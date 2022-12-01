外資與投信加碼不手軟 台股有「它」安啦

外資買超159億 三大法人買超台股138億元

外資等三大法人周四（12/1）合計買超台股138.54億元。包括外資與陸資買超159.09億元；投信法人也同步加碼，單日買超擴大至36.78億元；僅自營商持續逢高獲利了結，在自行買賣部份係賣超31.18億元，避險部分係賣超26.16億元，合計單日賣超57.34億元。

業內人士指出，外資連續兩個交易加碼台股逾百億不手軟，今投信跟進卡位年作帳股票，使台股短多氣勢漸行漸盛，因此，依經驗值觀察，明（2）日雖逢周五周休二日前連假賣壓，但個依題材領先盤勢發展仍審慎樂觀，況且台股多方幕後最大咖國安基金迄目前仍未有退場打算，使多方暫無後顧之憂，大盤短多震盪趨堅仍可期。

（工商時報 數位編輯）

《盤後解析》台股12月好彩頭 迎年底作夢行情

FED主席鮑爾表明最快可能12月放慢升息，台股12月第一天交易日，在美股四大指數大漲振奮下，早盤一度衝高大漲逾270點，新台幣大升，權王台積電(2330)一度重登500大關，櫃買指數更收在波段高點，終場加權指數收漲133.25點、報在15012.80點、成交量為2915.77億元。

電子權值股今重執兵符，台積電(2330)開高震盪，漲幅逾2%，股價衝上500大關，最高達508元，貢獻指數逾80點，惟終場漲幅縮小到1.73%、股價報在498.5元，500元得而復失；鴻海(2317)大漲約2.5%，同樣貢獻指數逾10點，股價最高達103元；聯發科(2454)亦上漲逾1%、股價最高達756元，午盤後漲幅略顯收斂，終場收在741元。

高價股今獲資金動能推升優勢，尤其聚焦半導體IC設計族群，矽力*-KY(6415)、力智(6719)攻上漲停，信驊(5274)大漲逾5.5%，力旺(3529)漲幅也約3.5%。

八大類股今漲多跌少，觀光類股漲幅居冠、達2.56%，創2018年7月中以來近4年5個月高點，挾室外口罩令鬆綁、宴席逐桌敬酒禁令取消等復甦題材持續反彈，晶華(2707)、燦星旅(2719)、大略-KY(4804)一度亮燈漲停；雅茗-KY(2726)、寶得利(5301)及天蔥(2740)、美食-KY(2723)、王品(2727)等也同步大漲。

分析師表示，FED主席鮑爾表明將繼續為壓制高通膨而升息的立場，最快可能12月放慢升息，此說法將支撐美股反彈持續。近期台股盤面類股持續較快速輪動，在資金回流的狀況延續下，尚有向上空間在，整體多頭格局維持，目前以偏多操作為主，但部分漲多族群則留意出現回檔，減少追高之風險，短期操作往今年以來跌深且近期尚未明顯上漲的族群為優先。在財報空窗期間，年底作夢行情延續，持續留意具題材性，產業面有望提前落底回溫個股。

（時報資訊 王逸芯）

台股漲幅縮水收漲133點 保住萬五關卡

美股飆漲，台股今天開盤躍上萬五關卡，在台積電領軍衝鋒下，指數一度大漲逾270點，而後漲勢收斂，終場漲133.25點，收在15012.8點，保住萬五關卡，台積電挑戰500元失利。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾示意12月將放慢升息步調，投資人歡騰下資金回流股市，美股今天拉尾盤，道瓊指數大漲737點且邁入牛市，標普500及那斯達克指數分別漲逾3%、4.4%。

台股今天開盤就躍上萬五大關，以15059.92點開出，指數一度大漲272.83點，攻上15152.38點的波段高點；台股自10月25日盤中下殺至12629.48點以來，指數已經大漲逾2600點。

台股加權指數終場上漲133.25點，收在15012.8點，漲幅0.9%，成交金額來到2915.77億元，為近期大量。

觀察類股表現，上市股中以觀光股表現最為搶眼，類股漲幅逾2.5%，晶華勁揚逾7%，收在255元，王品、美食-KY、雄獅、鳳凰也強漲。上櫃以半導體類股表現最為搶眼，上漲逾2.7%，觀光股勁揚逾2%，電子零組件股也勁揚3.16%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電開盤即跳空飛越500元關卡之上，早盤一度來到508元，創3個月來新高，終場漲幅收斂，上漲8.5元，收在498.5元，漲幅1.73%；鴻海收盤漲2.49%、聯發科上漲1.09%，大立光翻黑。

ABF三雄勁揚，欣興漲約2.5%，南電漲逾6%，景碩上漲逾6%。元宇宙概念股威盛、宏達電上漲；電源管理IC大漲矽力-KY、力智均飆上漲停。

傳產股中，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海盤中小漲，終場翻黑。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股這一波上揚，來自市場對升息放緩的猜測，如今美國聯準會（Fed）主席鮑爾已示意12月將放慢升息步調，更加確立這波漲幅的信心，激勵台股今天開高走高，但盤中逢高震盪，漲幅拉回，終場仍登上久違的萬五大關。

（中央社）

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