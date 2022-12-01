台股7利多強勢登萬五 嚴防1轉折訊號

美國聯準會主席鮑爾暗示12月將放緩升息腳步，帶動美股大漲，台股擁七大利多護體，早盤指數一路過關斬將，一度衝上15,152點，惟權王台積電開高走低，500元關卡得而復失，大盤漲幅收歛，終場指數上漲133.25點，收在15,012.80點，再創波段反彈新高。

台積500元得而復失

三大法人合計買超130.46億元，其中，外資買超151.27億元，投信買超36.53億元，自營商賣超57.33億元，八大官股券商連三賣，累計賣超逾61.8億元。期貨部分，台指期外資多單減碼，且空單加碼，淨多單減少9,911口至2,898口。

第一金投顧董事長陳奕光指出，指數攻克萬五之後，有望續往15,800點關卡挑戰，主要有七大利多力挺台股，一是有「積」之彈，台積電今年獲利1兆元，幾占台股2022年上市櫃公司全年獲利4.6兆元的四分之一，有「積」之彈也是有「基」之彈。

二是四軋行情啟動，分別是軋空手、軋借券、軋元大50反1及軋融券，指數驚驚漲，逼迫空頭回補。三是全球進入解封，大陸鐵板一塊也鬆動。四是鮑爾終於鬆口放鴿，升息速度有望放緩。五是12月6日台積電美國廠舉辦裝機典禮，拜登總統也將親自出席。六是新台幣大幅升值。七是12月中旬進入年底銷售旺年會。

但聯準會升息縮表，緊縮流動性的環境並未改變，而景氣下行趨勢也是進行式，兩大利空罩頂，投資不宜過度樂觀。

2023三大重要趨勢

中信投顧總經理陳豊丰指出，2023年有三大重要趨勢：一是美國隊成型，晶片法案重振半導體製造，半導體產業已被各國視為戰略產業。二是營運低點已屆，美國企業開始buy back（股票回購）。三是吃軟不吃硬，軟體業比硬體業吃香。

美中競合、聯準會升息縮表、供應鏈庫存調整，將牽動2023年市場景氣走向，他預期全球經濟有望在2023年落底，2024年景氣呈現回升，台股走勢也有望拾級而上。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，美股費城半導體指數暴漲近6％，也激勵台股跳空站上萬五整數關卡，聯準會鮑爾談話鷹中帶鴿，預期在美元指數續弱、美債殖利率持續拉回，加上年底投信、集團股作帳行情效應帶動下，台股將有機會 繼續挑戰今年8月高點15,475點。

現階段由資金行情搭配新台幣升值，帶動股市軋空彈升氣勢，若待散戶融資追高進場，可能就是市場轉折訊號。