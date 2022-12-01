禁空令、國安基金暫不退場 三因素是關鍵

受美股激勵，台股1日一早氣勢如虹，重返萬五大關，也收復8月初的「裴洛西防線」，市場關心金管會禁空令和國安基金是否功成身退。金管會主委黃天牧1日於立法院接受訪問時指出，會觀察「升息、通膨、對各國經濟影響」等三因素再作決定。財政部次長、國安基金操盤手阮清華也指出，未來變數還是很多，需要時間調整，「國安基金還是會在」。

黃天牧指出，「當日收盤價跌幅達3.5％以上，次一交易日平盤下不得放空」的措施是從10月21日開始啟動，至今一個多月，但未來美國12月還有CPI指數要公布、12月中還有美國聯準會會討論升息與升息幅度，有關台股的相關措施從今年7月到10月陸續祭出，目前暫時還是會留在市場觀察。黃天牧表示，目前還有許多影響國際股市的變數，包括：升息、通膨、升息後對各國經濟成長特別影響，金管會都將密切觀察、審慎判斷。

由於此波禁空令分階段祭出，未來是不是也會採「階梯式收回」，證期局局長張振山指出，會看情況處理，「沒有公式」。

今年至11月30日止，台股下跌18.33％、那斯達克跌26.7％、深圳跌25.23％、香港跌20.52％、韓股跌16.96％、上海跌13.42％、日本跌2.86％，台股介於各國之間；11月單月台股漲14.9％，香港漲26.62％、上海漲8.91％、韓國漲7.8％、深圳漲6.84％、那斯達克漲4.37％、日本漲1.38％，台股同樣介於國際主要股市間。

阮清華則指出，未來變數包括現在還是升息循環、景氣恢復還要一定時間、大陸全面解封還有得等，雖然最近股市有平穩一些，但還是要保持警戒密切關注。