估減逾8%。

16.眾達-KY(4977)：好業績藏不住，11月營收攀峰，年增逾9成，聞訊跳漲5%，站上近2個月高價。

17.環球晶(6488)：美國新廠動土，擴大12吋矽晶圓產能，穩守紅盤及各均線上方。

18.玉晶光(3406)：明年營收看俏，外資翻多買超千張，穩保400關。

19.昇銳(3128)：安控產品朝AI人工智慧發展，法人估今年EPS挑戰2007年來新高，一度放量攀揚5%，再登逾10年高價。

20.鴻海(2317)：傳規畫在美國威州設產業園區，外資翻多買超1.4萬張點火，放量勁揚逾2%，季線與半年線搶雙收。

21.上緯投控(3708)：電力需求若渴，缺電概念股當紅，價量俱揚大漲近5%，站上半年線及4個月高價。

22.台玻(1802)：近月來外資天天買，逆勢勁揚2%，穩在各均線上方。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）搭Type-C快車 創惟轉機獲青睞

USB Hub控制IC廠創惟（6104）今開高走高，無畏盤勢拉回整理，迄上午10：00的市價暫報108元，大漲8%，表現不錯。

蘋果傳出將在明年下半年推出iPhone 15系列全面更改為Type-C接口，將可望掀起一波Type-C周邊裝置更新熱潮。法人指出，創惟由於明年有望搭上這波商機，因此庫存水位最快有望在第二季開始落底，同時出貨將逐步轉強，營運可望同步回溫。

因應歐盟立法制定所有終端產品都必須將USB連接阜更改為Type-C介面，因此不論智慧手機、平板電腦、筆電及車用等產品線的USB接口都需要改為Type-C，其中蘋果在iPhone產品長期採用自家的Lightning亦不例外，必須在2024年前更改為Type-C接口，否則將不能在歐盟販售。

業界傳出，蘋果將於明年下半年推出iPhone 15系列新款手機的連接阜全面更改為Type-C介面，其中周邊產品線亦將從Lightning介面全面更換成Type-C介面，目前周邊配件商正開始規劃擴大Type-C介面的產品線，預期在明年第三季將開始加大拉貨動能。

其中創惟由於先前與蘋果合作關係密切，因此USB Hub控制IC頗受蘋果周邊配件零組件供應商青睞。法人預期，創惟在第三季將有機會受惠於蘋果新iPhone周邊零配件的備貨商機，代表屆時出貨將有機會開始回溫。

創惟10月合併營收達1.84億元、月減1.3％，相較去年同期明顯衰退42.9％。累計今年前十月合併營收年成長13.2％至28.56億元，寫下歷史同期新高。

法人指出，創惟在今年第二季就開始受到PC庫存調整潮衝擊，使單月合併營收開始逐步下滑，預期第四季仍將持續受到PC市場需求平淡影響，全年雖然可能有機會比去年再度成長，但成長幅度恐僅有個位數。

不過，進入明年後，由於整體PC市場在今年第三季起就開始進入劇烈庫存調整潮，因此預期在經過四個季度的庫存調整後，將有機會開始逐步持穩，代表明年第二季創惟庫存將有望開始相較第三季底的15億元明顯降溫，加上iPhone零組件備貨需求可望在第三季開始逐步啟動拉貨需求，因此法人看好，創惟在第二季營運將開始觸底，第三季明顯升溫。（工商時報 蘇嘉維、數位編輯）

（5）美德州動工擴產矽晶圓 環球晶展笑顏

全球第三大矽晶圓大廠環球晶（6488）今逢美國廠破土動工喜事，開高震盪趨堅，迄上午10：08的市價暫報488元，上漲0.41%，表現持穩。

環球晶於美國時間12月1日在美國德州謝爾曼市（Sherman）舉行12吋晶圓廠GlobalWafers America動土典禮，將奠定環球晶圓在美國半導體供應鏈的戰略地位。環球晶表示，這座新廠是環球晶今年2月6日公布的新台幣千億擴產計畫的一部分，並可滿足台積電、英特爾等大客戶需求。

環球晶美國德州新廠動土典禮有超過200位貴賓蒞臨現場，包含海內外、白宮拜登政府團隊、聯邦政府、州政府與地方政府的政要人士，重要客戶與供應商也親臨會場共襄盛舉。

環球晶的擴產計畫將打造美國本土睽違20多年的首座矽晶圓廠，預期可彌補美國本土矽晶圓供應鏈缺口。美國半導體製造廠雖不斷成長，然本土矽晶圓供應量已跌至1％以下，顯見美國本土晶圓供應短缺問題嚴重。

美國晶片法案與州政府／地方政府的獎勵措施，以及美國本土客戶的強力支持，成就了環球晶此項重大擴產計畫，且近期的疫情因素與地緣政治風險皆敲響美國缺乏本土矽晶圓供應鏈的警鐘，客戶紛紛與環球晶簽訂長約以顯示對擴廠的支持，長約覆蓋車用、手機、電腦、消費性及工業應用等利基市場。（工商時報 涂志豪、數位編輯）

（6）布局綠能有成 中興電帶量衝高

中興電（1513）今開高之後不回頭，一路帶量攻堅，顯示法人作帳企圖心不小，迄上午10：44的市價暫報64.9元，大漲9.44%，直漲停板邊緣，表現出色。

中興電具有台電強韌電網受益題材，今年接獲台電160多億元標案，在手訂單230億元，2025年前每年業績兩位數成長。

中興電前三季EPS為3.6元，創同期新高，也積極在台南及花蓮投資布局地面型太陽能電廠，並與台苯合作工業餘氫發電，第一座2MW電廠預計明年底前在台苯高雄廠內完成安裝，2024年將建置10餘座氫電廠，總裝置容量20MW。（工商時報 沈美幸、數位編輯）

（7）11月營收攀峰 眾達臉色紅潤

眾達-KY（4977）今開高之後，始終在盤上行進間趨堅整理，表現持穩。盤中最高點一度觸及113.5元，迄午盤暫報108.5元，上漲2.84%。

眾達-KY好業績藏不住，11月營收3.26億元罕見選在首日公布，不僅年增率繳出幾近倍增的佳績，還順利摘下歷史新高，累計前11月營收26.79億元亦已超前去年全年的營收25.49億元。

眾達-KY公布11月營收，經結算為3.26億元，較去年同期的1.64億元幾近倍增，年增率達98.55％，另累計前11月營收26.79億元，較去年同期的23.85億元，年增12.32％。

為布局下一波成長，眾達-KY日前宣布啟動史上最大募資，用以投資CPO新製程，儘管投資金額龐大，但眾達-KY董事長陳靖仁仍堅信，不論功耗和成本均較傳統製程降低5成的CPO架構，應是矽光最終解決方案。

眾達-KY近年毛利率出現較大跨距的成長，今年5月400G進入量產，帶動第二季毛利率明顯提升，來到27.49％，第三季單季毛利率更一舉站上3成，來到30.96％，至於第四季毛利率的表現，依然看好。（工商時報 鄭淑芳、數位編輯）