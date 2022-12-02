台積領頭跌 聯發科急拉翻紅 台股早盤疲軟

台股今（2日）以14,933.20點開出，下跌近百點，權值股台積電跌8.5元，觸及490元，聯發科開盤下挫11元，觸及730元 ， 不過在連續買單拉抬下 ， 聯發科由黑翻紅 ， 台股跌幅迅速收斂。

（工商時報 數位編輯）

台積熄火 台股壓回萬五整理

美國PCE、ISM數據一好一壞，加上高檔調節壓力增加，美股四大指數周四震盪後漲跌互見，幅度介於-0.78％至+0.13％，台積ADR小幅收低0.36％。台積電（2330）昨天衝高壓回沒站穩500元，今跳空開低跌8.5元至490元，回探五日線。台股同步開低，以安控等電子族群加上觀光及航運等傳產撐盤。外資回補的鴻海（2317）也接棒穩住電子股多頭軍心。台股跌幅逐步收斂，雖然暫時失守萬五關卡，僅小跌50點之內站穩短均。

周四華爾街週四主要指數漲跌互見，道瓊下跌194.76點或0.56％，收34,395.01點。NASDAQ上漲14.45點或0.13％，收11,482.45點。S&P500下跌3.54點或0.09％，收4,076.57點。費城半導體下跌22.15點或0.78％，收2,804.70點。

數據顯示，由於借貸成本攀升削弱了商品需求，美國11月製造業活動陷入萎縮，為兩年半以來首見，證明聯準會升息已經讓經濟降溫。投資人的關注焦點將轉向周五公布的非農就業報告。

台股周四受到聯準會（Fed）主席鮑爾釋出鴿派訊號，在台積電、聯發科等半導體股領漲，終場上漲133點（+0.9％），以15012點作收。國票投顧表示，技術面來看，台股指數寫下波段新高，維持沿著短均持續向上的態勢，雖然萬五關卡附近壓力不輕，但只要多方缺口未遭回補前，盤勢仍可偏多看待。

國票投顧指出，近日除了上市櫃公司將公布營收之外，亦有諸多重要國際經濟數據將公布，尤其是周五的美國非農就業報告，接著月中還有歐美日等主要央行亦將陸續召開貨幣政策會議，都將對台股盤勢造成影響。另一方面，目前正值台股財報空窗期，隨著時序漸近年底，投信、集團作帳行情有望逐漸增溫，可開始關注台廠相關個股。

凱基投顧表示，台股周四向上噴出一舉突破9月13日高點14949點以及8月31日高點15095點，只要不跌破周四所留下多方缺口下緣支撐14879點，盤勢將持續向上，接下來上檔可望陸續挑戰8月29日空方缺口上緣壓力15278點以及8月17日高點15475點。目前類股表現開始呈現遍地開花，維持逢低承接偏多價差操作策略。

（時報資訊 沈培華）

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