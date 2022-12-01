外資買超榜一看臉綠 專家曝樂觀訊號免驚

美國聯準會主席鮑爾演講釋出鴿派訊息，12月可望放緩升息腳步，全球股市聞訊大漲，美股道瓊漲逾7百點，費半更狂飆近6%。台股今天一開盤就跳空大漲超過2百點，一舉收復萬五大關，指標股台積電早盤同步突破5百元。不過盤中震盪走低，尾盤漲幅收斂，指數終場上漲133.25點，收15,012.8點，成交量2,915億元。台積電最後1盤失守5百元關卡，收498.5元，漲幅1.73%。

今天外資持續買超台股159.09億元，投信買超36.78億元，自營商賣超57.33億元，合計三大法人買超138.54億元。

外資今天雖然買超159億元，但買超最多的前2名都是反向ETF，元大台灣50反1大買10萬張、富邦臺灣加權反1加碼3.3萬張。再觀察外資期貨布局狀況，今天多單留倉從昨天12,809口劇降至2,898口，大減9,911口。期貨多單大減，加上大買做空標的反向ETF，顯示外資在短線高檔出現避險心態。

其他買超較多個股則以電子權值股為主，特別是半導體族群，包括台積電、日月光投控、力積電、華邦電等。鴻海在連11賣之後，難得轉為買超，今天登上買超第3名。

至於賣超較多個股，今天華航登上第一名，減碼超過1.5萬張，長榮航也減碼2,992張。

展望後市，資深證券分析師表示，景氣確實在降溫走弱，但股市早就已經領先大跌。這次台股回測5年線得到支撐，月KD向下長達10個月後，K值從20以下低檔向上穿越D值，形成底部黃金交叉。上一次出現這麼低的黃金交叉，是在金融海嘯底部2009年3月，這是非常不容易看到的訊號，技術面出現難得的進場時機。短線漲多或許會有震盪，但中長期建議以做多為主軸。

外資今天買超上市個股前10名為：元大台灣50反1(00632R)103,253張、富邦臺灣加權反1(00676R)33,540張、鴻海(2317)14,250張、日月光投控(3711)12,956張、台積電(2330)11,922張、元大台灣50(0050)11,233張、力積電(6770)10,647張、國泰智能電動車(00893)9,031張、華邦電(2344)8,981張、群創(3481)8,139張。

外資今天賣超上市個股前10名為：華航(2610)15,766張、臺企銀(2834)12,686張、中信金(2891)12,467張、聯電(2303)9,251張、開發金(2883)7,332張、台泥(1101)7,064張、欣興(3037)6,078張、兆豐金(2886)6,061張、三商壽(2867)5,986張、中鋼(2002)5,828張。

（旺得富理財網 王順泉）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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