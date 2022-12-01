劉德音吐關鍵1句 17檔缺電概念股有戲唱

台積電董事長劉德音透露對台灣電力的憂心，建議政府關心五年後電夠不夠用，把眼光擺在國內電力需求，明年的電夠不夠已經太晚了。法人表示，劉德音此話一出，台股中如中興電（1513）等缺電概念股有戲。

護國神山台積電為媒體寵兒，除了因股東人數高達144萬人，獲得廣大股民高度關注外，也是台股市值及營收最大的個股，對台股影響性高。因此台積電不論是前任董事長張忠謀還是現任董事長劉德音的談話，都受到政府重視。

劉德音在三三會的例會演講的QA時段表達關心電力議題時，呼籲政府解決這個問題。台新投顧副總黃文清認為，劉德音的談話確實透露出台灣企業所面臨的挑戰之一就是電力。

台股的缺電題材概念股有電網系統供應鏈的中興電、華城、士電等；風電系統供應鏈的華新、世紀鋼、上緯投控、元晶、大亞；至於太陽能族群有安集、達能、中美晶及茂迪，不斷電題材的盈正、碩天、旭隼及儲能系統的業者台達電及東元等。

中興電為缺電概念股最直接受益者，因台電推動十年斥資3,000億元的強化電網韌性計畫，中興電今年已接獲台電超高壓345KV的GIS（氣體絕緣開關設備）開關訂單，金額160餘億元。

此外，華城產品有變壓器、配電盤、輸配線等，也是台電強化電網韌性計畫的受惠者之一。

目前中興電的GIS的市占率高達85％，台電這塊10年釋出的GIS商機可說幾乎由中興電獨占，中興電曾表示樂觀看待重電產業景氣至2030年。士電為台灣老牌的重電產品企業，是國內輸配電系統中的關鍵廠商，生產最高等級345KV 1260MVA核能級超高變壓器，客戶有國內外大型發電廠及公共建設、科技大廠，其中士電是台積電晶圓廠電力變壓器主要供應商，已交貨80台，今年追加32台訂單，預計2025年前交貨，總金額35億元。